Analyse zu den Jahreszahlen – Das stille Leiden von Kudelski Der Verschlüsselungskonzern bleibt in der Transformation zum Tech-Unternehmen glücklos und muss den Break Even der Cybersecurity-Sparte erneut verschieben. Der Rückzahlung der nächsten Anleihe droht – wieder einmal. Siegmund Skalar

Das Hauptquartier von Kudelski in Cheseaux-sur-Lausanne. Es gehört mittlerweile der Familienstiftung Kudelski. Bild: ZVG Kudelski

Der Name Kudelski hat in der Schweiz Gewicht. Der Ingenieur Stefan Kudelski, Namensgeber des Unternehmens, erlangte mit Tonbandrecordern unter der Marke Nagra weltweite Berühmtheit. Die Aufnahmegeräte waren jahrzehntelang der De-facto-Standard der Filmbranche. Das 1951 gegründete Unternehmen des Ingenieurs galt ausserdem als Pionier beim Einsatz von Verschlüsselung für per Satellit oder Kabelanschluss empfangenes Bezahlfernsehen.