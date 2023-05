Der erste Test des «Bündnis der Nation» waren die Regionalwahlen 2019. Die Opposition siegte in neun von zehn Städten, die davor jahrelang von der AKP regiert wurden, und stellt dort den Bürgermeister: Wahlveranstaltung der grössten türkischen Oppositionspartei, der CHP, in Istanbul am 6. Mai 2023.

Bild: Sedat Suna/EPA/Keystone