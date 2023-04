Börsenbericht vom 6. April 2023 – Defensive Werte stützen Schweizer Börse Am Gründonnerstag schliesst der Schweizer Aktienmarkt vor den Feiertagen und vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am Freitag deutlich fester.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Der Schweizer Aktienmarkt hat die verkürzte Woche vor Ostern äusserst freundlich beendet. Dazu trugen zu einem Grossteil die drei Index-Schwergewichte Roche, Novartis und Nestlé bei, die mit ihren Kursgewinnen den Gesamtmarkt deutlich stützten. Händler erklären die Gewinne unter anderem mit der Eindeckung von Baisse-Positionen und einer defensiveren Positionierung vor dem langen Wochenende. «Man hat den Eindruck, dass die Märkte nach den turbulenten vergangenen Wochen eine Verschnaufpause einlegen wollen», hiess es in einem Kommentar.

Zur allgemeinen Vorsicht habe weiter beigetragen, dass die Sorgen vor einer Rezession in den USA, die Zinssorgen und die damit verbundenen Turbulenzen im Bankensektor nicht ausgeräumt seien, sondern momentan einfach im Hintergrund schlummerten. Die am Nachmittag in den USA veröffentlichten Arbeitslosen-Erstanträge für die Woche fielen stärker aus als erwartet. Es zeige sich «Anzeichen für Risse auf dem Arbeitsmarkt», kommentierte ein Börsianer. Die US-Märkte eröffneten denn auch schwächer, die hiesigen Märkte liessen sich jedoch nicht gross bewegen. Doch bereits am Karfreitag – und damit feiertagsbedingt etwas unter dem Radar – könnte es wieder stärkere Impulse geben: «Dann hat das Warten auf die US-Arbeitsmarktdaten und damit hoffentlich auch die leicht schleppende Börsenentwicklung endlich ein Ende», meinte ein Experte.

Der FuW 50 Swiss rückte schliesslich um 0,83% auf 2194,13 Punkte vor. Der SMI schloss um 1,03% höher bei 11'230,07 Punkten. Der SLI stieg um 0,95% auf 1756,59 und der SPI um 0,91% auf 14'648,06 Zähler. Bei den 30 Blue Chips standen sich bei Handelsschluss 21 Gewinner und neun Verlierer gegenüber.

Am stärksten legten Swiss Life zu mit einem Plus von 3,1% auf 584.40 Fr. Die Titel profitierten von einer Analystenempfehlung durch Berenberg. Der zuständige Analyst erhöhte das Preisziel auf 701 von 624 Fr. – das höchste Kursziel, das derzeit für den Titel im Markt ist.

Getragen wurde der SMI den ganzen Tag über zu einem grossen Teil von den drei defensiven Schwergewichten, die den Index zum Handelsschluss um gut 90 Punkte anhoben. Die Genussscheine von Roche (+2,7%), die den Markt bereits am Vortag unterstützt hatten, setzen den Aufwärtstrend am Nachmittag noch stärker fort. «Angeblich wurden namhafte Marktakteure von den Kursgewinnen von gestern auf dem falschen Fuss erwischt. Erste unter ihnen kaufen nun zu», kommentierte ein Marktteilnehmer.

Die Papiere von Rivale Novartis legten mit 1,0% weniger stark zu. Das dritte Marktschwergewicht Nestlé folgte mit einem Plus von 0,8%.

Ebenfalls fester zeigten sich die zuletzt stark im Fokus gestandenen Finanzwerte sowie Versicherungswerte wie Julius Bär (+2,2%), Zurich (+1,9%), Swiss Re (+1,3%) oder UBS (+1,1%). Partners Group (+0,9%) und CS (+0,7%) gingen ebenfalls positiv aus dem Handel, schlossen im Sektorvergleich allerdings unterdurchschnittlich ab.

Gefragt waren nebst den Schwergewichten zudem weitere defensive Werte wie beispielsweise diejenigen von Alcon (+2,1%), Lonza (+1,9%) oder Sonova (+1,5%). Auch Givaudan (+1,8%) waren gefragt. Die Titel erhielten zusätzlichen Rückenwind durch eine Rating-Erhöhung von JPM.

