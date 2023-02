Der Chart des Tages – David gegen Goliath Das Fed treibt den Zinserhöhungszyklus entschlossen voran, doch die Bemühungen werden hintertrieben. Sylvia Walter

Quelle der Grafik: BNP Paribas

Die US-Notenbank ist eine mächtige Institution im Finanzzirkus. Ihre Entscheide und ihre Kommunikation haben das Potenzial, riesige Wellen durch die globalen Märkte zu schlagen. Die Worte des jeweiligen Fed-Chefs werden analysiert und auf die Goldwaage gelegt, damit sich auch noch die letzten wertvollen Hinweise herausfiltern lassen. «Don’t fight the Fed», heisst denn auch die Börsenweisheit. Investoren seien gut beraten, nicht gegen die Politik des Fed zu wetten.

Doch genau dies tun die Märkte im Aggregat wieder seit einigen Wochen. Sie unterlaufen die geldpolitischen Bemühungen der Währungshüter in Washington. Diese drehen seit geraumer Zeit an der Zinsschraube, um die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu straffen, doch die Finanzmärkte wirken dem entgegen – wie die grüne Linie der Chicago Fed, der sogenannte Financial Conditions Index, belegt.

Der Index der Chicago Fed illustriert, wie locker die finanziellen Rahmenbedingungen in der Wirtschaft gerade sind, indem für 105 Finanzvariablen die Abweichung vom langfristigen Mittelwert gemessen wird. Dieser Mittelwert wird für alle Variablen auf null gesetzt, ein negativer Wert ist mit einer Lockerung der Rahmenbedingungen gleichzusetzen. Die Finanzvariablen werden dem Geldmarkt entnommen, den Kredit-, den Devisen- und den Aktienmärkten, aber auch dem offiziellen sowie dem Schattenbankensystem.

Ein schwächerer Dollar, steigende Aktienkurse und sinkende Zinsen sorgen beispielsweise für eine Lockerung der Rahmenbedingungen. Doch am Ende sitzen die Notenbanker wohl doch am längeren Hebel. Nötigenfalls werden sie die Leitzinsen länger hoch halten, als dies den Marktteilnehmern genehm ist. Dennoch ist es schwierig, abschliessend zu beurteilen, wer David und wer Goliath ist. Schliesslich haben sich die Notenbanken in der Vergangenheit auch immer wieder dem Druck der Finanzmärkte gebeugt.

Sylvia Walter beschäftigt sich als Redaktorin im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft» mit volkswirtschaftlichen Themen sowie den Chancen und den Fallstricken in den globalen Finanzmärkten. Zuvor war die studierte Ökonomin lange Jahre in der volkswirtschaftlichen Abteilung eines grossen Schweizer Vermögensverwalters tätig. Mehr Infos @SylviaWalter13

Fehler gefunden?Jetzt melden.