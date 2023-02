Die Schweiz und Schweden sind seit über zwei Jahrhunderten völkerrechtlich neutral. Jedoch: Schweden ist gerade dabei, dem atlantischen Pakt, der Nato, beizutreten. Finnland – das die frühere Grossmacht Schweden vor gut zweihundert Jahren ans Zarenreich verloren hatte – gibt die Neutralität ebenfalls auf.

Dass Moskau bis dato einsilbig auf diesen für die beiden nordischen Länder epochalen Kurswechsel reagiert, belegt die Durchsichtigkeit der üblichen Klagen wegen des Näherrückens der Nato. Finnlands Präsident Sauli Niinistö sagte bei der Ankündigung des Beitrittsgesuchs eiskalt an Putins Adresse: «You caused this. Look at the mirror.» Dass Neutralität keinen Schutz vor russischer Aggression bietet, hatten die Finnen 1939 erfahren.

Noch steht Ankaras Machthaber Erdogan der Allianzerweiterung im Wege, doch irgendwann werden Schweden und Finnland den Beitritt formell vollziehen; faktisch sind sie bereits Teil des Nato-Dispositivs. Das lässt das Häufchen der neutralen Staaten in Europa weiter schrumpfen. Zu nennen sind noch die Schweiz, Österreich und Irland. Vor dem Ersten Weltkrieg und auch noch vor dem Zweiten war der Status Neutralität verbreiteter; es gab schliesslich noch kein Bündnis à la Nato.

Pech gehabt – oder Glück

1939 waren alle nordischen Länder neutral, die Niederlande, Belgien und Luxemburg ebenso (plus, klar, die Schweiz). Das hinderte Hitler an gar nichts. Belgien, das sich 1831 von den Niederlanden gelöst hatte und 1839 in seine Neutralität eingewilligt hatte – als Pufferstaat zwischen Frankreich, Preussen und Grossbritannien – wurde gleich in beiden Weltkriegen von Deutschland geschändet. Hätte der «Führer» es als opportun erachtet, über die Schweiz herzufallen (gemeinsam mit Männerfreund Mussolini), dann hätte er ungerührt die «Operation Tannenbaum» befehligt, Neutralität hin oder her.

«Wie Neutralität beurteilt wird, hängt von den historischen Erfahrungen ab.»

Die Schweiz hat zweimal Glück gehabt (oder dreimal, auch im Preussisch-Französischen Krieg von 1870/71); kein Wunder, wird hierzulande die Neutralität bis heute noch etwas verklärt, sie hat sich ja offenbar bewährt. Wer sie ernsthaft hinterfragt, hat harsche Reaktionen zu gewärtigen. Die eidgenössische Variante der Neutralität ist ferner, jenseits der sicherheitspolitischen Substanz, bis dato ein nationales Identifikationsmerkmal.

Freilich sei nicht vergessen: 1914 waren die Sympathien nicht äquidistant; viele Deutschschweizer fühlten noch einige Zeit über Gebühr wilhelminisch, die Romands meist für die Entente. Der ziemlich vergessene Schriftsteller Carl Spitteler (Nobelpreis 1919) mahnte nach Kriegsausbruch die Eidgenossen, zusammenzustehen und den «richtigen, neutralen … Schweizer Standpunkt» einzunehmen. Er kritisierte zugleich das Deutsche Reich für dessen Attacke auf das neutrale Belgien. Diese Spaltung gab es 1939 nicht mehr.

Instrument zur Abgrenzung

Als 1949, vor dem Hintergrund des sich anbahnenden Kalten Kriegs, die Nato gegründet wurde, gehörten die kurz zuvor noch vergewaltigten Staaten Belgien, Dänemark, Luxemburg und Norwegen zu den Gründungsmitgliedern, ebenso die verschonten Island und Portugal: lieber handfeste kollektive Rechte und Pflichten als das vage Versprechen der Neutralität. Wie Neutralität heute beurteilt wird, als nutzlos (oder gar moralisch verwerflich) oder als unverzichtbar, hängt eben von den historischen Erfahrungen ab.

