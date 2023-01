Börsenbericht vom 18. Januar 2023 – Defensive Werte belasten Schweizer Börse Der Schweizer Aktienmarkt hat zur Wochenmitte keine klare Richtung eingeschlagen.

Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Mittwoch leicht im Minus beendet. Händler sprachen von einer grundsätzlich weiterhin relativ guten Stimmung, allerdings hätten die defensiven Schwergewichte Nestlé und Novartis den hiesigen Markt ins Minus gezogen. «Die Anleger bevorzugen derzeit wieder Zyklische und Wachstumswerte und machen einen Bogen um defensive Titel», sagte ein Händler zum heutigen Geschehen. Entsprechend performten andere europäische Aktienmärkte, die weniger defensive ausgerichtet sind, deutlich besser als der hiesige.

Allzu viel sei heute aber nicht gelaufen, hiess es weiter, die Volumen seien sehr tief gewesen für diese Zeit im Jahr. Der SMI bewegte sich denn auch lange in einer relativ engen Spanne um den Vortagesschluss; erst gegen Handelsende ging es dann mit einer schwächeren Wall Street noch etwas weiter runter. Antriebsfeder für die Börsen ist laut Händlern weiterhin die Hoffnung, dass eine nachlassende Inflation es der US-Notenbank ermöglichen wird, ihren geldpolitischen Straffungszyklus weniger aggressiv zu gestalten. Damit würde eine harte Landung der Wirtschaft unwahrscheinlicher, was wiederum dienlich für die zu erwartenden Unternehmensgewinne sei, fasste ein Händler zusammen.

Der FuW Swiss 50 Index steigt schliesslich um 0,15% auf 2194,32 Punkte. Der SMI schloss 0,31% tiefer auf 11'366,62 Punkten, dies bei einem Tagestief von 11'352 und einem Tageshoch von 11'423 Punkten. Der 30 Titel umfassende SLI, bei dem die Schwergewichte nicht voll gezählt werden, büsste mit 0,04% auf 1766,47 Zähler etwas weniger ein, während der breite SPI mit -0,33 auf 14'591,63 Punkte ähnlich stark verlor wie der SMI. Dass die Stimmung nicht schlecht war, zeigte sich an folgender Tatsache: Rund die Hälfte der 30 Blue Chips schlossen im Plus.

Klar den grössten Anteil am Minus im SMI hatten die Titel von Nestlé, die mit -1,9% den SMI rund 60 Punkte hinabzogen. Händler sprachen neben der defensiven Ausrichtung von Umschichtungen in den französischen Konkurrenten Danone, der von einer Kaufempfehlung eines Brokers profitiert habe. Erwähnt wurde aber auch das anhaltend hohe Preisniveau in Europa. Die Kosten insbesondere auf der Lohn-, Rohstoff- und Transportseite würden weiter ansteigen und könnten nur bedingt an den Konsumenten weitergegeben werden, so ein Händler.

Mit Novartis (-1,0%) tummelte sich ein weiteres defensives SMI-Schwergewicht am Schluss der Tabelle, während Roche (+0,5%) für einmal wieder gesuchter waren als der Konkurrent. In den letzte Monaten war dies jedenfalls meist umgekehrt. Die beiden Pharmafirmen werden schon bald ihre Jahreszahlen 2022 bekannt geben. «Dann wird man sehen, wer besser gewirtschaftet hat», sagte ein Händler dazu.

Relativ klare Verluste gab es auch für Swisscom (-0,9%), Schindler (-0,9%) und Sonova (-0,8%).

Spitzenreiter bei den Blue Chips waren derweil einige Technologietitel wie etwa Logitech (+2,1%) oder VAT (+2,0%), letzte unterstützt von einem positiven Kommentar aus dem Hause Credit Suisse. Logitech konnten derweil mit dem heutigen Plus einen kleinen Teil des jüngsten Absturzes wegen schwacher Zahlen wieder wett machen. Grössere Gewinne gab es ausserdem bei Sika (+2,0%) und Swiss Re (+1,4%).

Gesucht waren auch Richemont (+0,7%), dies nach anfänglichen Kursverlusten. Der Genfer Konzern steigerte zwar den Umsatz auch im Weihnachtsquartal um 5% zu konstanten Wechselkursen, verfehlte damit aber die Erwartungen von rund 8%. Doch Analysten wiesen auch auf die Öffnung in China hin, was das Geschäft wieder beleben dürfte. Dagegen verharrten die Aktien von Swatch (-0,5%) im Minus. Marktbeobachter wiesen darauf hin, dass bei Richemont das Schmuckgeschäft im Gegensatz zu den Uhren deutlich besser abgeschnitten habe. Am Vortag war es umgekehrt - Swatch hatte Richemont an der Börse abgehängt.

Im breiten Markt büssten Bystronic (-7,4%) nach einer Abstufung deutlich an Terrain ein, und Baloise (-2,1%) verloren auf die Nachricht, dass Konzernchef Gert De Winter den Versicherer bald verlassen wird.