Im Fokus standen zudem den ganzen Tag über die Titel des Bankensoftware-Anbieters Temenos (+1,7%). Sie verzeichneten zeitweise Kursgewinne von über 5%. Temenos soll laut einem Bericht von Bloomberg in den vergangenen Wochen von potenziellen Käufern aktiv neue Angebote angefordert haben. Diverse Finanzinvestoren hätten sich das Unternehmen angesehen. «Das wäre eine Wende in der ewigen Geschichte um Temenos», sagte ein Händler, relativierte aber die Nachricht gleichzeitig: Schliesslich seien in der Vergangenheit immer wieder ähnliche Spekulationen aufgekeimt, an denen jeweils nichts dran war.

Der Reigen der Verlierer wurde von Zyklikern angeführt, allen voran vom Luxusgütertitel Richemont (-2,4%). Auch Swatch verloren 1,2%. Zudem schlossen die zyklischen baunahen Titel Schindler (-2,0%) und Sika (-1,7%) deutlich negativ. Händler führten das auf eine allgemeine Branchenschwäche und Zahlenängste im Vorfeld der anstehenden Quartalsberichterstattung zurück. Geberit (-0,2%) konnten sich vergleichsweise besser behaupten.

Bei VAT (-1,5%) belastete nebst den roten US-Märkten auch ein verhaltener Kommentar der UBS.

In den hinteren Reihen verloren Nebag nach Zahlen 1,1% tiefer.

Wallstreet: Weiter bergab vor dem langen Wochenende

Vor dem langen Wochenende bleiben die Anleger in New York in der Defensive. Am Freitag werden zwar die jüngsten Arbeitsmarktdaten erwartet. Die New Yorker Börse bleibt dann aber wegen einer regionalen Regelung geschlossen, so dass die Märkte erst in der neuen Woche darauf reagieren können. Daher blieb zu Wochenschluss die Kauflaune weiter gedämpft. Neuerdings wird sie von Konjunktursorgen gebremst, zusätzlich zu den weiter präsenten Inflations- und Zinssorgen.

Der Dow Jones Industrial verlor am Donnerstag im frühen Handel 0,24% auf 33’401,91 Zähler, womit sein Wochengewinn auf 0,4% schrumpft. Früh in der Woche war der bekannteste Wall-Street-Index auf den höchsten Stand seit gut sechs Wochen geklettert. Der marktbreite S&P 500 sank am Donnerstag um 0,15% auf 4084,38 Punkte.

Am stärksten waren die Bewegungen an der Nasdaq-Börse: Nach zwei verlustreichen Tagen sackte der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 zunächst nochmals etwas deutlicher ab. Seine Verluste konnte er aber schon früh auf ein Niveau entsprechend dem Dow reduzieren. Zuletzt gab der Nasdaq-Index bei 12 934,77 Punkten um 0,25% nach. Sein Wochenminus weitete er damit auf 1,9% aus – trotz des höchsten Niveaus seit August, das er noch zur Wochenmitte erreicht hatte.

«Die Arbeitsmarktdaten am Karfreitag werden den Börsen in der neuen Woche wohl erst einmal die Richtung weisen, bevor am Ende der kommenden Woche die Quartalsberichtssaison in den USA mit grossen Banken wie JPMorgan und Citigroup startet», sagte ein Aktienmarktstratege. Mit JPMorgan und Goldman Sachs bewegten sich am Donnerstag zwei Sektorwerte mit moderaten Gewinnen im Dow-Mittelfeld.

Nachrichten von und zu einzelnen grossen US-Unternehmen gab es am Donnerstag kaum. Ins Blick rückten daher vor allem Analystenstudien. Die Aktien von Fedex entwickelten sich wie schon am Vortag robust mit einem Anstieg um 1,7%. Einige Experten reagierten positiv auf die Ankündigung, die beiden Zustellnetze in der Luft und auf dem Land zusammenzufassen. Die Analysten von Raymond James stuften die Aktien des Logistikers auf «Outperform» hoch.

Ganz anders war die Lage im Technologiesektor bei zwei Ausrüstern der Chipindustrie: Die Experten von Exane BNP Paribas strichen ihre Kaufempfehlung für die Unternehmen Applied Materials und KLA . Die Papiere gehörten mit Abschlägen von 2,3 respektive 1,1% zu den klaren Verlierern an der Nasdaq.

JPMorgan senkte ausserdem die Bewertung von Mosaic auf «Neutral», was den Papieren einen Kursverlust von 4,2% einbrockte. Analyst Jeffrey Zekauskas näherte sich mit seiner deutlichen Kurszielsenkung auf 46 $ dem aktuellen Aktienkurs. Dies begründete er mit den erhöhten Wirtschaftsrisiken und deren Auswirkungen auf den Düngemittelkonzern.

