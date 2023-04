Börsenbericht vom 6. April 2023 – Defensive Werte stützen Schweizer Börse Am Gründonnerstag tendiert der Schweizer Aktienmarkt vor den Feiertagen und vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am Karfreitag etwas fester.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Gründonnerstag, dem letzten Handelstag in der verkürzten Vorosterwoche, fester. Zu einem Grossteil verdankt er dies den Kursgewinnen der defensiven Schwergewichte. Händler erklären die Gewinne vor allem auch mit der Eindeckung von Baisse-Positionen und einer defensiveren Positionierung vor dem langen Wochenende. So ist das Plus des SMI vor allem den beiden Pharmariesen Roche und Novartis sowie dem Pharmazulieferer Lonza geschuldet. Auch sei nach Tagen fallender Kurse eine technische Erholung wenig erstaunlich, heisst es am Markt weiter. «Es war wohl etwas übertrieben», sagt ein Händler.

Das Geschäft verlaufe aber vor den Feiertagen und vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am morgigen Karfreitag, wenn die Börsen geschlossen sind, insgesamt in ruhigen Bahnen. Hierzulande wird der Handel erst am kommenden Dienstag wieder aufgenommen. Daher verhielten sich die Anleger auch eher vorsichtig. Dafür spreche auch, dass die Sorgen vor einer Rezession in den USA, die Zinssorgen und die damit verbundenen Turbulenzen im Bankensektor nicht ausgeräumt seien, sondern momentan einfach im Hintergrund schlummerten. Einen ersten Hinweis auf die Lage am US-Arbeitsmarkt und damit auch auf den Zustand der Konjunktur und daher auch die mögliche Zinspolitik der US-Notenbank dürften die wöchentlichen Daten am Nachmittag erlauben.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 11.05 Uhr um 0,63% auf 2189,79 Punkte. Der SMI notiert um 0,88% höher bei 11'213,53 Punkten. Der SLI steigt 0,79% auf 1753,93 und der SPI 0,72% auf 14'621,03 Zähler. Bei den 30 Blue Chips stehen sich 19 Gewinner und elf Verlierer gegenüber.

Im Fokus stehen unter anderem Temenos (+1,1%), die zeitweise Kursgewinne von mehr als 5% aufwiesen. Der Bankensoftware-Hersteller soll laut einem Bericht von Bloomberg aktiv in den vergangenen Wochen von potenziellen Käufern neue Angebote angefordert haben. Finanzinvestoren wie EQT, Permira, Nordic Capital, Thoma Bravo und KKR hätten sich das Unternehmen angesehen, berichtet die Nachrichtenagentur mit Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

«Das wäre ja eine Wende in der ewigen Geschichte um Temenos. Das Unternehmen stellt sich selbst ins Schaufenster», sagt ein Händler und verweist aber darauf, dass in der Vergangenheit immer wieder Spekulationen über Temenos aufgekeimt sind. Ob schon bald ein Angebot veröffentlicht werde, sei ungewiss.

Gefragt sind defensive Werte wie die des Pharmazulieferers Lonza (+2,7%). In deren Sog gewinnen auch die am breiten Markt gehandelten Siegfried (+1,8%) und Bachem (+2,6%) an Wert.

Die Genussscheine von Roche (+2,4%), die den Markt bereits am Vortag unterstützt hatten, setzen den Aufwärtstrend fort. «Da scheint mir eine echte Perle wiederentdeckt worden zu sein», sagt ein Händler. Auch Rivale Novartis (+1,0%) gewinnen. Nestlé (+0,4%), ein weiteres Marktschwergewicht, hinken aber leicht hinterher.

Mit Sonova (+1,2%), Alcon (+2,4%) und Givaudan (+1,2%) stehen weitere «Defensive» auf den Kauflisten der Anleger. Dabei erhält der Aromen- und Riechstoffhersteller Givaudan Schützenwind von einer Rating-Erhöhung durch JPM.

Weit oben bei den Gewinnern stehen auch Swiss Life (+2,6% auf 576 Fr.). Sie profitierten von einer Analystenempfehlung. Berenberg hat das Preisziel auf 701 von 624 Fr. erhöht. Das Rating lautet «Buy». Dies ist das höchste Kursziel, das derzeit für die «Renten» im Markt ist.

Ebenfalls fester, aber weniger auffällig, zeigen sich die beiden Grossbanken CS (+0,3%) und UBS (+0,7%). Sie hatten zuletzt das Geschehen an der Börse in ihren Bann gezogen.

Bei den Verlierern führen Zykliker die Liste an: Die Aktien von Richemont (-1,5%) sowie Swatch (-0,5%), Schindler (-1,1%) und VAT (-1,6%) verlieren an Wert.

Am breiten Markt fallen Vontobel (-1,9% oder -1.10 Fr.) und Schweiter (-3,6% oder -24 Fr.) negativ auf. Diese Aktien werden ex-Dividende von 3 Fr. respektive von 20 Fr. gehandelt.

Eurokurs wenig verändert zum US-Dollar - EUR/CHF schwächer

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag wenig bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wird am frühen Nachmittag bei 1.0900 $ gehandelt. Sie notiert damit auf dem Niveau aus dem frühen Handel.



Dagegen hat der Franken seit dem Morgen zum Euro und Dollar etwas zugelegt. Aktuell wird das Währungspaar EUR/CHF bei 0.9867 nach 0.9884 gehandelt. Noch vor 24 Stunden notierte der Euro über 0.99 Fr. Für USD/CHF ergibt das einen Kurs von 0.9055 nach 0.9074 am Morgen.