Flughafen Zurich (+5,5%) und Komax (+2,7%) erhielten derweil Schub von Analystenseite. Und der kleine Titel Leclanché (+18%) profitierte von positiven Produktnews.

Dow im Minus – Tech-Werten geht etwas die Luft aus

Die US-Aktienmärkte haben zur Wochenmitte keine klare Richtung eingeschlagen. Während die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich moderat im Minus lagen, setzten die Technologietitel an der Nasdaq ihren Erfolgskurs fort. Allerdings bröckelten die Gewinne hier zuletzt ab. Frische Inflations- und Konjunkturdaten hatten teils einen leicht positiven Einfluss auf die Indizes.

Der Dow Jones Industrial konnte seine leichten Anfangsgewinne nicht halten und drehte nach unten ab. Zuletzt notierte der US-Leitindex 0,23% tiefer bei 33’831,39 Punkten, nachdem er am Dienstag um mehr als ein Prozent gefallen war. Der marktbreite S&P 500 gewann am Mittwoch 0,13% auf 3996,00 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,06% auf 11’564,54 Punkte zu

Der Anstieg der Erzeugerpreise schwächte sich im Dezember zum sechsten Mal in Folge und zudem deutlicher als erwartet ab. Zudem ging der Einzelhandelsumsatz im Dezember überraschend stark zurück. Die Industrieproduktion sank im Dezember deutlich stärker als Ökonomen prognostiziert hatten. Im späten Handelsverlauf steht noch der Konjunkturbericht der Notenbank («Beige Book») auf der Agenda.

Die Aktien von United Airlines zogen dank eines erfreulichen Jahresabschlusses um 1,1% an und setzten damit ihren rasanten Höhenflug seit Anfang des neuen Jahres (plus 36%) fort. Die Fluggesellschaft erwirtschaftete dank der Erholung des Reiseverkehrs im vergangenen Quartal wieder einen deutlichen Gewinn und steigerten die Erlöse um gut die Hälfte. Die Zahlen übertrafen die durchschnittlichen Prognosen der Analysten klar. Auch dass die Airline 2023 das bereinigte Ergebnis je Aktie mehr als vervierfachen will, kam am Markt gut an.

Die Anteilsscheine von Microsoft reagierten mit einem Minus von zuletzt 0,3% auf die Nachricht eines Stellenabbaus des Software-Riesen. Angesichts der schwierigen Marktbedingungen plant der Konzern bis Ende des dritten Geschäftsquartals 2022/23 rund 10 000 Mitarbeitende zu entlassen. Das sind etwa fünf Prozent der Arbeitskräfte. Für diese und andere Massnahmen fallen im zweiten Geschäftsquartal Aufwendungen von 1,2 Mrd. $ an.

Das Biotech-Unternehmen Moderna punktete mit der noch in der ersten Jahreshälfte angestrebten Zulassung für einen RSV-Impfstoff für Erwachsene ab 60 Jahren. Der Impfstoff habe «vielversprechende Ergebnisse» in der für eine Zulassung nötigen Phase-III-Studie gezeigt, hiess es. Das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) verursacht eine Atemwegserkrankung. Die Moderna-Papiere schnellten als Nasdaq-100-Spitzenreiter um 6,3% nach oben.

Die Papiere von Charles Schwab sackten um 4,1% ab. Der Finanzdienstleister bliebt trotz eines deutlichen Gewinnwachstums im vierten Quartal hinter den durchschnittlichen Schätzungen der Analysten zurück.

Die Aktien von IBM büssten nach einem negativen Analystenkommentar 1,4% und gehörten damit zu den schwächsten Dow-Werten. Die Investmentbank Morgan Stanley hatte die Titel des Computerkonzerns abgestuft.

Bonds Schweiz: Freundlich - Emissionsreigen reisst nicht ab

Die Schweizer Obligationenbörse präsentiert sich am Mittwoch freundlich. Nach einem leichten Anstieg der Swapsätze im frühen Geschäft sanken sie im Verlauf wieder ein wenig, was steigende Notierungen bei den Zinspapieren auslöste. Auch zur Wochenmitte wird zudem der Primärmarkt beansprucht.



Der Emissionsreigen am Primärmarkt sorgt auch für anziehende Umsätze im Sekundärhandel. Cembra Money Bank hat eine Anleihe über 235 Mio. Fr. mit einer Laufzeit von 6,5 Jahren aufgelegt. Der Spread beträgt +100 Basispunkte (BP). «Endlich einmal eine inländische Anleihe aus dem Finanzbereich», sagte ein Händler. Aus dem Ausland sei das Angebot inzwischen ausreichend.



Weiter will die National Australia Bank mindestens 200 Mio. Fr. für zehn Jahre aufnehmen.



Der für den Schweizer Bondmarkt wichtige März-Conf-Future legt gegen 13.30 Uhr um 14 BP zu auf 144,25%. Gehandelt sind 18 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 4 BP gesunken. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index steigt 3 BP auf 126,81% nach +27 BP am Vortag.



