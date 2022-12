Das alljährlich von einer grossen Schweizer Bank veröffentlichte Sorgenbarometer zeigt jeweils auf einfache und eindrückliche Art und Weise, wo die Schweizer Bevölkerung der Schuh drückt. Was in der diesjährigen Umfrage zu denken geben muss, sind die Antworten zur Identität der Schweiz. Die Befragten wurden aufgefordert, drei Dinge zu nennen, wofür die Schweiz ihrer Meinung nach steht. Am häufigsten genannt wurden Sicherheit und Stabilität, was nicht überrascht.

Überraschend und bedenklich ist jedoch, dass Forschung und Innovation am zweitwenigsten genannt wurden und ganz am Schluss der Aufstellung rangieren – obwohl der überdurchschnittliche Wohlstand der Schweiz ja zu einem wesentlichen Teil davon abhängt.

Stillstand heisst Rückschritt

Zwei Fragen müssen uns in diesem Kontext beschäftigen: Weshalb haben Forschung und Innovation für die Schweizer Bevölkerung einen so kleinen Stellenwert? Was kann unternommen werden, um die öffentliche und offizielle Schweiz für die Bedeutung dieser beiden wichtigen Bereiche zu sensibilisieren?

«Die verbreitete Wissenschaftsfeindlichkeit und vielleicht auch Zukunftsangst sorgen dafür, dass Forschungserfolge und Innovationsschritte zu wenig zelebriert werden.»

Zur ersten Frage: Die Umfrage unterstreicht, dass nicht einzig in der Bevölkerung, sondern auch in Politik und Medien nicht allen Stakeholdern klar zu sein scheint, dass Forschung und Innovation in all ihren Formen ausgesprochen wichtig sind für den Fortbestand und die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Schweiz. Um es deutlich zu formulieren: Stillstand bedeutet auch in diesem Bereich ganz einfach Rückschritt.

Mehr noch: Die leider noch immer weit verbreitete und unverkennbare Wissenschaftsfeindlichkeit und vielleicht auch Zukunftsangst in all ihren Formen sorgen dafür, dass Forschungserfolge und Innovationsschritte zu wenig zelebriert werden. Wenn entsprechende Entwicklungen positiv beurteilt werden – was selten genug der Fall ist –, werden sie in ihrer Bedeutung nicht entsprechend gewürdigt.

Was ist zu tun? Es ist sicher kein Fehler und dringend notwendig, Meinungsführer wie Politiker und Medienschaffende noch mehr für die grosse Bedeutung der Innovation und Forschung für den Wirtschaftsstandort Schweiz zu sensibilisieren – steter Tropfen höhlt bekanntlich den Stein. Der Kampf für das europäische Forschungsabkommen Horizon Europe bietet eine gute Gelegenheit dazu.

Es steht viel auf dem Spiel

Die Staatssekretärin für Bildung, Forschung und Innovation Martina Hirayama hat am jüngst stattgefundenen Jahresanlass von Scienceindustries, dem Wirtschaftsverband der chemisch-pharmazeutischen Industrie, mit eindrücklichen Zahlen deutlich gemacht: Für die Schweiz steht in dieser Sache viel auf dem Spiel.

Mit einer raschen und nachhaltigen Lösung dieser Frage kann die offizielle Schweiz international und auch gegenüber der hiesigen Volkswirtschaft beweisen, dass Forschung und Entwicklung einen zentralen Stellenwert für unser Land haben – auch wenn das im Ranking des Sorgenbarometers von vielen Leuten in der Schweiz leider (noch) nicht zum Ausdruck kommt.

