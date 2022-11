Korea – das bedeutet so viel wie «Land der Morgenstille». Möge es so bleiben. Die Front, die nach heftigem Hin und Her vor genau siebzig Jahren quasi eingefroren war, ist seitdem eine prekäre Waffenstillstandslinie. Sie ist auch eine Sollbruchstelle. Die Morgenstille kann jederzeit von Geschützdonner zerrissen werden.

Denn wie der Opa, so der Enkel: 1950 überfiel Nordkoreas kommunistischer Diktator Kim Il-sung den Süden – das Land, zuvor von den Japanern besetzt und kolonialisiert, war nach dem Zweiten Weltkrieg entlang des 38. Breitengrads geteilt worden. Der Enkel, Kim Jong-un, piesackt die Nachbarn Südkorea und Japan und mithin ihre Schutzmacht USA nun immer aufs Neue mit Raketentests. Der Vertreter der Zwischengeneration, Papa Kim Jong-il, hatte Nordkorea atomar aufgerüstet, zu allem Elend.

Ein rationales Interesse am Auslösen eines Kriegs kann der Dritte aus der abscheulichen Kim-Dynastie nicht haben. Das würden er und seine Tyrannis nicht überleben. Auch seiner Schutzmacht China käme derlei gar nicht gelegen: Wenn Alleinherrscher Xi sich contre coeur auf der koreanischen Halbinsel engagieren müsste – notgedrungen gegen die Amerikaner –, geriete sein oberstes Ziel auf unbestimmte Zeit aus dem Blickfeld: die Heimholung Taiwans. Was nicht heisst, dass es genauso kommen kann: Kim Jong-un, wahrscheinlich der einzige Fettleibige in der «Demokratischen Volksrepublik Korea» (alles Lüge, ausser «Korea»), ist zu jedem Wahnwitz willens.

Kein Nachgeben im Kalten Krieg

Es hätte anders kommen können, sollen. Kim Il-sung – 1994 gestorben, doch im Pharao-Sozialismus auf ewig Staatspräsident – wagte es nur deshalb, das Nachkriegsarrangement der beiden grossen Siegermächte zu brechen, weil er glaubte, die Amerikaner würden ihn gewähren lassen. Das nahm offenbar auch Stalin an, ebenso Mao, der gerade erst, 1949, in China an die Macht gekommen war. Tatsächlich hatten etliche Erklärungen der USA zu ihrem Verteidigungsperimeter im asiatisch-pazifischen Raum den Schluss zugelassen, dass Korea ausserhalb dieser roten Linie liegt und Washington nicht intervenieren würde. Umso mehr, als die USA alle ihre Truppen 1949 von der Halbinsel abgezogen hatten.

«Die Kriegsziele waren fluid, häufig das Dilemma einer Operation, die geografisch und strategisch eng begrenzt sein soll.»

Doch Pjöngjang, Moskau und Peking hatten sich verrechnet. Der Leitgedanke der Regierung von Präsident Harry Truman im Kalten Krieg war: Wenn Aggression dieses Mal hingenommen wird, dann wird es zu weiteren solchen Übergriffen kommen; wenn derlei ungestraft bleibt, kann sich ein (kommunistischer) Aggressor darauf verlassen, allerwenigstens nichts zu verlieren, wenn ihm schlimmstenfalls der Sieg versagt bliebe.

Das ist ja heute auch das Problem mit Putins Überfall auf die Ukraine: Wenn der Ausgang dieses Kriegs bloss die Rückkehr zum Status quo ante sein sollte, käme Putin quasi mit einem (wenngleich unehrenhaften) Unentschieden davon; würden ihm sogar ein paar Landstriche abgetreten – so verwüstet die auch sein mögen –, könnte er sich zum Gewinner aufblähen. Um ihn hingegen spürbar zu bestrafen und als Verlierer zu brandmarken, müsste die Ukraine zumindest die Krim zurückholen.

Unklare Strategie

Kim Il-sung hatte binnen Kürze fast den ganzen Süden unter seine Gewalt gebracht, bis die Amerikaner und ihre Verbündeten im September 1950 bei Incheon anlandeten, in der Nähe von Seoul. So fielen sie den Nordkoreanern in den Rücken, das war der Wendepunkt des Kriegs. Doch für das weitere Vorgehen bestand fatalerweise keine Doktrin, weder militärisch noch diplomatisch und schon gar nicht koordiniert. Die Kriegsziele waren fluid, häufig das Dilemma einer Operation, die geografisch und strategisch eng begrenzt sein soll. Der amerikanische Oberbefehlshaber Douglas MacArthur gerierte sich zudem gewohnt selbstherrlich bis zur Insubordination. Truman musste ihn 1951 entlassen.

