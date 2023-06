Analyse zum SNB-Zinsentscheid – Das Zinsschrittchen der Nationalbank Die SNB erhöht den Leitzins nur wenig, obwohl sie ihr Inflationsziel verfehlt und eine Miet-Zins-Spirale parieren muss. Die Credit-Suisse-Krise hingegen schürt die Teuerung nicht. Philippe Béguelin

Das SNB-Direktorium mit Martin Schlegel, Thomas Jordan und Andréa Maechler strafft die Geldpolitik nur ein bisschen, trotz breitem inflationärem Druck. Bild: Pascal Mora/Bloomberg

Die Schweizerische Nationalbank setzt den Leitzins von 1,5 auf 1,75% hinauf und wählt damit eine «graduelle Vorgehensweise», wie Präsident Thomas Jordan am Donnerstag in Zürich erklärte. Gleichzeitig sagte er, «höchstwahrscheinlich» sei künftig eine straffere Geldpolitik nötig, um die Inflation im Zielbereich von 0 bis 2% zu halten. Weshalb also hat die SNB nicht gleich einen grösseren Zinsschritt gemacht?