Der Chart des Tages – Deindustrialisierung Hohe Strom- und Gaspreise werden energieintensive Unternehmen aus Deutschland vertreiben. Alexander Trentin

Quelle: Deutsche Bank

In einer Studie schreibt Eric Heymann, Analyst bei der Deutschen Bank: «Wenn wir in zehn Jahren auf die derzeitige Energiekrise zurückblicken, könnten wir diese Zeit als Ausgangspunkt für eine beschleunigte Deindustrialisierung in Deutschland betrachten.» Schon jetzt sind die Geschäftserwartungen der energieintensiven Branchen in Deutschland – wie etwa der Papier- und der Baustoffindustrie – schlechter als während der höchsten Unsicherheit um die Coronapandemie (vgl. obige Grafik).

Besser als für die energieintensiven Industrien sieht es für die Produzenten von Investitionsgütern aus – sie sind zwar auch pessimistischer, aber «die Auftragsbestände in der Automobilindustrie sowie in der Elektrotechnik und im Maschinenbau liegen nach wie vor auf einem Rekordhoch», beobachtet Heymann.

Angesichts der hohen Energiepreise sind für die energieintensiven Branchen nur noch extreme Massnahmen denkbar: «Die Unternehmen in diesen Sektoren haben die meisten kurzfristigen Möglichkeiten genutzt, um von Gas auf andere Energieträger umzusteigen oder die Energieeffizienz weiter zu erhöhen», heisst es in der Studie. Als weitere Massnahmen stünden nun nur noch die Verringerung der Produktion, die Schliessung von Werken sowie die Verlagerung ins Ausland zur Verfügung.

Die Deutsche Bank ist weniger für die in Deutschland ansässigen grossen Industrieunternehmen pessimistisch, da sie «ihre Aktivitäten besser internationalisieren und Produktionsstandorte nach ihren individuellen Kosten- und Kundenstrukturen wählen können». Doch für den Mittelstand werde die Anpassung eine Herausforderung, an der Unternehmen auch scheitern würden.

Alexander Trentin hat als Redaktor im Märkteressort der «Finanz und Wirtschaft» die Interessen der Anleger im Blick: Wie baut man ein Portfolio? Welche Kryptowährungen sind ein Schwindel? Welche Investmentstorys sind zweifelhaft? Der studierte Ökonom arbeitete bei UBS und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Mehr Infos @FreeAndOpenMind

