Wird die UBS für die Schweiz zur «Zugrossbank»? Sobald dereinst der Paradeplatz-Nachbar CS verdaut sein wird, dürften in Europa einzig HSBC, BNP Paribas und Crédit Agricole noch grösser sein; Barclays und Banco Santander wären ähnlich dimensioniert, die Deutsche Bank kleiner: Lauter Institute in erheblich grösseren Volkswirtschaften als der schweizerischen.

Ein solcher Klumpen ist fürwahr ein Risiko, käme es abermals zum Notfall à la CS (nur viel grösser) für Staat und Steuerzahler, für Notenbank und Währung, für die Wirtschaft im In- und Ausland, für den Ruf der Schweiz. Ein solch kapitaler Klotz, wie er jetzt entsteht, ist auch aus wettbewerblicher Sicht nicht wünschenswert.

Kein Wunder, dass schon am 19. März, als in Bern die Rettungsaktion für CS vorgestellt wurde, da und dort gleich die Hoffnung keimte, später würde diese wenigstens zu Teilen, etwa das Schweiz-Geschäft, von UBS abgespalten, somit der unerbaulichen Fusion die Spitze gebrochen.

Ma Bell und die Baby Bells

Doch davon kann keine Rede sein. Der Bundesrat hat sich nicht für eine «Temporary Public Ownership» entschieden, sondern für den bekannten Handel. Die UBS verhält sich nun, wie zu erwarten war, geschäftsmässig-rational und wird alles, was an CS attraktiv ist, integrieren. Ob irgendwann irgendwas irgendwem verkauft wird, spielt keine Rolle – die neue UBS wird ein Klumpen, ein Klotz bleiben, das Unbehagen an der «Zugrossbank» wird weiterhin die Öffentlichkeit belasten.

Was tun? Hoffen darauf, das S in UBS möge dereinst für Singapur oder Seychellen stehen? Das wäre schäbig, kaum zielführend und der hiesigen Volkswirtschaft nicht dienlich. Die UBS, kaum ist zusammengewachsen, was nie hätte zusammenwachsen sollen, qua Regierungsbeschluss aufspalten? Geht nicht, und das ist wohl auch besser so. Aber andernorts ging dergleichen durchaus, gerade im durchaus kapitalistischen System der USA.

Ein Paradebeispiel für eine Zerschlagung von Staates wegen ist AT&T. Der Konzern hatte Jahrzehnte in Nordamerika eine Monopolstellung als Telefongesellschaft und Kabelfernsehbetreiber inne. 1974 reichte das amerikanische Justizministerium gegen AT&T ein Antitrust-Verfahren ein. Zehn Jahre später war es soweit: «Ma Bell» stiess ihre Tochtergesellschaften ab, die das lokale Vermittlungsgeschäft betrieben; daraus entstanden sieben regionale «Baby Bells». AT&T bestand noch aus etwa einem Drittel des ­früheren Geschäftsvolumens.

Das erste Werkzeug, das sich Washington gegeben hatte, um Marktbeherrschung einzelner Gesellschaften entgegenzuwirken, stammt aus der Boomperiode nach dem Sezessionskrieg bis um 1900: Aus dem «Gilded Age», der vergoldeten Ära, die eben nur oberflächlich gülden schien; breite Massen hatten vom Wirtschaftsaufschwung wenig. 1890 wurde der Sherman-Antitrust-Act erlassen.

Das Gesetz ist benannt nach dem in der Abfassung federführenden Senator John Sherman, einem Republikaner (und Bruder des Bürgerkrieg-Haudegens William Tecumseh Sherman). Er wollte die neu entstehenden Giganten, etwa im Stahl- oder im Eisenbahnwesen, zur Not entflechten können. Das Publikum hatte laut gegrollt, weil Monopolisten zugleich knausrige Löhne zahlten und ihre Preissetzungsmacht schamlos ausnutzten. Sherman und andere fürchteten, derlei leiste militantem Sozialismus Vorschub.

