Halbjahreszahlen – Datacolor legt zu Das Farbmetrikunternehmen erzielt im ersten Halbjahr 2022/23 mehr Umsatz und mehr Gewinn.

Datacolor hat die grösste Wachstumsdynamik erneut in der umsatzstärksten Region Asien verzeichnet. Bild: wutwhanfoto/iStockphoto/Getty Images

Datacolor hat das erste Halbjahr 2022/23 trotz eines herausfordernden Umfeldes erfolgreich abgeschlossen. Für den weiteren Jahresverlauf geht das Unternehmen von einem moderaten Umsatzplus bei einem Ergebnis auf Vorjahresniveau aus.



Der Nettoumsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 7,4% auf 45,4 Mio. $, wie Datacolor am Freitag mitteilte. Dazu habe eine gute Nachfrage nach den Hard- und Softwareprodukten von Datacolor beigetragen.



Die grösste Wachstumsdynamik wurde erneut in der umsatzstärksten Region Asien verzeichnet, so Datacolor weiter. Dort erzielte das Unternehmen mit 44% den Löwenanteil seiner Verkäufe. Aus Europa stammten gut 31% der Umsätze und aus Nord- und Südamerika gut 24%.



Das Betriebsergebnis (Ebit) kletterte um 1,1 Mio. auf 4,9 Mio. $, womit sich die Ebit-Marge auf 10,8% von 9% im Vorjahr verbesserte. Das Nettoergebnis lag mit 6,2 Mio. $ um ein Vielfaches über den 1,9 Mio. des Vorjahres.



Beim Ausblick ist Datacolor weiterhin zuversichtlich, den Umsatz moderat zu steigern. Das operative Ergebnis wird weiterhin in etwa auf dem Vorjahresniveau erwartet.

AWP

