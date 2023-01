Der Derivatus – Das Währungsrisiko absichern Sich gegen einen Wechselkursverlust zu schützen, ist nicht ganz simpel, ausser für Dollarobligationäre.

Anleihen in Dollar böten eine Mehrrendite und seien für Frankeninvestoren «auf währungsabgesicherter Basis» attraktiv, empfiehlt Bank Julius Bär in der jüngsten Asset-Allocation-Umfrage der FuW. Die Kosten für die Wechselkursabsicherung sind also derzeit geringer als der Zinsaufschlag der Dollarbonds gegenüber Frankenanleihen.