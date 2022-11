Credit Suisse hält in ihren Transformationsplänen am Modell einer integrierten Bank fest. Damit ist die Bank auf halben Weg stehen geblieben. Für Investoren stellt sich weiterhin eine prinzipielle Frage: Welche Auswirkungen sind von einer Integration unterschiedlicher Bankaktivitäten auf die Effizienz des eingesetzten Unternehmenskapitals zu erwarten?

Sollen Grossbanken ihre Geschäftssparten als selbständige Tochtergesellschaften an der Schweizer Börse kotieren? Credit Suisse hat diese Frage jüngst mit einem Nein beantwortet: Weder das profitable Schweizer Geschäft noch die Vermögensverwaltung werden finanziell und organisatorisch verselbständigt. Dies gilt auch für das arg gebeutelte Investment Banking: Während das Schweizer Investment Banking im Geschäftsbereich Schweiz aufgeht, wird der internationale Teil der verbliebenen Aktivitäten in eine eigenständige Organisationseinheit ausgelagert. Diese ist jedoch weiterhin in die Finanzierungsströme des Konzerns eingebunden.

Damit bleibt CS ihrem Geschäftsmodell einer integrierten Bank weitgehend treu. Das wesentliche organisatorische Merkmal eines Bankenkonzerns ist die Zusammenfassung unterschiedlicher Aktivitäten in einer Einheit bei gleichzeitiger Unterbindung eines eigenständigen Kapitalmarktzugangs der einzelnen Sparten. Dabei übernimmt die Zentrale die Beschaffung von Kapital und verteilt die erworbenen finanziellen Mittel auf die Geschäftsbereiche.

«Wäre die Investmentbank der CS als selbständige Geschäftseinheit an der Börse kotiert, hätte der Kapitalmarkt schon längst eine Anpassung der Strategie erzwungen.»

Der Vorteil einer Integration von Kapitalmarktbeziehungen in die Firmenhierarchie besteht im Informationsvorsprung der Konzernzentrale: Im Vergleich zu einem externen Kapitalgeber verfügt die Bankzentrale über umfangreiche Rechte zur Einblicknahme in die Geschäftstätigkeit der einzelnen Divisionen. Diese direkten Durchgriffsrechte erleichtern die Kontrolle der Finanzbeziehungen, was sich positiv auf die Effizienz des Kapitaleinsatzes auswirkt.

Allerdings ist damit noch nicht gesagt, ob die Zentrale auch in der Lage ist, den Vorteil besserer Informationen in eine effizientere Kapitalallokation umzusetzen. Dies hängt davon ab, ob die oberste Steuerungseinheit wirklich über alle entscheidungsrelevanten Informationen verfügt und die Investitionsmöglichkeiten richtig beurteilt.

Informationsverarbeitung in der Zentrale

Dem effizienzfördernden Aspekt des Informationsvorsprungs stehen denn auch wichtige Nachteile gegenüber: Das Management ist naturgemäss an der Absicherung der eigenen Position interessiert. Dieses Sicherheitsdenken fördert das Entstehen kognitiver Beharrungstendenzen. Aus Versagensangst, Furcht vor einem Gesichtsverlust oder auch in der Überzeugung der eigenen Selbstwirksamkeit wird das Vorliegen einer erkennbaren Fehlentwicklung ignoriert, bestritten und verzerrt wahrgenommen. Auf diese Weise werden Lern- und Suchprozesse eingeschränkt bzw. in eine vorgeprägte Richtung gelenkt. Anstatt Anpassungsprozesse zu forcieren, handelt das Top-Management weiterhin beharrlich auf Basis früher getroffener Entscheidungen.



Ein bekanntes Beispiel einer systematischen Fehlbewertung von Geschäftsbereichen bildete das Investment Banking der UBS. Bis zum Ausbruch der Finanzmarktkrise war es ein erklärtes Ziel des damaligen Managements, zu den grössten Anbietern von Investmentbank-Dienstleistungen zu gehören. Das Wissen um das angestrebte Ergebnis induzierte eine grosszügige Finanzierung dieses Geschäfts aus dem Ertrag anderer Geschäftsfelder, indem die Konzerngelder ohne Risikozuschläge an die Investmentbank weitergegeben wurden. Die fehlende Belastung der Risikokosten verhinderte eine Transparenz über das tatsächliche Kosten-Ertrags-Profil der Sparte und bewirkte dadurch ein ineffizientes Wachstum durch Überinvestitionen in das Investment Banking.

Auch für CS ist es nicht unplausibel anzunehmen, dass die Investmentbank bei einer selbständigen Kotierung deutlich höhere Risikokosten bezahlen müsste als bei einer konzerninternen Refinanzierung. Der Beitrag des Investment Banking zum Konzernergebnis dürfte denn auch gar nie so hoch ausgefallen sein, wie es das Management der CS den Aktionären glauben machte.

