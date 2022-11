Aktie im Blickpunkt – Dell erreicht Rekordgewinn Der IT-Konzern hat im dritten Quartal erwartungsgemäss weniger Umsatz verbucht. Dank stabilem Geschäftsmodell konnte er aber den erhöhten Inputkosten trotzen. Giuliano Ligi

Der Verkauf von Produkten ist rückläufig, während der Konzern mit Dienstleistungen mehr verdient. Bild: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Dank solider Zahlen haussierten Dell am Montag nachbörslich zunächst bis zu 7%. Die Avancen dauerten wegen des trüben Ausblicks aber keine Stunde an. Später notierten die an der New York Stock Exchange gelisteten Valoren leicht im Minus. Seit Jahresbeginn haben sie knapp 28% abgegeben.