Der Chart des Tages – Der 8-Mrd.-Tag Immer mehr Menschen bevölkern den blauen Planeten. Sylvia Walter

Quelle der Grafik: Vereinte Nationen

Gestern war es so weit: Die Erdbevölkerung hat die Marke von 8 Mrd. gerissen. Damit leben auf dem Planeten dreimal so viele Menschen wie im Jahr 1950. Der Anstieg von 7 auf 8 Mrd. geschah innerhalb von zwölf Jahren. Gemäss der Schätzung der Vereinten Nationen wird 2059 bereits der nächste Meilenstein erreicht. Dann sollen sich 10 Mrd. Menschen auf dem Erdball tummeln.

Die höhere Lebenserwartung und steigende Geburtenraten in einigen Ecken der Welt führen zum Anstieg der Gesamtbevölkerung. Annähernd 60% der Erdbevölkerung leben in Asien. China und Indien liegen fast gleichauf mit je 1,41 Mrd. Menschen, gefolgt mit grossem Abstand von den USA mit einer Bevölkerungszahl von 333 Mio.

Positiv für den Planeten zu vermerken ist die Tatsache, dass die Wachstumsrate der Erdbevölkerung immerhin seit geraumer Zeit nach unten tendiert. Doch sie soll erst gegen das Jahr 2085 negativ werden. Derzeit werden der Erde jährlich etwa 82,4 Mio. mehr Menschen zugemutet. Der Rückgang der Bevölkerungszahl ist in den östlichen und den südöstlichen europäischen Ländern am ausgeprägtesten. In Syrien, Niger und Äquatorialguinea wächst die Bevölkerung am stärksten.

Sylvia Walter beschäftigt sich als Redaktorin im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft» mit volkswirtschaftlichen Themen sowie den Chancen und den Fallstricken in den globalen Finanzmärkten. Zuvor war die studierte Ökonomin lange Jahre in der volkswirtschaftlichen Abteilung eines grossen Schweizer Vermögensverwalters tätig. Mehr Infos @SylviaWalter13