Bonds Schweiz: Im Aufwind

Der Schweizer Bondmarkt tendiert am Gründonnerstag fester. Vor den Osterfeiertagen verlaufe das Geschäft aber in ruhigen Bahnen, heisst es am Markt. Gestützt werde der Markt von den positiven Vorgaben der USA-Kreditmärte. Neue Anleihen werden keine emittiert.

In der zu Ende gehenden verkürzten Woche wurden drei neue Anleihen über total 605 Mio. Fr. emittiert nach 1,74 Mrd. in der Vorwoche. Highlight war die erste «Bail-in-Anleihe» der Zürcher Kantonalbank über 425 Mio. Fr. mit einer Laufzeit von fünf Jahren.

Gegen 13.30 Uhr notiert der Juni-Kontrakt des Conf-Future um 159 BP höher auf 142,98%. Der Umsatz beträgt 94 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 46 BP gestiegen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index (SBI) notiert um 27 BP höher auf 125,26%.

Bislang sind vier Eidgenossen zu höheren und einer zu tieferen Kursen gehandelt. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 0,996 und die der zehnjährigen mit 1,078% angegeben.

Der zehnjährige Kassazinssatz sinkt auf 1,084 von 1,224% am Vortag.

Euro legt ein wenig zu – Franken wenig verändert

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag etwas gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag für 1.0916 $ gehandelt. Im frühen Handel hatte sie noch unter 1.09 $ notiert.

Auch gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro leicht zu auf zuletzt 0.9878 nach 0.9867 am Mittag. Damit nähert sich das EUR/CHF-Währungspaar wieder den Kursen des frühen Morgens und Vorabends an. Zum Dollar zeigt sich der Franken kaum verändert, das Währungspaar notierte zuletzt bei 0.9049 nach 0.9055 Franken am Nachmittag.

Starke Zahlen aus der deutschen Industrie stützten den Euro kaum. Die Produktion in Deutschland ist im Februar überraschend gestiegen. Ökonomen hatten im Schnitt einen leichten Rückgang erwartet. Eher skeptisch mit Blick auf die weitere Entwicklung äusserte sich Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen: «Wir halten es für unwahrscheinlich, dass dies den Beginn einer nachhaltigen Belebung der Konjunktur markiert.» Er verwies auf die massiven Zinserhöhungen wichtiger Notenbanken, die sich in der zweiten Jahreshälfte als Konjunkturbremse bemerkbar machen dürften.

Der Devisenmarkt reagierte zuletzt vor allem auf Wirtschaftsdaten aus den USA. So waren in den vergangenen Tagen Daten vom Arbeitsmarkt und konjunkturelle Frühindikatoren hinter den Erwartungen zurückgeblieben. In dieses Bild passten auch die am Donnerstag veröffentlichten wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die deutlich höher als erwartet ausfielen. Dies dämpft die Erwartung auf weitere Zinsanhebungen in den USA. Die Kursverluste des Dollar hielten sich jedoch in Grenzen. Mit grosser Spannung wird der an diesem Freitag anstehende monatliche Bericht des Arbeitsministeriums erwartet.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.87495 (0.87685) britische Pfund und 143.49 (143.74) japanische Yen fest.

Ölpreise geben leicht nach - Starke Gewinne auf Wochensicht

Die Ölpreise sind am Donnerstag etwas gesunken und haben damit an die leichten Verluste vom Vortag angeknüpft. Am Nachmittag (MESZ) kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 84.92 $. Das waren sieben Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai fiel um 14 Cent auf 80.47 $. Auf Wochensicht bewegen sich die Ölpreise aber auf den dritten Anstieg in Folge zu.



Marktbeobachter sprachen kurz vor den Osterfeiertagen von einer Gegenbewegung am Ölmarkt, die am Vortag einsetzte und sich am Donnerstag fortsetzte. In der ersten Wochenhälfte waren die Notierungen für Rohöl noch deutlich gestiegen, und auf Wochensicht ging es mit den Ölpreisen stark nach oben.



Seit Montag hat Brent-Öl um mehr als 4$ je Barrel zugelegt. Hintergrund ist eine überraschende Drosselung der Fördermenge durch Staaten des Ölverbunds Opec+, die am Wochenende angekündigt wurde. Mittlerweile steuert der Ölmarkt auf die dritte Woche in Folge mit steigenden Preisen zu.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.