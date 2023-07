Für Investoren in Aktien, Anleihen, Immobilien und Edelmetallen sind die Geschehnisse in den Geld- und den Kreditmärkten von ganz besonderer Bedeutung. Hier zeigt sich derzeit, dass sich die Bankkreditvergabe international abschwächt, dass das Geldmengenwachstum rapide schwindet, dass es in den USA sogar rückläufig ist. Ein Grund dafür ist sicherlich die Serie von Zinserhöhungen der Zentralbanken, die die gegenwärtige Hochinflation in die Knie zwingen sollen. Die Geldpolitiker haben mittlerweile die Kreditkosten merklich in die Höhe getrieben und die Nachfrage nach Darlehen zurückgedrängt. Gleichzeitig sind die Banken im Geldverleih vorsichtiger geworden und verknappen ihr Kreditangebot. Das wird nicht folgenlos für die Konjunktur bleiben.

Diese Einschätzung drängt sich unweigerlich auf, weil in den vergangenen Jahren die Volkswirtschaften angetrieben wurden von einem gewaltigen Geldmengenimpuls. So hatte die US-Zentralbank Fed die Geldmenge M2 von Ende 2019 bis Juli 2022 um 42% erhöht, die Europäische Zentralbank (EZB) die Geldmenge M3 um 25%. Dadurch entstand ein riesiger Geldmengenüberhang, der sich nachfolgend vor allem auch in stark steigenden Konsumgüterpreisen entladen hat. Mittlerweile ist jedoch aus dem monetären Stimulus so etwas wie eine Vollbremsung geworden. Besonders in den USA, wo die Geldmenge schon seit dem Sommer 2022 zurückgeht; zuletzt schrumpfte sie etwa 4% gemessen am Vorjahreswert. Das wiederum wird Folgen für die Güterpreise haben.

Inflation – ein monetäres Phänomen

In der Ökonomik gibt es zwar eine nach wie vor ausgedehnte Diskussion, wie Güterpreisinflation – also der fortgesetzte Anstieg der Güterpreise auf breiter Front – entsteht. Eine überzeugende Interpretation ist jedoch, dass Güterpreisinflation etwas mit Geld zu tun hat, dass sie immer und überall ein monetäres Phänomen ist, wie es der amerikanische Ökonom Milton Friedman (1912 bis 2006) einprägsam formuliert hat. Dieser Zusammenhang mag in der kurzen Frist nicht immer deutlich zutage treten, weil zwischen Güterpreisveränderung und der sie verursachenden Geldmengenänderung häufig beträchtliche und mitunter auch variable Verzögerungen liegen.

So gesehen deutet das Abflauen der Geldmengenwachstumsraten – übrigens ein Phänomen, das sich in der gesamten OECD nunmehr zeigt – bereits einen erheblichen Abwärtsdruck auf die künftige Konsumgüterpreisinflation an. Beispielhaft sei an dieser Stelle auf die Situation im Euroraum verwiesen. Wie die nachstehende Abbildung zeigt, ist ab etwa Mitte 2016 ein recht enger, positiver Zusammenhang zwischen der Zunahme der Eurogeldmenge M3 und der Konsumgüterpreisinflation zu erkennen. Zu beachten ist dabei, dass das Geldmengenwachstum in der Grafik um achtzehn Monate nach rechts verschoben wurde. Das heisst also: Das Geldmengenwachstum hat sich im Betrachtungszeitraum als ein Frühindikator für die Güterpreisinflation erwiesen.

Eurogeldmenge und Konsumgüterpreise im Euroraum, Jahresveränderungen in %. (M3 ist um 18 Monate nach rechts verschoben.) Quelle: Refinitiv

Ökonomisch ist solch eine Verzögerung durchaus plausibel. Schliesslich bedarf es einer gewissen Zeit, bis das Wirtschaftsgeschehen auf eine Geldmengenausweitung reagiert, sich Produktions- und Beschäftigungseffekte zeigen und nicht zuletzt sich die Güterpreise anpassen. In Rechnung zu stellen ist hier natürlich vor allem auch, dass die Phase der grossen Geldmengenausweitung ab Frühjahr 2020 mit kolossalen «Kostenschubeffekten» einherging – die aus den politisch diktierten Lockdowns, aber später auch aus dem Ukraine-Russland-Krieg erwuchsen. Der enorme Geldmengenüberhang ermöglichte es, dass sich die Kostenschubeffekte besonders auch in steigenden Güterpreisen auf breiter Front niederschlagen konnten.

