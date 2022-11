Analyse zu den Quartalszahlen – Der Adecco-Chef drückt aufs Gaspedal Der neue CEO Denis Machuel senkt Kosten und schwenkt den Fokus von Profitdenken auf Wachstum. Im dritten Quartal mit Erfolg, nun ist der Personaldienstleister in der Beweispflicht. Stefan Krähenbühl

Noch spürt der Personaldienstleister Adecco nichts von der drohenden Rezession und wächst kräftig. Bild: Keystone/Goran Basic

Es bewegt sich etwas bei Adecco. Vier Monate nachdem der neue CEO, Denis Machuel, mit dem Ziel angetreten war, den Personaldienstleister global zurück an die Spitze zu bringen, hat er am Donnerstag einen Einblick in seinen Fahrplan gegeben. Dabei zeigt sich: Nur mit Wachstumsinitiativen, wie Adecco sie im ersten Halbjahr mit höheren Investitionen umgesetzt hat, ist es nicht getan.