Die Voraussetzungen für diese Fehlentwicklungen werden durch einen integrierten Bankenkonzern geschaffen, der eine Quersubventionierung von als strategisch erachteten Geschäftseinheiten und ein Abschotten gegenüber externen Marktvergleichen ermöglicht. Zu einer Verschleierung von schlechten Ergebnissen in Teilbereichen kommt es, wenn die übergeordnete Steuerungseinheit die Inputkosten einer bestimmten Geschäftseinheit unterhalb der marktüblichen Preise festgelegt. Das überhöht ausgewiesene Leistungsergebnis lässt das bisherige Handeln als konsistent erscheinen und fördert auf diese Weise eine Umverteilung des Firmenkapitals von rentablen zu weniger profitablen Geschäftsfeldern.

Zentrale als Lobbyingobjekt

Eine Fehlbewertung von Geschäftsfeldern kann auch durch die ungleiche Verteilung von Informationen zwischen Bankzentrale und den dezentralen Bereichen entstehen. Die Herstellung komplexer Bankdienstleistungen – wie dies typischerweise im Investment Banking der Fall ist – erfordert in hohem Mass die Nutzung von Ermessen, Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Diese Eigenschaften einer wissensintensiven Leistungserstellung lassen sich nicht beobachten und machen die Entscheidungen eines Finanzspezialisten schwer nachvollziehbar.

Für die Konzernzentrale einer Bank schafft die hohe Wissenskomprimierung in den Geschäftsbereichen ein nicht zu unterschätzendes Problem: Wie kann die oberste Steuerungseinheit den Unternehmenserfolg maximieren, wenn sie über die (besseren) Informationen der dezentralen Einheit nicht verfügt und ein Geschäftsbereich nachteilige Massnahmen zulasten der Gesamtunternehmung durchführen kann? Ursächlich für die Gefahr von verborgenen und schwer kontrollierbaren Aktionen sind die Möglichkeit, gegenüber der Zentrale nicht formalisierbares Wissen zurückzubehalten, sowie der breite Handlungsspielraum, über den die Finanzspezialisten verfügen müssen.

Um die Tätigkeit der Geschäftsfelder steuern zu können, wird das Top-Management nicht umhinkommen, sich Spezialistenwissen anzueignen. Allerdings ist für die Bankzentrale der Aufbau von detailliertem Wissen infolge kognitiver Kapazitätsgrenzen nicht sinnvoll. Ist die Bankleitung zudem mit Problemen aus unterschiedlichen Geschäftsfeldern konfrontiert, wird sich das Top-Management zur Komplexitätsreduktion und zum Beschleunigen von Entscheidungsprozessen auf Heuristiken verlassen müssen. Die Zentrale kann deshalb schnell an die Grenzen ihrer Steuerungsfähigkeit kommen.

Problemverschärfend wirkt, dass sich viele Tätigkeiten in den Divisionen nicht über finanzielle Kennziffernsysteme kontrollieren lassen. Bedingt durch den Zeithorizont von Investitionen kann sich eine falsche Geschäftsstrategie erst zeitlich verzögert in schlechten Ergebnissen niederschlagen. Prozesse der Falsifikation können sehr lange dauern – eventuell zu lange, um die bis zu diesem Zeitpunkt gemachten Fehler noch revidieren zu können. Lange Feedbackzyklen verhindern eine Steuerung der dezentralen Einheit über rein ergebnisorientierte Soll-Vorgaben.

Sind sowohl Ergebnis- als auch Verhaltenskontrollen nur in einem beschränkten Ausmass effizient, kann sich die besser informierte Geschäftssparte strategisch verhalten und unvollständige bzw. verzerrte Informationen an die Zentrale übermitteln. Das Interesse an einer Beeinflussung ergibt sich aus der Stellung der Zentrale als alleiniger Kapitalgeber einer Division. Hat die oberste Steuerungseinheit Probleme bei der Interpretation der verzerrt übermittelten Informationen, kommt es zu einer Überinvestition in einen Geschäftsbereich.

Geschäftsbereichsaktien als Alternative

Ein Zusammenschluss verschiedener Aktivitäten in einer Universalbank wird die Trennung zwischen «guten» und «schlechten» Sparten verschwimmen lassen. Auch entstehen der Bankzentrale Schwierigkeiten in der Beurteilung der erzielten Resultate. Universalbanken sind daher anfällig für ein «sozialistisches» Allokationsmuster, bei dem unrentable Sparten durch die relativ profitableren Bereiche subventioniert werden.

Eine mögliche Lösung zur Überwindung der Informationsnachteile der firmeninternen Kapitalzuteilung bildet die Einführung von Geschäftsbereichsaktien. Die Kotierung von einzelnen organisatorischen Einheiten als rechtlich selbständige Unternehmen ermöglicht eine höhere Transparenz über den Leistungsausweis der einzelnen Segmente, ohne den Vorteil einer hierarchischen Planung zu zerstören.