Starke Zahlen aus der deutschen Industrie stützten den Euro nicht nachhaltig. Die Produktion in Deutschland ist im Februar überraschend gestiegen. Ökonomen hatten im Schnitt einen leichten Rückgang erwartet. Eher skeptisch mit Blick auf die weitere Entwicklung äusserte sich Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen: «Wir halten es für unwahrscheinlich, dass dies den Beginn einer nachhaltigen Belebung der Konjunktur markiert.» Er verwies auf die massiven Zinserhöhungen wichtiger Notenbanken, die sich in der zweiten Jahreshälfte als Konjunkturbremse bemerkbar machen dürften.



Der Devisenmarkt reagierte zuletzt vor allem auf Wirtschaftsdaten aus den USA. So waren in den vergangenen Tagen Daten vom Arbeitsmarkt und konjunkturelle Frühindikatoren hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Dies dämpft die Erwartung auf weitere Zinserhöhungen in den USA. Neue Hinweise dürften die am Nachmittag anstehenden Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe liefern. Am Freitag steht dann der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für den Monat März an.

Ölpreise geben erneut leicht nach

Die Ölpreise sind am Donnerstag etwas gesunken und haben damit an die leichten Verluste vom Vortag angeknüpft. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 84.82 $. Das waren 17 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai fiel ebenfalls geringfügig um 18 Cent auf 80.43 $. Auf Wochensicht bewegen sich die Ölpreise aber auf den dritten Anstieg in Folge zu.

Marktbeobachter sprachen kurz vor den Osterfeiertagen von einer Gegenbewegung am Ölmarkt, die am Vortag einsetzte und sich am Donnerstag fortsetzte. In der ersten Wochenhälfte waren die Notierungen für Rohöl noch deutlich gestiegen, und auf Wochensicht ging es mit den Ölpreisen stark nach oben. Seit Montag hat sich Rohöl aus der Nordsee um mehr als vier Dollar je Barrel verteuert. Hintergrund ist eine überraschende Drosselung der Fördermenge durch Staaten des Ölverbunds Opec+, die am Wochenende angekündigt wurde.

Mittlerweile steuert der Ölmarkt auf die dritte Woche in Folge mit steigenden Preisen zu. Zuletzt wurden sie auch durch die Entwicklung der Ölreserven in den USA gestützt. Am Mittwoch hatte die US-Regierung gemeldet, dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 3,7 Mio. auf 470,0 Mio. Barrel gesunken waren. Analysten wurde von der Stärke des Rückgangs überrascht.

Verluste an Wallstreet

In den USA haben die Börsen nahtlos an die Verluste des Vortages angeknüpft. Einzig der Dow Jones Industrial schloss im Plus und legte um 0,24% auf 33’428,72 Punkte zu. Bei den anderen Indizes reagierten die Anleger aufgrund der getrübten Stimmung im Dienstleistungssektor vorsichtig. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,25% und stand nach Börsenschluss bei 4090,38 Zählern. Und der technologielastige Nasdaq 100 sank um 1,01% auf 12’967,2 Punkte.

Zu den Tagesgewinnern gehörten die Aktien von Johnson & Johnson. Der Pharma- und Konsumgüterkonzern will einen Rechtsstreit über angeblich krebserregende Körperpflegeprodukte mit einem milliardenschweren Vergleich beenden.

Generell gewannen die als defensiv geltenden Titel aus der Konsumgüterbranche. Coca-Cola avancierten 0,96%, Procter & Gamble 0,69%. Auch Unternehmen aus dem Gesundheitssektor wie Amgen (+2,36%), Merck & Co (+2,83%) und UnitedHealth (+3,24%) legten an der Börse zu.

Die Aktien von FedEx stiegen um 1,5%, nachdem der Logistikkonzern eine Umstrukturierung der Liefernetze angekündigt hatte.

Ins Minus sind hingegen Chipwerte im Technologiesektor gerutscht. Nvidia schlossen 2,08% tiefer.

Asien-Anleger machen vor US-Arbeitsmarktdaten Kasse

Vor anstehenden Jobdaten aus den USA haben Anleger in Fernost Kasse gemacht. Für Nervosität sorgten die zunehmenden Hinweise auf eine Konjunkturabschwächung in den USA. «Die Risse in den US-Wirtschaftsdaten in dieser Woche und die wieder aufkommenden Ängste vor einer Konjunkturabschwächung veranlassten die Anleger, riskantere Anlagen zu verkaufen und in sicherere umzuschichten, einschliesslich Staatsanleihen und den Dollar, konstatierte IG-Analyst Tony Sycamore. «Es macht Sinn, ein gewisses Risiko vor dem langen Osterwochenende auszugleichen.»

In Tokio fiel der Nikkei-Index um 1,2% auf 27’473 Punkten und gehörte damit zusammen mit dem Index in Südkorea zu den schwächsten Werten in der Region. Unter Druck gerieten vor allem Technologiewerte. Der Chipanlagen-Hersteller Tokyo Electron rutschte mehr als 4% ab, der Roboterbauer Keyence verbilligte sich um rund 3%. In China belasteten zudem die Spannungen zwischen der Volksrepublik und den USA die Stimmung. Trotz Warnungen aus China hat Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen sich am Mittwoch mit dem ranghöchsten Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses in Kalifornien getroffen. Die anhaltende Rally bei Aktien von Firmen aus dem Halbleitersektor sowie dem Bereich künstlicher Intelligenz (KI) begrenzte jedoch die Verluste. Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen lagen 0,2% beziehungsweise 0,4% im Minus.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.