So kam es, dass die Amerikaner die Nordkoreaner bis an den chinesischen Grenzfluss Yalu zurückdrängten, was dann allerdings China veranlasste, «Freiwillige» en masse an die Front zu schicken. Mao hätte es nicht akzeptieren können, die noch ungefestigte Herrschaft seiner Kommunisten durch amerikanische Truppen in einem vereinten Korea gefährdet zu sehen. Insgesamt war am Schluss der Front- bzw. der heutige faktische Grenzverlauf ungefähr identisch mit dem Vorkriegsstand. Der Ausgang dieses blutigen Ringens war also opak, letztlich weil die USA nicht bereit waren, China mit allen Mitteln anzugreifen, auch weil sie befürchteten, die Sowjetunion würde intervenieren. Das erklärt die beunruhigende Situation von heute.

Der legendäre amerikanische Diplomat Henry Kissinger, im hundertsten Lebensjahr stehend, sieht es wohl richtig: Die Amerikaner hätten seinerzeit deutlich vor der chinesischen Grenze stoppen und sich etwa auf einer Linie von Pjöngjang ans Japanische Meer eingraben sollen, an der engsten Stelle der Halbinsel; das hätte eine solide Halteposition sein können. Die Chinesen hätten ihre Pufferzone gehabt, somit ein glaubhaftes Signal der USA, dass sie nichts zu befürchten haben. Das hätte der Diplomatie Raum für substanzielle Verhandlungen eröffnet.

Impuls für die Nato

Der Waffenstillstand, auf den sich die kriegsmüden Parteien 1953 verständigt haben (Stalin war kurz zuvor verstorben), ist ein ungemütliches, instabiles Patt. Daran hat auch Donald Trumps törichte Anbiederung an den «Rocket Man» nichts geändert, wie auch. Der nordkoreanische Staat bleibt ein Schandfleck auf der Karte der Menschheit, nicht der einzige, aber ein besonders scheusslicher, hoffnungsloser, gefährlicher. Ein Zusammenführen der beiden koreanischen Staaten ist völlig unmöglich, weder nach Art von Pjöngjang noch nach Art von Seoul – im Vergleich dazu war die deutsche Wiedervereinigung eine Bagatelle.

Die Lehren aus Korea waren in den frühen Fünfzigerjahren entscheidend dafür, dass die USA in Europa den Aufbau der Nato forcierten, von einer losen politischen Allianz in eine integrierte militärische Organisation. Westdeutschland, damals noch ein Staatsprovisorium mit Pariastatus, wurde in den Atlantikpakt aufgenommen und somit aufgewertet, 1955 wurde sogar die Bundeswehr gegründet. Auf der anderen Seite half die Sowjetunion Mao verstärkt im Aufbau einer chinesischen Rüstungsindustrie.

«The Big One»

Was oft übersehen wird, weil es etwas genierlich ist: Der Koreakrieg trug zum wirtschaftlichen Aufschwung der Bundesrepublik bei, damit auch zur allmählich reifenden politischen Salonfähigkeit der jungen Bundesrepublik, neben den beiden anderen Schlüsselfaktoren Währungsreform und Marshall-Plan. Die bereits wieder leistungsfähige und von Grund auf modernisierte westdeutsche Industrie erhielt damals grosse Aufträge, sozusagen als verlängerte Werkbank der amerikanischen Rüstungsbetriebe, die an Kapazitätsgrenzen gestossen waren.

Immerhin: Nach 1953 sind die USA und China bis dato militärisch nicht mehr aufeinandergeprallt, denn die bitteren Erfahrungen machten beide Seiten vorsichtig. 1972 reiste US-Präsident Richard Nixon nach Peking, worauf sich die Beziehungen entscheidend verbesserten; das Nachsehen hatte Moskau. Doch unterdessen fordert China die USA offen heraus. In Planspielen im Pentagon soll, mit gutem Grund, ein amerikanisch-chinesischer Krieg «The Big One» genannt werden.

Manfred Rösch leitet das Ressort Meinungen von FuW. Mehr Infos

