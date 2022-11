Die Regierung von Präsident Joe Biden dient weder der Wirtschaft noch der Energieversorgung noch der nationalen Sicherheit der USA, wenn sie über deren jeweilige Erfordernisse unrealistische Erklärungen und Einschätzungen verkündet. Zwar übertreibt jede Regierung in gewissem Mass, doch sind irreführende Behauptungen in dem sich wandelnden politischen Umfeld von heute noch problematischer geworden.

Ich spreche nicht von peinlichen Fehleinschätzungen wie der kostspieligen Annahme der Regierung, die steigende Inflation sei «vorübergehend». Politische Fehlinformationen fallen in ein breites Spektrum, angefangen von der jetzigen US-Regierung, die wiederholt lächerliche Aussagen verteidigt (der Rückzug aus Afghanistan war ein Erfolg) und Schuldzuweisungen macht (teures Benzin ist auf «Putins Preiserhöhung» zurückzuführen), über diejenige Donald Trumps, die Pandemiedaten nach Gutdünken interpretierte, und die Bill Clintons, die auf semantische Augenwischerei setzte.

In jüngster Zeit haben Biden und der Minister für Innere Sicherheit, Alejandro Mayorkas, wiederholt behauptet, die Südgrenze der USA sei sicher, obwohl sie genau wissen, dass dies nicht der Fall ist. Die verspätete Veröffentlichung von Daten durch die Regierung Ende Oktober zeigt, dass die Grenzpatrouillen im vergangenen Jahr 2,4 Mio. Grenzkontrollen durchgeführt haben und dass sich schätzungsweise eine halbe Million illegale Migranten einer Kontrolle entzogen haben.

Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel

Das Verspielen von Glaubwürdigkeit ist ein hoher Preis für die vorübergehende Linderung von politischem Schmerz. Dem Ansehen der Präsidenten Richard Nixon und Bill Clinton hat es schwer geschadet, als sie über ihre Skandale gelogen haben, und jeder von ihnen wird heute zu Recht dafür ebenso in Erinnerung gehalten wie für das, was er im Amt erreicht hat. Das ist eine Schande, denn beide Präsidenten hatten bemerkenswerte Leistungen vorzuweisen. Nixon verfolgte mithilfe Henry Kissingers geschickt eine diplomatische Öffnung gegenüber China und trieb einen Keil in die chinesisch-sowjetischen Beziehungen. Clinton arbeitete nach einer vernichtenden Niederlage in den Zwischenwahlen erfolgreich mit den Republikanern im Kongress zusammen, um den Haushalt auszugleichen und die Sozialhilfe zu reformieren.

«Leider ist die Praxis der Rosinenpickerei betreffend Daten in der Biden-Regierung inzwischen zu einer Untugend geworden.»

Leider ist die Praxis der Rosinenpickerei betreffend Daten in der Biden-Regierung inzwischen zu einer Untugend geworden. So behauptet Biden, dass «wir das Defizit reduziert haben», obwohl seine Politik den Schuldenberg um Billionen Dollar wachsen lässt; er schreibt die Inflation Putin zu, obwohl die jährliche Rate bereits vor dem Krieg in der Ukraine 7% erreicht hatte.

Die Biden-Regierung hat auch ungeheuerliche Behauptungen über ihre Klimapolitik aufgestellt. Ungeachtet dessen, was bei der langen Umstellung auf saubere Energie ohnehin geschehen wäre, behauptet Biden, dass seine Politik Millionen von guten Arbeitsplätzen schaffen wird, während er salopp die Tatsache ignoriert, dass viele gut bezahlte Arbeitsplätze im traditionellen Energiesektor vernichtet werden.

Patzer in der Flüssigerdgas-Politik

Darüber hinaus hat die Vorstellung, dass fossile Brennstoffe schnell abgeschafft werden können, zu allen möglichen Problemen geführt, darunter asymmetrische Stromnetze, Stromausfälle und Engpässe, die Deutschland dazu zwingen, wieder Kohle zu importieren. Biden behauptet, dass seine Politik die Versorgung nicht behindert hat, und doch hat er zuvor seine Entscheidung, Pipelines und Bohrpachtverträge zu streichen, gelobt. Weiss jemand in der Regierung etwas über die Grundlagen der Energie? Aufgrund des Rückgangs der natürlichen Vorkommen und der langen Zeitspanne von der Erkundung bis zur Förderung sind massive Investitionen erforderlich, um kalte Winter zu verhindern.

