Getestet – Dell U4924DW Der Monitor von Dell bietet unglaublich viel Platz, besonders für professionelle Nutzer, braucht aber auch viel Raum auf dem Schreibtisch. Thorsten Riedl

Viel Platz für Excel & Co.: Der Dell U4924DW hat einen Bildschirmdurchmesser von mehr als einem Meter. Bild: ZVG/Dell

Bei nicht wenigen wird der Fernseher im Wohnzimmer kleiner sein als dieser Monitor. Der Dell U4924DW hat einen Bildschirmdurchmesser von 49 Zoll, 124 cm. Wohl denen, die einen grossen Schreibtisch haben. Diese Glücklichen erhalten einen Produktivitäts-Boost durch den riesigen Dell-Monitor. Es stellt sich nicht mehr die Frage, ob man Word, Mail, Browser oder Tabellenkalkulation öffnet – alle Programme passen künftig problemlos nebeneinander auf den Schirm.



Vor der neu entdeckten Produktivität mit dem eigenen Computer steht allerdings der Aufbau des Monitors – und der gelingt am besten zu zweit. Stolze 16,3 kg wiegt der Dell U4924DW. Anschliessend gilt es, mit den Kabeln vom Computer die richtige Buchse zu treffen. Die Beschriftung der verschiedenen Buchsen am Dell-Gerät ist klein geraten, die Kabelführung nicht optimal gelöst. An der Verarbeitung gibt es aber nichts auszusetzen. Das Display ist leicht geschwungen, nicht so stark wie bei vielen Gaming-Monitoren. Um den gesamten Bildschirm zu überblicken, ist dennoch Kopfarbeit gefragt: Man muss das Haupt fast bis zum Anschlag drehen, um wirklich jede Ecke zu erfassen. Bei nicht mehr ganz zeitgemässen 60 Hertz schafft der Dell-Monitor eine mehr als zeitgemässe 5k-Auflösung von 5120 × 440 Pixel. Zur Darstellung benutzt Dell eine Technologie namens IPS Black, die einen besseren Kontrast verspricht. In der Praxis gefällt das Bild. Lautsprecher sind auch verbaut, bieten aber bauartbedingt keinen sonderlich guten Klang.



Der Monitor ist so gross geraten wie zwei 27-Zoll-Geräte nebeneinander. Gemäss Dell ist das Absicht: Denn das Produkt ist speziell für die Büroarbeit gedacht. Besonders im Finanzumfeld sei das Gerät bei Anwendern beliebt, die ihre Monitorfläche maximieren wollen. Die Profi-Nutzer bekommen noch einige Extras: So kann das Notebook nicht nur via USB-C-Kabel verbunden, sondern auch gleich geladen werden. Zudem ist es möglich, mehrere Computer an das Display anzuschliessen, aber nur mit einer Tastatur und Maus zu arbeiten.

Die Annehmlichkeiten haben ihren Preis: Knapp 1300 Fr. kostet der Dell U4924DW aktuell im Handel. Dank höherer Produktivität hat man das Geld allerdings schnell wieder drinnen – Platz auf dem Schreibtisch vorausgesetzt.



Thorsten Riedl schreibt seit Anfang der Neunziger über Technik, lange bei der «Süddeutschen Zeitung», seit 2012 für «Finanz und Wirtschaft». Als Wahlbayer lebt er seit 2000 in München, mit dreijährigem Unterbruch für einen Aufenthalt im zürcherischen Illnau. Von München aus berichtet er auch über deutsche Unternehmen. Mehr Infos

