Nur zwei wirklich grossen Staatsmännern sei er zeitlebens begegnet, soll Charles de Gaulle einst gesagt haben: Konrad Adenauer – doch der sei zu alt gewesen – und John F. Kennedy – doch der sei zu jung gewesen. Eine Malice natürlich gegen seine Gönner Winston Churchill und Franklin Roosevelt, ohne die er nichts geworden wäre. Der General (der Lob nur äusserst sparsam verteilte) hasste es, jemandem zu Dank verpflichtet zu sein, erst recht den Angelsachsen. Dass sich de Gaulle selbst als wahrhaft grossen, wenn nicht den grössten überhaupt sah: Ça va sans dire.

Der offenkundig respektierte Adenauer war der einzige ausländische Staatsgast, den de Gaulle jemals auf seinem Landsitz empfing und dort sogar über Nacht beherbergte. Dieser einmalige Gunstbeweis bloss gut dreizehn Jahre nach dem Kriegsende in Europa war ein diplomatisches Meisterstück. Ohne de Gaulles ebenso gewagten wie gelungenen Eröffnungszug wäre dieser Tage in Deutschland und Frankreich kaum das sechzigjährige Bestehen des Élysée-Vertrags zu feiern gewesen.

Eine Priorität für Paris

Wie wichtig dem General, der wie kein Zweiter Frankreichs den Widerstand ge­gen das Hitlerreich verkörperte, die erste persönliche Begegnung mit dem Kanzler war, zeigt sich auch daran, dass er damals mit Bonn die Visite vorrangig vereinbarte. Im Juni 1958 erst war de Gaulle, nach Jahren grollender Absenz von den Schalthebeln der Vierten Republik, Premierminister geworden, unter schier staatsstreichartigen Umständen.

Als Adenauer bereits am 14. September in Colombey-les-Deux-Églises vorfuhr, lief de Gaulles Abstimmungskampagne über eine neue Verfassung. Diese wurde im ­Oktober angenommen. Die Macht in der Fünften Republik war ab 1959 auf den Präsidenten konzentriert – vom Matignon ins Élysée. De Gaulle hatte sich das Amt auf den Leib geschneidert.

«Die Milieus, aus denen die beiden stammten, waren verwandt: traditionalistisch und katholisch.»

Er war seinerzeit der einzige französische Politiker, der genug Prestige besass, um es riskieren zu können, einem deutschen Regierungschef eine solche Vorzugsbehandlung zukommen zu lassen. Die Wunden waren noch frisch. So hatte de Gaulle zum Beispiel seine liebe Not, die Haushälterin seines Schwagers zu über­reden, Madame de Gaulle und ihren ein, zwei Helferinnen in Küche und Speisezimmer der «Boisserie» zur Hand zu gehen, um Adenauer und seine Entourage standesgemäss zu verpflegen: Die Dame fühlte glühend antideutsch. Sie kehrte nach Adenauers Abreise jedoch besänftigt nach Calais heim, denn der Gast, ein würdevoller Witwer, ein gediegener, altmodisch-manierlicher Herr, ein Zivilist durch und durch, obendrein einer mit nachweislich nazifreier Vita, entsprach so gar nicht dem Bild vom bösen «boche».

Die zwei alten Herren – de Gaulle 68, Adenauer 82 – zogen sich in die Bibliothek zurück und scheinen einander gleich recht zugetan gewesen zu sein. De Gaulle sprach ein wenig Deutsch (er hatte während des Ersten Weltkriegs als Gefangener Gelegenheit zum Üben), und die Milieus, aus denen die beiden stammten, waren einander verwandt: jeder auf seine Weise traditionalistisch und katholisch. Nach allem, was bekannt ist, war die Unterhaltung ausführlich, allgemein gehalten und berührte namentlich die Lage Westeuropas, vor dem Hintergrund des Kalten Krieges. Offenbar zeichnete sich, trotz aller Übereinstimmung und Nettigkeiten, bereits die eine grosse Differenz ab, die bei aller gelungenen Annäherung der Länder wenigstens bis zum Zusammenbruch des Ostblocks bestehen blieb.

De Gaulles Charmeoffensive konnte selbstverständlich seinen Hintergedanken nicht kaschieren. Sein zentrales Anliegen war stets Frankreichs Souveränität ­namentlich vis-à-vis den USA bzw. die sicherheitspolitische Emanzipation Westeuropas unter französischer Regie. Doch in Bonn gab es keine Grundstimmung für einen Wechsel zum Zweibund mit Paris auf Kosten der Partnerschaft mit Washington – die junge Bundesrepublik verliess sich militärisch wohlweislich auf die USA. Dieser Gegensatz im Verhältnis zu den USA wie auch zum Vereinigten Königreich, das de Gaulle nicht in den entstehenden europäischen Strukturen wissen wollte (quasi als trojanisches Pferd der USA), störte bald schon die Harmonie nach dem historischen Treffen in der ­«Boisserie», de Gaulles kargem Sitz in der rauen Landschaft Nordostfrankreichs.

Atlantiker gegen Gaullisten

Dennoch, die Magie des Moments verging nicht zur Gänze. Es folgten gegenseitige Staatsbesuche. De Gaulles Reise durch die Bundesrepublik vier Jahre nach dem Rendez-vous von Colombey war ein Triumph, das deutsche Publikum empfing ihn begeistert. In Ludwigsburg hielt er eine stürmisch applaudierte Rede, auf Deutsch. Vor nun bald einem Menschenalter dann eben die Unterzeichnung des Freundschaftsabkommens. Sein Gehalt blieb symbolisch – man pflegt den regelmässigen Austausch. Immerhin. Die wahre Annäherung aber findet längst in Brüssel statt, im EU-Rahmen. Die Lingua franca dort ist das Englische, auch nach dem Brexit (de Gaulle wäre ausser sich).

Ludwig Erhard, der im Oktober 1963 Adenauers Nachfolge antrat, war die Ehre eines Empfangs in Colombey nie vergönnt. Dafür weilte er 1964 ein paar Tage auf Präsident Lyndon B. Johnsons Ranch in Texas und trug einen Cowboyhut. Sinnbildlich für: Die Atlantiker in Bonn würden nie zum Gaullismus konvertieren.