Erschwerend kommt hinzu, dass Biden, wie einst Präsident Barack Obama, den Bau neuer Exportterminals für Flüssigerdgas (LNG) verzögert hat, weil die Aktivistenbasis der Demokratischen Partei will, dass amerikanische fossile Brennstoffe im Boden bleiben. Damit hat er dazu beigetragen, die geopolitische Chance zu verspielen, die Amerikas Fracking-Revolution bietet und die Europa helfen könnte, sich von russischer Energie zu entwöhnen.

Ja, seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine ist Biden richtigerweise von seiner Anti-LNG-Haltung abgerückt; aber das wird das Angebot nicht sofort erhöhen. Indem er den Klimawandel zu einer Priorität der «gesamten Regierung» macht, riskiert Biden erhebliche Kollateralschäden für die Wirtschaft, die nationale Sicherheit und die geopolitische Position Amerikas.

Ungenügende Information

Jeder, der über grundlegendes Faktenwissen verfügt, hätte diese Katastrophe vorhersehen können, die durch Putins Vorenthaltung von Energie aus Europa noch verschlimmert wurde. Dennoch sind heute viel zu viele Bürger über die Energie- und Umweltpolitik falsch informiert, besonders über das Ausmass und die Kosten, die mit der Umgestaltung des Energiesystems verbunden sind. Technische Details über Gigawatt und Kohlenwasserstoffreserven werden von der breiten Öffentlichkeit nicht wahrgenommen.

Die USA brauchen einen neuen politischen Ansatz, der das gesamte Spektrum von Nutzen und Kosten berücksichtigt. Es ist nicht sinnvoll, wirtschaftliche Sicherheit, Energiesicherheit und nationale Sicherheit getrennt voneinander zu betrachten. Politische Massnahmen zur Erreichung eines dieser Ziele müssen die Auswirkungen auf die anderen berücksichtigen – und zwar realistisch und nicht als Wunschdenken.

Die Aufgabe des Verteidigungsministeriums, einen Krieg zu verhindern – und wenn nötig zu führen und zu gewinnen – ist zu wichtig, als dass sie durch Klima-Zaren des Weissen Hauses gefährdet oder politisiert werden sollte. Ebenso wenig sollten US-Umweltpolitiker die Weltbank (deren Aufgabe die Armutsbekämpfung ist) unter Druck setzen, die Finanzierung fossiler Brennstoffe zurückzuhalten. Letztlich wäre dies kontraproduktiv für die Unterstützung einer vernünftigen Umweltpolitik, wie etwa einer aufkommensneutralen Kohlenstoffsteuer, die für eine langfristige Dekarbonisierung unerlässlich ist. Dies ist nicht nur eine Mutmassung. Eine Umfrage nach der anderen hat gezeigt, dass bei grossen wirtschaftlichen Störungen die Sorgen um Umwelt und Klima in der öffentlichen Meinung immer weiter nach unten rutschen.

Mehr Fakten, weniger Spinnerei

Die Politiker werden auf absehbare Zeit schwierige Entscheidungen in Bezug auf Verteidigungshaushalte, Sozialprogramme, Steuern, Strategien zur Bekämpfung der Inflation, Energie- und Umweltpolitik, Massnahmen zur Unterstützung der am wenigsten Begünstigten und die Abwehr ausländischer Aggressionen treffen müssen. Ganz allgemein müssen sie den Glauben der Bürger an die Überlegenheit der kapitalistischen Demokratie wiederherstellen.

Nach dem Ende des Kalten Krieges schien eine solche Agenda einfacher – wenn nicht sogar unvermeidlich. Doch diese Zeiten sind vorbei. Die Politik ist heute mit schwierigeren und dringlicheren Entscheidungen konfrontiert. Die Situation verlangt nach mehr Fakten und Wahrheitsfindung und weniger Spinnerei und Wunschdenken.

