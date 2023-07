Kaffee mit Jérôme Ramelet – «Das war wie in der Steinzeit» Der Verkaufsleiter von eSmart will den Energieverbrauch von Gebäuden für die Bewohner transparent machen – in Echtzeit. Rainer Weihofen

Seine Begeisterung kann er kaum verbergen. Noch bevor der Kaffee serviert ist, steht eine Box mit einem halben Dutzend elektronischer Module auf dem Tisch. Die Geräte sind nicht grösser als eine Streichholzschachtel, was ganz entscheidend ist für das, was sie tun sollen. Wohnen soll mit ihnen komfortabler und vor allem energieeffizienter werden, und das nicht nur in Neubauten, sondern auch in bestehenden Gebäuden.

Das Besondere: Die kleinen Module verschwinden hinter den Lichtschaltern, Steckdosen und anderen Elementen der Elektroinstallation. Spezielle Kabel müssen nicht verlegt werden, denn sie kommunizieren über die Stromleitungen mit einem zentralen Bedienterminal, dass den Energieverbrauch der Wohnung in Echtzeit anzeigt und das Licht, die Heizung oder die Jalousien steuert. Die Zutrittskontrolle ist ebenfalls Teil des Systems.

Jérôme Ramelet ist Mitglied der Geschäftsleitung von eSmart, ein 2011 von Doktoranden der ETH Lausanne als Start-up gegründetes Unternehmen mit Sitz in Renens in Waadt, das seit fünf Jahren profitabel arbeitet. Ramelet ist Elektroingenieur, Spezialist für Industrieautomatisierung und erfahren im Verkauf und im Marketing.

15’000 Watt zum Duschen

«Wir messen alle Energieflüsse in den Wohnungen: Strom, Warmwasser, Kaltwasser und Heizung», sagt Ramelet und ergänzt die abstrakte Aussage mit Beispielen. «Eine moderne LED-Lampe braucht 2 bis 3 Watt, ein Fernsehgerät 120 Watt. Bei der Heizung sind es 2500 bis 3000 Watt, und wenn Sie warm duschen, sind 15'000 Watt nötig.»

Das Wissen um den Verbrauch sei zentral für den effizienten Umgang mit Energie. «Deswegen sprechen wir auch nicht von Smart Home, sondern von Smart Energy.» Das «e» im Namen des Unternehmens stehe daher für Energy.

2011 war es neu in der Baubranche, über smarte Energie nachzudenken, beschreibt der 46-Jährige die Ausgangslage bei der Unternehmensgründung. «Das war wie in der Steinzeit. Jedes moderne Auto war um ein Vielfaches intelligenter als ein Haus.» Dabei sei der Kauf einer eigenen Wohnung für die meisten Menschen die grösste Investition in ihrem Leben. Da sollte der Energieverbrauch des teuren Objekts doch transparent sein und nicht nur in Form der jährlichen Abrechnungen daherkommen. «Das wollten wir ändern, denn nur mit Transparenz kann jemand sein Energieverhalten verändern.»

Der erste kommerzielle Auftrag kam 2012 von der Losinger Marazzi AG, einer Tochtergesellschaft des Baukonzerns Bouygues, die in Gland im Kanton Waadt ein Wohnviertel mit 430 Wohnungen im Minergie-Standard gebaut hat. Etwa die Hälfte der Wohnungen wurde zusätzlich mit eSmart-Modulen ausgerüstet. Dort werde im Durchschnitt 13,2% weniger Energie verbraucht als in den anderen Wohnungen, erzählt Ramelet und fragt, «wieso ist das so»?

Die Antwort gibt er gleich selbst: «Die Leute sehen, wie viel Energie sie zum Beispiel beim Duschen verbrauchen, und duschen etwas schneller oder halt weniger warm, wie mir ein Bewohner sagte.» Oder sie trockneten die Wäsche auf der Terrasse statt im Tumbler, der 2500 Watt brauche.

Kein Smart-Home-Gadget

«In Gland konnten wir unser Produkt schon sehr früh auf einer grossen Baustelle prüfen, und das mit einem Kunden, der genau wusste, was er wollte, und der uns mitfinanziert hat», fasst Ramelet zusammen. Der Kunde habe kein Smart-Home-Gadget gewollt, sondern ein Produkt, das verschiedene Systeme ersetzt und einen gewissen Mehrwert bietet, wie zum Beispiel eine App für Smartphones und Tablets.

10'300 Wohnungen sind mittlerweile mit der Technik ausgerüstet. Weitere 2000 sind zurzeit im Bau oder in der Planung. Nicht nur für die Bewohner bringen die Verbrauchsdaten Vorteile in Form niedrigerer Nebenkosten und zusätzlichem Komfort, sondern auch für Immobilienverwalter, die die kumulierten Daten für die präzise Berechnung eben jener Kosten verwenden können, und das auf den Tag genau. Aufwendiges Ablesen von Zählerständen entfällt, und die Kosten sinken. Zudem könnten die Unternehmen die Daten für ihre ESG-Reports verwenden.

Aus den Daten lässt sich ausserdem ableiten, wie ein Gebäude und die Bewohner auf verschiedene Wetterbedingungen reagieren. Zusammen mit den Vorhersagen von Wetterdiensten werde damit die sogenannte Vorsteuerung möglich. «Wenn ich weiss, dass morgen die Sonne scheint, kann ich die Heizung rechtzeitig zurückfahren», erklärt der Ingenieur. Mehr Komfort mit weniger Energie werde so möglich.

Wo derart viele Daten gesammelt werden, liegt die Frage nach dem Datenschutz auf der Hand. Der leidenschaftliche Tischtennisspieler beschwichtigt. «Die Echtzeitdaten bleiben in der Wohnung. An die Immobilienverwalter werden nur kumulierte Daten gesendet, die für die Abrechnung nötig sind, so wie bei klassischen Systemen auch.»

Rainer Weihofen ist seit Anfang 2020 Redaktor im Unternehmensressort und schreibt vor allem über Schweizer Industrieunternehmen. Bevor er sich dem Journalismus und der Kommunikation zuwandte, arbeitete er als Physiker und interessiert sich daher auch für Themen aus Wissenschaft und Technik. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.