Die fünf gehandelten Eidgenossen notieren fester. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 0,973 und die der zehnjährigen mit 1,109% angegeben.



Der Kassazinssatz sinkt auf 1,078 von 1,126% am Vortag.

Euro steigt auf Neun-Monatshoch zum US-Dollar – Franken noch stärker

Der Euro ist am Mittwoch nach schwachen US-Konjunkturdaten und Hinweisen auf deutliche Zinserhöhungen in der Eurozone auf den höchsten Stand seit neun Monaten gestiegen. Zeitweise kletterte der Kurs bis auf 1.0887 $. Noch höher wurde der Euro zuletzt im April 2022 gehandelt. Am Nachmittag stand der Kurs wieder etwas tiefer bei 1.0837 $.

Gegenüber dem Franken verlor der Dollar gar noch stärker und fiel auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr. Das USD/CHF-Paar notierte am frühen Abend bei 0.9125 nach 0.9224 am Morgen. Für das EUR/CHF-Paar ergibt das zuletzt 0.9889 nach 0.9951 am Morgen.

Franken und Euro profitierten laut Händlern von einer Dollar-Schwäche nach enttäuschenden US-Konjunkturdaten. Ende des vergangenen Jahres waren die Umsätze im amerikanischen Einzelhandel und die Industrieproduktion stärker als erwartet gesunken. Zudem war bekannt geworden, dass sich der Anstieg der Erzeugerpreise den sechsten Monat in Folge abgeschwächt hat, was auf einen Rückgang der Inflation in den USA hindeutet.

Die Inflationsrate liegt in der grössten Volkswirtschaft der Welt zwar weiter deutlich über der Zielmarke der US-Notenbank Fed von zwei Prozent. Die Teuerung ging zuletzt aber zurück. Dies ermöglicht es der Fed, künftig weniger aggressiv gegen die Inflation anzugehen. Bei der nächsten Zinssitzung Anfang Februar wird am Markt nur noch eine kleine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte erwartet.

Dagegen erhielt der Euro am Vormittag Auftrieb durch Hinweise auf weiterhin grössere Zinserhöhungen in der Eurozone. EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau hatte Marktspekulationen über eine mögliche Zinserhöhung um nur 0,25 Prozentpunkte im März zurückgewiesen. Es sei noch zu früh, um über die Zinsentscheidung im März zu spekulieren, sagte Villeroy de Galhau. Der Präsident der französischen Notenbank machte deutlich, dass die Hinweise der EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf künftige Zinsschritte in einem Umfang von 0,50 Prozentpunkten nach wie vor gültig seien.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.87530 (0.88595) britische Pfund und 139.79 (139.50) japanische Yen fest.

Ölpreise steigen weiter

Die Ölpreise sind am Mittwoch weiter gestiegen. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 87.13 $. Das waren 1.21 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Februar-Lieferung stieg um 1.39 $ auf 81.57 $.

Marktbeobachter verwiesen auf den Monatsbericht der Internationalen Energieagentur (IEA). Der Interessenverband von Industriestaaten rechnet zwar zu Beginn des Jahres mit einem Überschuss an Rohöl aus dem Weltmarkt. Im weiteren Verlauf des Jahres dürfte sich das aber ändern. Ab dem Frühjahr erwarten die IEA-Experten vor allem eine stärkere Nachfrage nach Rohöl in China. Dies habe den Ölpreisen am Vormittag Auftrieb verliehen, hiess es am Markt.

Generell sorgt die Lockerung der einst strengen Corona-Vorschriften in China für Zuversicht am Ölmarkt. Marktteilnehmer erhoffen sich dadurch eine spürbare konjunkturelle Erholung in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt, die auch auf die globale Wirtschaft und die gesamte Energienachfrage ausstrahlen könnte.

Optimistischer stimmt auch der absehbare Kurs vieler Zentralbanken, die ihren Kampf gegen die hohe Inflation in diesem Jahr etwas weniger intensiv führen dürften. Die konjunkturelle Belastung durch steigende Zinsen wäre in diesem Fall nicht mehr ganz so gross wie noch im letzten Jahr, als die Leitzinsen in vielen Ländern stark angehoben wurden.

Bitcoin hält sich über 21'000 $

Der Bitcoin bleibt seit Beginn des neuen Jahres auf Erholungskurs. Der gestiegenen Risikobereitschaft der Anleger mögen manche Marktbeobachter aber noch nicht richtig zu trauen.

Am Mittwochmittag notiert der Bitcoin im Vergleich zur Vorwoche satte 21% im Plus bei 21'230 $. Die Marktkapitalisierung ist laut dem Branchenportal CoinGecko in den letzten sieben Tagen um 73 Mrd. auf rund 409 Mrd. $ gestiegen.

Die Gesamtmarktkapitalisierung aller auf dem Portal aufgeführten noch rund 12'500 Kryptowährungen lag am Mittwochmittag wieder über der Grenze von einer Billion Dollar bei insgesamt 1033 Mrd. $.