Die Ausgabe von Geschäftsbereichsaktien ist nicht als eine lose Verbindung unabhängiger Unternehmen anzusehen. Zwar agieren auf operativer Ebene die Geschäftsbereiche selbständig, die Konzernzentrale verfügt jedoch in strategischen Fragen über Planungs- und Kontrollrechte. Somit lässt sich ein «Managementkonzern» als hybride Organisationsform zwischen Markt und Hierarchie beschreiben: Die Tätigkeit einer Division wird durch die Ergebnisbewertung des Kapitalmarkts und zugleich durch die Verhaltenskontrolle der Konzernzentrale gesteuert.

Hybride Formen der Unternehmenskontrolle bieten sich immer dann an, wenn einerseits die hierarchische Einbindung eines Geschäftsbereichs aufgrund seiner Bedeutung für die Wertschöpfung des Konzerns angezeigt ist, andererseits jedoch auf marktliche Anreize nicht vollständig verzichtet werden kann. Die Gewährung einer partiellen Autonomie stellt einen Weg dar, die Schwierigkeiten einer effizienten hierarchischen Überwachung durch den Einbezug externer Kontrollmechanismen zu überwinden.

Begründen lässt sich die Ausgabe von Geschäftsbereichsaktien mit den besonderen Anreiz- und Motivationswirkungen eigenwirtschaftlichen Handelns. Da ein Geschäftsbereich nicht vollständig in die Unternehmenshierarchie integriert ist, fällt die Möglichkeit des internen Verlustausgleichs weg. Die Geschäftssparte ist daher selbst für die wirtschaftlichen Folgen ihres Handelns verantwortlich und wird ihr Humankapital aus Eigeninteresse effizient einsetzen. Auch ist das Management einer Division gezwungen, die getroffenen Entscheidungen gegenüber den eigentlichen Kapitalgebern zu rechtfertigen.

Die mit dem Entscheid zum Börsengang verbundene Veränderung der Kontrollstruktur eröffnet zugleich neue Möglichkeiten des organisationalen Lernens. Sinkende Börsenkurse signalisieren dabei dem Management einer Geschäftssparte, den Markt- und Wettbewerbstest nicht bestanden zu haben und den Prozess der Modifikation bestehender Verhaltensroutinen beschleunigen zu müssen.

Unvollkommener Kontrollmarkt

Natürlich sind auch externe Kapitalmärkte kein vollkommener Kontrollmechanismus. Die hohe Ungewissheit bei Anlageentscheidungen führt dazu, dass die Marktteilnehmer sich am Verhalten anderer Anleger orientieren. Die dadurch entstehenden Übertreibungen von Kursen können zu einer ineffizienten Zuteilung von Kapital führen: Gewisse Geschäftssparten einer Bank erhalten zu viel Kapital, andere jedoch zu wenig.

Im Vergleich zu einer firmeninternen Kapitalzuweisung wird die Effizienz der externen Kapitalmarktkontrolle dadurch begünstigt, dass ein Investor frei von persönlichen Bindungen an das Kontrollobjekt ist und sich nur von der erwarteten Rendite leiten lässt. Das Wesen des Marktes besteht darin, dass die Anleger keine übereinstimmenden, bindenden Werte und Normen aufweisen. Daher fällt auch der für Organisationen typische Konformitäts- und Rechtfertigungsdruck weg, der als Lern- und Adaptionsbarriere wirkt. Anleger werden deshalb schneller auf Änderungen des Marktumfelds reagieren als Entscheidungsträger in Organisation. Wäre die Investmentbank der CS als selbständige Geschäftseinheit an der Börse kotiert, hätte der Kapitalmarkt schon längst eine Anpassung der Strategie erzwungen.

Hinzu kommt, dass bei einer Finanzierung über den Kapitalmarkt die Folgen von verzerrten Entscheidungen weniger weitreichend sind. Im Gegensatz zur Unternehmenszentrale ist es externen Kapitalgebern nämlich nicht möglich, den von einer Geschäftssparte erwirtschafteten Cashflow in andere Bereiche umzuverteilen. Entsprechend fallen die Auswirkungen einer verzerrten Entscheidung geringer aus als im Falle einer konzerninternen Kapitalzuteilung.

An dieser Stelle zeigen sich denn auch die Grenzen der von der CS gewählten Strategie: Zwar werden die internationalen Aktivitäten der Investmentbank organisatorisch verselbständigt, die CS First Boston bleibt jedoch finanziell vom Mutterkonzern abhängig. Dadurch bestehen auch die potenziellen Fehlanreize weiter – wenigstens so lange, bis die Sparte nicht fremdfinanziert ist.

Beharrungstendenz des Universalbankmodells

Angesichts der Effizienznachteile einer integrierten Bank stellt sich die Frage, weshalb sich in der Vergangenheit im Finanzsystem nicht von selbst andere Organisationsformen durchgesetzt haben. Die Antwort liegt auf der Hand: Integrierte Bankmodelle liegen aufgrund der Möglichkeit der Steuerung der Spartenergebnisse im Interesse des Managements. Veränderungen in Richtung einer effizienteren Bankenorganisation sind daher nur dann zu erwarten, wenn der Markt oder die staatlichen Regelsetzer eine entsprechende Anpassung anstossen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.