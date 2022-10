Börsengehandelte Fonds und Zertifikate – Der beste Schweizer Aktienkorb ETF und Tracker-Zertifikate auf Schweizer Aktien treten gegen den SMI an. Philippe Béguelin

An der SIX Swiss Exchange werden zahlreiche Anlageinstrumente auf Schweizer Aktien gehandelt. Bild: ZVG/SIX

Wer in einen Korb aus Schweizer Aktien investieren will, hat eine schöne Auswahl an Tracker-Zertifikaten und börsengehandelten Fonds (Exchange Traded Funds, ETF). Sie beziehen sich beispielsweise auf Versicherer, Biotechnologieunternehmen oder Small und Mid Caps. Am besten abgeschnitten hat allerdings ein ETF mit einer Verkaufsposition (Short) im Swiss Market Index (SMI).