Die monetäre Entwicklung im Euroraum deutet nun aber – wie die Grafik illustriert – auf eine starke Abnahme der künftigen Konsumgüterpreisinflation hin, bzw. die Inflation der Konsumgüterpreise könnte 2024 sogar in den Negativbereich fallen; es könnte also eine Phase sinkender Konsumgüterpreise geben, eine «deflationäre Delle». Zu beachten ist hier jedoch, dass die Zinserhöhungen, die die Zentralbanken in den vergangenen Monaten eingeleitet haben, zu Umschichtungen geführt haben könnten, die die Aussagekraft der Geldmengenentwicklung beeinträchtigen. In der Tat ist davon auszugehen, dass Bankkunden bspw. Sichtguthaben (die in M3 enthalten sind) in langfristige Bankschuldverschreibungen (die nicht in M3 berücksichtig werden) überführt haben.

In einem solchen Fall nimmt die Geldmenge M3 ab, und der Abwärtsdruck auf die künftige Güterpreisinflation wird tendenziell überzeichnet. Allerdings zeigt sich mittlerweile auch in der Bankkreditvergabe im Euroraum – die ein ganz bedeutsamer Kanal für die Geldmengenerweiterung ist – eine deutliche Verlangsamung. Das Abflauen der Darlehengewährung vonseiten der Banken unterstützt also durchaus das «Grundsignal», das die Geldmengen aussenden. So gesehen sollte man die Frühindikatorfunktion der Geldmengen – gleiche Überlegungen lassen sich für die Vereinigten Staaten von Amerika anstellen – bei der Konjunktur- und der Inflationseinschätzung nicht leichtfertig ausser Acht lassen.

Kurswende kann rasch kommen

Der Blick auf die Kredit- und die Geldmengenentwicklung offenbart zudem ein besonderes Gefahrenmoment, denn die Zentralbanken scheinen bei ihrer Zinspolitik vor allem auf die derzeit hohe Güterpreisinflation zu blicken, nicht aber auf die monetären Geschehnisse. Zum einen ist das verständlich: Die Zentralbankräte wollen vermutlich der Öffentlichkeit ihre Entschiedenheit unter Beweis stellen, gegen die Hochinflation zu Felde zu ziehen. Zum anderen ist ein solches Vorgehen jedoch auch höchst problematisch, denn nicht die gegenwärtige Hochinflation bestimmt die Inflation in der Zukunft, sondern diese Rolle kommt vor allem der Geldmengenentwicklung zu.

Während die gegenwärtige Hochinflation weitere Zinserhöhungen dies- und jenseits des Atlantiks empfiehlt, legt die Geldmengenentwicklung einen Zinserhöhungsstopp bzw. Zinssenkungen nahe. Wenn die aktuelle Hochinflation die Zinspolitik bestimmt und nicht die Geldmengenentwicklung, dann laufen die Zentralbanken tatsächlich Gefahr, die Zinsschraube zu stark anzuziehen – und dadurch eine neuerliche Erschütterung in der Wirtschaft und den Finanzmärkten auszulösen. Angesichts der überaus hohen Verschuldung der Volkswirtschaften (der Privaten wie auch der öffentlichen Stellen) könnte sprichwörtlich eine Lawine losgetreten werden, die in eine Rezession/Deflation mündet: sinkende Produktion, Kreditausfälle, Aktien- und Immobilienpreisverfall, Schliessung von Betrieben, Massenarbeitslosigkeit.

Zinserhöhungszyklen endeten schon häufig in einer Krise, auf die dann die Zentralbanken wieder mit Zinssenkungen und Kredit- und Geldmengenausweitung antworteten. Gerade wenn sich die Zeichen mehren, dass sich eine «deflationäre Delle» abzeichnet, wird es vermutlich recht schnell gehen mit der geldpolitischen Kurswende. Denn in solch einer Situation wird die Politik der monetären Expansion absehbar von Regierenden und Regierten als die Politik des vergleichsweise kleinsten Übels erblickt, und sie legt – tragischerweise, möchte man sagen – die Saat für den nächsten Preisinflationsschub.

Investoren haben so gesehen durchaus gute Gründe, an ihren Long-Positionen in den Aktien-, den Anleihen-, den Immobilien- und den Edelmetallmärkten festzuhalten. Aber sie werden vermutlich starke Nerven und Durchhaltevermögen brauchen, um den turbulenten Weg, den die Volkswirtschaften jetzt vermutlich einschlagen, erfolgreich beschreiten zu können.

