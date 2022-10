Umsatzzahlen – Datacolor steigert Umsatz Der Farbmetrikspezialist hat den Umsatz sowie das Betriebsergebnis im Geschäftsjahr 2021/22 verbessert. Der Gewinn ist jedoch etwas rückläufig.

Der Nettoumsatz hat in dem Ende September abgeschlossenen Geschäftsjahr 2021/2022 um 18,8% auf 87,4 Mio. $ zugenommen. Bild: TravelCouples/Getty Images

Der Farbmetrikspezialist Datacolor hat im Geschäftsjahr 2021/22 den Umsatz gesteigert und das Betriebsergebnis verbessert. Aufgrund eines tieferen Finanzergebnisses ging der Gewinn dagegen zurück.



Der Nettoumsatz nahm in dem Ende September abgeschlossenen Geschäftsjahr 2021/2022 um 18,8% auf 87,4 Mio. $ zu. Zu konstanten Wechselkursen betrug das Plus gar 21,8%.



Der Ebit verbesserte sich auf 11,2 Mio. von 6,4 Mio. in der Vorjahresperiode. Die entsprechende Marge belief sich damit auf 12,8% nach 8,7%.



Der Gewinn schliesslich ging auf 5,2 Mio. nach 9,3 Mio. zurück. Als Grund führt das Unternehmen das mit -5,5 Mio. negativ ausgefallene Finanzergebnis an. Dieses sei durch die starken Verwerfungen an den Finanzmärkten belastet worden. Zudem sei der Finanzgewinn im Vorjahr überdurchschnittlich ausgefallen.



Die Eigenkapitalquote beziffert Datacolor zum Ende des Geschäftsjahres auf 58,8%.



Den ausführlichen Bericht zum Geschäftsjahr 2021/22 veröffentlicht das Unternehmen am 17. November.

AWP

