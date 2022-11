Geschäftsbericht 2021/2022 – Datacolor erzielt weniger Reingewinn Der Farbmetrikspezialist will weniger Dividende auszahlen, da das negativ ausgefallene Finanzergebnis den Reingewinn drückt.

Die wichtigsten Kennzahlen zu dem im September zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2021/22 hatte Datacolor bereits Ende Oktober veröffentlicht. Bild: Audtakorn Sutarmjam/EyeEm/Getty Images

Datacolor hat im Geschäftsjahr 2021/22 den Umsatz um rund einen Fünftel gesteigert und auch den operativen Gewinn erhöht. Wegen des Finanzergebnisses ging der Reingewinn dagegen zurück. Entsprechend soll auch die Dividende reduziert werden.



Konkret will Datacolor den Aktionären 20 Fr. je Aktie auszahlen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Vor einem Jahr wurden noch 35 Fr. ausbezahlt. Über den Dividendenvorschlag wird an der GV vom 7. Dezember abgestimmt.



Die wichtigsten Kennzahlen zum im September zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2021/22 hatte Datacolor bereits Ende Oktober veröffentlicht. So nahm der Umsatz um knapp 19% auf 87,4 Mio. $ zu, zu konstanten Wechselkursen betrug das Plus gar beinahe 22%.



Ein dynamisches Wachstum ergab sich insbesondere in Asien. Der Umsatzanteil der Region erhöhte sich auf 44%, während die Region Amerika bei 27% in etwa stabil blieb und sich der Beitrag von Europa auf 29% leicht abschwächte.

Operative Marge steigt markant

Der Ebit verbesserte sich auf 11,2 Mio. von 6,4 Mio. in der Vorjahresperiode deutlich und die entsprechende Marge um 5,1 Prozentpunkte auf 12,8% ebenso. Inflationsbedingte Kostensteigerungen hätten teilweise an die Kunden weitergegeben oder mit Effizienzsteigerungen kompensiert werden können, schreibt das Unternehmen dazu. Auch neue Produkte hatten einen positiven Effekt sowie der Ausbau der Vertriebsaktivitäten insbesondere in China.



Der Reingewinn hingegen ging auf 5,2 Mio. um über 4 Mio. zurück. Als Grund führt das Unternehmen das deutlich negativ ausgefallene Finanzergebnis an.



Für das neue Geschäftsjahr 2022/23 rechnet Datacolor mit einem Umsatz und einer Rentabilität, die «mindestens gehalten oder leicht gesteigert» wird, dies unter dem Ausschluss von Faktoren wie disruptive Ereignisse für die Weltwirtschaft oder neue Lockdowns im grössten Markt China. Das Unternehmen sieht Anzeichen einer Abschwächung der Wachstumsdynamik.



Insgesamt sieht sich Datacolor gut gerüstet, um die Marktposition mit organischem und ergänzenden Akquisitionen auszubauen.



AWP

