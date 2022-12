Die Dekotierung der Namenaktien der mehrheitlich von einer Familie kontrollierten Bobst Group auf Ende dieses Jahres wirkt verstörend. Eine Vielzahl internationaler Studien zeigt zwar auf, dass Mehrheitsaktionäre die langfristige Wertschöpfung in kotierten Unternehmen tendenziell positiv beeinflussen. Solche Unternehmen sind damit auch für Minderheitsaktionäre attraktiv. Bereits der Fall Sika hat aber deutlich gemacht, dass diese Interessenparallelität z.B. beim Verkauf von Mehrheitsbeteiligungen verloren gehen kann.

Auch Going-Private-Transaktionen können gravierende Interessendivergenzen zwischen Mehrheits- und Minderheitsaktionären heraufbeschwören. Das öffentliche Angebot der Familienaktionäre im Fall Bobst zeigt die Problematik deutlich auf. Obwohl das Angebot bedingungslos die Dekotierung ankündigte, konnten die Mehrheitsaktionäre ihren Anteil auf nur rund 85% ausbauen. Das hatte zu einem grossen Teil mit dem Offertpreis zu tun, der die gedrückte Aktienmarktlage stärker spiegelte als das langfristige Potenzial des Unternehmens. Der Angebotspreis wurde deshalb auch in der «Finanz und Wirtschaft» vom 25. Juli als zu niedrig kritisiert.

Im Ergebnis werden die mehr als 10% nicht verkaufswilligen Publikumsaktionäre für ihren Glauben an das Unternehmen bestraft. Sie werden künftig in den illiquiden und mit einem reduzierten Rechtsschutz versehenen Markt für nichtkotierte Gesellschaften verbannt. Es ist zudem nicht ausgeschlossen, dass sie mittelfristig über einen Squeeze-out ganz verdrängt werden. Dies wird dann möglich sein, wenn es den Mehrheitsaktionären gelingt, 90% der Titel zu erwerben oder um sich zu scharen.

Neu Sache der Generalversammlung

Dass eine Transaktion, wie die beschriebene, ohne höhere rechtliche Hürden über die Bühne gehen kann, befriedigt weder aus Sicht der Publikumsaktionäre noch aus der Perspektive der Corporate Governance. Unbefriedigend ist vor allem, dass Mehrheitsaktionäre eine derartige Transaktion faktisch frei kontrollieren können, obwohl sie sich in einem akuten Interessenkonflikt befinden.

«Es liesse sich sogar die Frage stellen, ob der Mehrheitsaktionär – im Fall eines eklatanten Interessenkonflikts à la Bobst – an einem Dekotierungsentscheid der GV überhaupt mitwirken dürfe.»

Gibt es Abhilfe? Am 1. Januar 2023 wird das neue Aktienrecht in Kraft treten. Es sieht vor, dass neu nicht mehr der Verwaltungsrat über die Dekotierung entscheiden kann, sondern nur noch die Generalversammlung. Erforderlich ist eine Mehrheit von über zwei Dritteln der in der GV vertretenen Stimmen bzw. der Hälfte des vertretenen Aktiennennwerts.

Diese Verschärfung ändert prima facie dann nichts, wenn die Dekotierung, wie im Fall Bobst, von einem Mehrheitsaktionär beantragt wird, der auch die GV kontrolliert. Diese Sicht berücksichtigt freilich nicht, dass die zwingende Kompetenzverschiebung zugunsten der GV automatisch auch neue Klagemöglichkeiten mit sich führt. Während den Minderheitsaktionären bisher höchstens die Verantwortlichkeitsklage gegen den VR zur Verfügung stand, können sie in Zukunft den GV-Entscheid direkt anfechten. Die Anfechtungsgründe, z.B. die nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung oder Benachteiligung der Minderheitsaktionäre, lassen den Gerichten einen grossen Spielraum.

«Mehrheit der Minderheit»

Dabei liesse sich sogar die Frage stellen, ob der Mehrheitsaktionär – im Fall eines eklatanten Interessenkonflikts à la Bobst – an einem Dekotierungsentscheid der GV überhaupt mitwirken dürfe. Eine Argumentation, die für diesen Fall die Zustimmung der «Mehrheit der Minderheit» in der GV fordern würde, liesse sich auch deshalb vertreten, weil das neue Aktienrecht der sachgerechten Lösung von Interessenkonflikten eine stark erhöhte Bedeutung zukommen lässt.

Selbst wenn sich die skizzierte aktienrechtliche Argumentation gerichtlich nicht durchsetzen liesse, wäre damit noch nicht aller Tage Abend. Die Übernahmekommission und die Schweizer Börse SIX hätten es ihrerseits in der Hand, das Erfordernis einer «Mehrheit der Minderheit» zur Bedingung für ihre Zulassung des öffentlichen Angebots bzw. der Dekotierung zu machen. Zumindest für die Übernahmekommission wäre ein solches Erfordernis nicht neu. Sie hat es bereits für den Fall einer nachträglichen Einführung des Opting-out im Zusammenhang mit der Angebotspflicht zu einer Voraussetzung erhoben.

Ab Beginn des kommenden Jahres ist deshalb zu fordern, dass Dekotierungen bzw. Going-Private-Transaktionen à la Bobst wesentlich kritischer hinterfragt werden, nicht nur von Medien und Investoren, sondern auch von Übernahme- und Börseninstanzen bzw. Gerichten. Dabei sind auch die Auslegungsmöglichkeiten nach Inkrafttreten des neuen Aktienrechts voll auszuschöpfen.

