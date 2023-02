Nach drei positiven Jahren hat Compenswiss einen Anlageverlust verbucht. Der Asset-Manager der drei Sozialversicherungen der Schweiz – AHV, IV und EO – weist für 2022 ein Minus von 12,85% aus. Manuel Leuthold, Verwaltungsratspräsident des Reservefonds, kam am Dienstag nicht umhin, das Resultat als «schlecht» zu bezeichnen. Doch die Kernaufgabe sei erfüllt worden: «Der Ausgleichsfonds hat Krisenresistenz bewiesen. Wir mussten nie verkaufen und Verluste realisieren, weil wir immer ausreichend Liquidität zur Verfügung hatten», betonte Leuthold an der Jahreskonferenz.

Die unabhängige öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes soll gemäss Gesetz das Vermögen so verwalten, dass der Fonds jederzeit genügend liquide ist, um die Leistungen der drei Sozialwerke – fast 5 Mrd. Fr. jeden Monat – sicherzustellen. Gleichzeitig soll das Vermögen sicher investiert sein und einen schwierig zu definierenden «marktkonformen» Ertrag einbringen. Diese Triage bedingt eine vorsichtig-konservative Anlagepolitik.

Den ausserordentlich schwierigen Marktbedingungen 2022 konnte sich Compenswiss nicht entziehen. Vor allem die anziehende Inflation und die Zinswende wogen schwer. Die Vorteile der Diversifikation waren ausser Kraft gesetzt, sämtliche von Compenswiss bewirtschafteten Anlageklassen verloren massiv an Wert. Unter grossen institutionellen Anlegern ist der verbuchte Verlust von knapp 13% eher an der unteren Bandbreite angesiedelt. Doch der Ausgleichsfonds investiert nicht in illiquide Anlagen in den Bereichen Private Equity, Hedge Funds und direkte Immobilienengagements, weil eben die Zahlungsfähigkeit für die Renten an oberster Stelle steht.

Nach 2015 und 2018 handelt es sich um das dritte Verlustjahr im vergangenen Jahrzehnt, ein ähnlich hohes Minus hatte der Ausgleichsfonds seit der Finanzkrise 2008 (–18%) nicht mehr verzeichnet. In langfristiger Betrachtung zeigt sich, dass das Anlageergebnis im Durchschnitt nicht weit über den aktuell erwarteten 1,5% liegt. Im vergangenen Jahr sank die kumulierte Performance seit 2013 von 42 auf 24%. Es sind immer noch 6,3 Mrd. Fr. Wertzuwachs übrig geblieben. Was das laufende Jahr wohl bringt? Immerhin hat der Fonds im ersten Anlagemonat etwas über 3% gewonnen.

«Die kommenden Geschäfte im Parlament deuten auf einen unverantwortlichen Leistungsausbau in der AHV hin.»

Die Anlageperformance ist auf Dauer sowieso nicht entscheidend für das Betriebsergebnis, besonders für die AHV. Die Resultate der Vermögensverwaltung sind bloss ein Puffer zwischen Beiträgen und Leistungen der Sozialversicherungen, dem sogenannten Umlageergebnis. Dieses zeigt an, wie es um das strukturelle finanzielle Gleichgewicht des «Sorgenkinds» (O-Ton Leuthold) AHV bestellt ist.

Schon 2014 bis 2019 war das Umlageergebnis negativ gewesen, was die reformunwillige Linke stets geflissentlich übersehen hat. Seither war die Jahresrechnung nur dank einer Finanzierungsspritze des Staf (Steuerreform und AHV-Finanzierung) von 2 Mrd. Fr. im Lot. Ab kommendem Jahr wirkt die im vergangenen Herbst vom Volk knapp angenommene Reform «AHV21», sodass die AHV-Rechnung nicht bereits 2024, sondern «erst» gegen Ende des Jahrzehnts ins Minus rutschen wird. 2031 und 2032 droht ein Defizit von je 2 bis 3 Mrd. Fr., wie das Bundesamt für Sozialversicherungen ausgerechnet hat.

Wegen der demografischen Entwicklung sind weitere Stabilisierungsmassnahmen speziell für die AHV nötig. Das Parlament hat den Bundesrat beauftragt, bis Ende 2026 entsprechende Vorschläge für den Zeitraum 2030 bis 2040 ausarbeiten zu lassen.

National- und Ständerat werden schon in der Frühlingssession im März verschiedene Geschäfte beraten. Mit Ausnahme der «Renteninitiative» der Jungfreisinnigen, die darauf abzielt, das Rentenalter an die Lebenserwartung zu koppeln, deutet alles auf einen unverantwortlichen Leistungsausbau hin – mithin auf eine Privilegierung vieler Rentenbezüger und -bezügerinnen. Zwei Motionen fordern den «sofortigen» Teuerungsausgleich der Renten, die Initiative für eine 13. AHV-Rente will sogar einen permanenten Zuschlag von 8,3% für alle. Kostenpunkt allein dafür 4 Mrd. Fr.

