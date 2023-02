Die Jahreszahlen der zweitgrössten Schweizer Bank haben diese Woche offengelegt, welche schwerwiegenden Konsequenzen jahrelanges Missmanagement haben kann. Nach geschäftlichen Skandalen und solchen um die Führung der Bank, nach mehreren – jeweils als bahnbrechend verkauften – Strategieanpassungen in schneller Kadenz hat ein guter Teil der Kunden das Vertrauen in Credit Suisse verloren. Ausgerechnet die Vermögenden der Welt, die zentrale Anspruchsgruppe im Kerngeschäft Wealth Management, haben der Bank den Rücken gekehrt. Etwa 100 Mrd. Fr. haben sie von ihren Konten abgezogen, den grössten Teil davon im vierten Quartal. Das dürfte aufs Jahr gerechnet etwa 750 Mio. Fr. Einnahmen ausmachen.

Dass ein haltloses Twitter-Gerücht über die angeblich bevorstehende Pleite von CS eine solche Flucht auslösen konnte, zeigt, wie viel die Bank gutzumachen hat, bevor sie wieder glaubwürdig dasteht. Aufgrund vergangener Fehler ist ausgerechnet dasjenige Geschäft geschwächt, das über die kommenden Jahre Garant für Stabilität – und wenigstens sporadischen Gewinn – hätte sein sollen. Wäre die Bank in einer guten Verfassung, hätte sie einige Quartale überdauern und sich mit guter Arbeit wieder empfehlen können. Nun bleibt auch in der Vermögensverwaltung nichts anderes übrig, als mit Sparmassnahmen den fehlenden Ertrag auszugleichen, um in nützlicher Frist wieder die Chance auf einen positiven Beitrag der Division zu haben. Denn auch wenn sich die Chefs der Bank seit drei Monaten in Zweckoptimismus üben – ein spontaner Sinneswandel der misstrauisch gewordenen Kunden ist unwahrscheinlich. So hat eine Serie von schlechten Managern es also geschafft, auch den Teil der Bank noch zu untergraben, auf den sie eigentlich bauen wollten.



Jeffrey Vögeli ist als Co-Leiter des Unternehmensressorts für die Bereiche Finanz und Industrie zuständig. Er hat Recht und Wirtschaft studiert und schreibt hauptsächlich über die Finanzbranche, vor FuW unter anderem bei Bloomberg und Finews.ch. Mehr Infos @JeffVogeli

