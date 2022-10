Was zählt – Demografie Vor allem in Mittel- und Osteuropa schrumpft die Bevölkerung spürbar. Manfred Rösch

Einst zählte Bulgarien eine Bevölkerung von rund 9 Mio., ­etwas mehr als die Schweiz heute. Das war 1987, zwei Jahre vor der europäischen Zeitenwende. Derzeit sind es nur noch 6,9 Mio. Bis zur Mitte des Jahrhunderts wird von den Vereinten Nationen eine weitere Abnahme um über ein Fünftel auf rund 5,4 Mio. Personen vorhergesagt. Das verheisst nichts Gutes für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung des ohnehin bereits ärmsten Mitgliedstaats der EU. Ein ähnliches düsteres Bild – sinkende Geburtenraten, hohe Emigration besonders nach Westeuropa, nahezu inexistente Immigration – kennzeichnet die Bevölkerungsentwicklung fast im ganzen mittel- bzw. osteuropäischen Raum, von Estland im Norden bis zu Griechenland im Süden (Hellas lag zwar nicht hinter dem Eisernen Vorhang, misswirtschaftete sich jedoch selbst ins Abseits). Die Personenfreizügigkeit innerhalb der Europäischen Union entfaltet für diejenigen Staaten in der einst sowjetisch beherrschten bzw. früher jugoslawischen Region, die ihr angehören, eine durchaus zwiespältige Sogwirkung. Japan geht seinen demografischen Wandel von einem wesentlich höheren Wohlstandsniveau aus an. Hier nicht aufgeführt ist Kuba: Dort wird die Population bis 2050 gut 10% sinken (in Italien und Portugal übrigens ebenso). Auch der Sozialismus unter Palmen hat sich nicht zum Einwanderungsmagneten entwickelt, im Gegenteil.