«Präsident Teddy Roosevelt erhielt den Spitznamen ‹The Trust Buster› – diese Art von Populismus kam gut an.»

Der erste Präsident, der es dann wagte, gegen «Too Big Business» vorzugehen, war Theodore Roosevelt (im Amt 1901 bis 1909, ebenfalls ein Republikaner). Roosevelt, eine der farbigsten Gestalten, die je im Weissen Haus residiert hatte, erhielt den Spitznamen «The Trust Buster».

Zwar stammte er aus dem New Yorker Patriziat und war vermögend, doch wie Sherman befürchtete er revolutionäre Massenaufstände, wenn die Wall-Street-Financiers und die Trust-Barone immer noch reicher und dekadenter wurden, während sie den Leuten die Löhne kürzten und die Preise erhöhten (Henry Fords gegenläufige Strategie, gute bezahlte Arbeiter zu den eigenen Kunden zu machen, stand erst am Anfang). Zudem war Roosevelts Ego robust genug, um sich von den anmassenden Magnaten nichts bieten zu lassen. Sein rauflustiges Naturell hatte er schon im Kampf gegen die Spanier auf Kuba unter Beweis gestellt.

Bis anhin hatten die Gerichte den Sherman-Act gegen handelsbeschränkende Praktiken nur homöopathisch angewendet, doch Roosevelt hatte den Eindruck, dass sich die Stimmung gewandelt hatte. So erhielt der Tycoon John Pierpont Morgan an einem Winterabend 1902 – ohne jede Vorwarnung – einen Telefonanruf von Roosevelts Generalstaatsanwalt: Die Regierung werde Klage gegen seine Northern Securities Company einreichen, eine im Jahr zuvor aus drei Unternehmen zusammengeführte Eisenbahngesellschaft.

Ein paar Tage darauf sprach Morgan im Oval Office vor, doch sein Gezeter, er werde wie ein Verbrecher behandelt, beeindruckte Roosevelt nicht. Der schloss einen Vergleich aus und erklärte, der Fall werde gerichtlich geregelt, basta (das Oberste Gericht hiess die Klage gegen Northern Securities am Schluss mit fünf zu vier Stimmen gut). Morgan fragte ferner, ob nun auch seine anderen Interessen in Gefahr seien. Roosevelt erwiderte, dass nur diejenigen strafrechtlich verfolgt würden, die etwas Unrechtes getan hätten.

Gute und böse Monopole

Genau dies war der Schwachpunkt seiner Wettbewerbspolitik, seines Führungsstils überhaupt: Roosevelt kondensierte alles zur Frage Recht/Unrecht, gut/böse. Beherrschte ein Trust zwar eine ganze Branche, erbrachte jedoch gute Dienstleistungen zu angemessenen Preisen, war er «gut» und hatte nichts zu befürchten. Bloss «böse» Trusts, die übersetzte Preise erzwangen und die Konsumenten ausbeuteten, würden angeklagt.

Sachliche Kriterien gab es also nicht, Roosevelt persönlich entschied nach eigenem Gutdünken, als Treuhänder des amerikanischen Volks. Es ging seinerzeit nicht um Systemrelevanz, um «too big to fail», gar um weltwirtschaftliche Verwicklungen des verästelten Finanzsystems.

Diese Art von Populismus kam gut an. Umso mehr, als Teddy Roosevelt auch im Arbeitsrecht Modernisierungen vollzog. Die Zeit bis zum Weltkriegseintritt 1917 (damals war Woodrow Wilson Präsident) wird in den USA denn auch die «Progressive Era» genannt.

Der Schweizer Staat kann und wird «Ma UBS», der er ja Sturzgeburtshilfe geleistet hat, nicht zu einer Reihe von «Baby UBS» entflechten können und wollen. Es bleibt nur banges Beten, dass dieses Konstrukt sehr solide und robust gestaltet wird. Hinterher ist man klüger: Hätten nur 1997 Bankverein und Bankgesellschaft nicht ­fusioniert – nicht fusionieren dürfen.