Trotz gänzlich anderer Geschichte als die Schweiz scheint das Nachbarland Österreich auch am Konzept Neutralität zu hängen. Im Ersten Weltkrieg war das Habsburgerreich noch ein Kriegsauslöser, im Zweiten war Rest-Österreich als «Ostmark» Teil von Hitlers Grossdeutschland. Der Abschluss des Staatsvertrags 1955 implizierte die Neutralität, sonst hätte die Sowjetunion nicht eingewilligt. Die zweite österreichische Republik war dann ein Erfolg, im Gegensatz zur unglücklichen ersten, und die Neutralität erlaubte auch ein Stück weit den Quasi-Ausstieg aus der Geschichte (das Nazi-Erbe lastete weitgehend auf der westdeutschen Bundesrepublik; die DDR hatte sich scheint’s im Sozialismus geläutert). Ein Bonmot besagt, Wien hätte schlawinerisch die Welt glauben gemacht, Hitler sei Deutscher und Beethoven Österreicher gewesen.

Zur Abgrenzung dient die Neutralität auch in der Republik Irland, dort seit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs; im Ersten dienten die irischen Regimenter noch dem britischen König, dann aber setzte mit Macht der Unabhängigkeitsprozess ein. Dennoch, etwa 50 000 Iren kämpften in britischer Uniform freiwillig gegen Hitler. Dublin kooperierte diskret, aber eng mit London und Washington. Nur extreme Elemente der Irish Republican Army setzten auf Deutschland, in der Hoffnung, die Briten von der ganzen Insel zu vertreiben. In Berlin gab’s hierfür Planspiele, den «Fall Grün». Auch heute liesse nur schon die Geografie dem schwach gerüsteten Irland keine andere Option als die militärische Abstimmung mit Briten und Amerikanern.

Geld und Geduld gefragt

Die Schweiz befindet sich gegenwärtig in einer unkomfortablen Lage. Die Nachlieferung von Munition und Kampfgerät an eng verbundene Nachbarn zu verweigern, weil das Material nicht in die Ukraine gelangen darf, ist zwar rechtens, doch nicht nobel. Das Signal, das damit ausgesendet wird, verheisst nichts Gutes für die (verbliebene) heimische Rüstungsindustrie. Das wiederum ist der souveränen Ausstattung der Schweizer Armee kaum förderlich und akzentuiert deren Importabhängigkeit, was zumindest dem Geist der Neutralität widerspricht. Und, Hand aufs Herz: Die Neutralität im Kalten Krieg hatte natürlich West-Drall, wirtschaftlich, diplomatisch und kulturell.

Die Schweiz hat, wie alle Länder Europas, nach 1989 die Friedensdividende eingezogen: verständlich, doch fahrlässig, wie sich nun weist. Die angestammte bewaffnete Neutralität degeneriert seitdem zu beinahe wehrloser, was die Funktion und Glaubwürdigkeit dieses Konzepts aushöhlt.

Mit dem Einbruch von Putins Strauchdieben beim Brudervolk setzte denn auch der Kater nach der Party ein; selbst das Thema Nato, Mitgliedschaft oder Annäherung, kam flugs auf den Tisch. Das lässt sich zwar sachlich begründen, ist aber ­innenpolitisch einstweilen aussichtslos und, vor allem, es lenkt davon ab, die Hausaufgaben zu machen. Heisst: von der im vermeintlich ewigen Frieden schier dienstuntauglich gewordenen zu einer militärisch abschreckenden Neutralität zurückzufinden. Das kostet Zeit, Geld und politischen Willen. Bislang wirkt Bern jedoch eher fahrig als entschlossen.

Manfred Rösch leitet das Ressort Meinungen von FuW. Mehr Infos

