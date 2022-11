Auf dieses neue Anlageinstrument bin ich besonders stolz. «Finanz und Wirtschaft» begibt zusammen mit ihrem Partner Leonteq ein pfandbesichertes Anlageprodukt, das sich auf den FuW Swiss 50 Index bezieht. Warum ich darauf besonders stolz bin? Einerseits ist der Index der wohl ausgewogenste Gradmesser der Schweizer Wirtschaft und des hiesigen Aktienmarktes, und er behebt die Schwächen des SMI, der zu viele Klumpenrisiken birgt und zu wenige Titel repräsentiert.

Anderseits bietet das sogenannte Exchange Trade Product zusätzlich noch eine Pfandbesicherung; abgekürzt wird das dann ETP+ genannt. Das heisst, Leonteq hinterlegt im gleichen Betrag ein Pfand in Form von Bargeld oder Wertschriften. Verwahrt wird das Pfand von der Schweizer Börse. Das ist eine Innovation und bietet Anlegern zusätzliche Sicherheit.

Pfandbesicherung inbegriffen

Was das Ganze kostet, fragen Sie mich? Wie bei unseren anderen drei Zertifikaten, dem Risk-, dem Value- und dem Eco-Portfolio, verzichtet FuW auf irgendeine Erfolgsgebühr oder andere versteckte Gebühren. Es fallen lediglich Verwaltungskosten von 0,72% an, die auch die Kosten für das Pfand umfassen.

Kaufen können Sie das Produkt auf den FuW Swiss 50 Index bei Ihrer Bank oder Ihrem Broker, und zwar mit der Valorennummer 117 179 182. Das Börsenkürzel ist FUW50.

Gute Aussichten

Warum Sie in das ETP+ investieren sollten? Das Produkt ist eine ideale Ergänzung zu unseren anderen Zertifikaten. Es ist die ausgeglichenste aller Optionen und sichert Ihnen einen Korb der fünfzig wichtigsten Schweizer Aktien ohne Übergewichtungen. Im Backtesting über die vergangenen zehn Jahre hat der Index zudem besser abgeschnitten als der SMI – und auch als der SPI.

Jan Schwalbe ist seit Anfang 2018 Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Davor war er insgesamt rund zehn Jahre Korrespondent in New York und London. Schon 1997 hat er seinen ersten Artikel für die FuW verfasst – den Obligationenbericht. Zwischenstationen seiner beruflichen Laufbahn absolvierte er bei der Nachrichtenagentur Bloomberg und CNN Money Mehr Infos @JanSchwalbe

