Rund 10’000 Fr. pro Monat oder 120'000 Fr. im Jahr: So viel verdienen Bundesangestellte im Durchschnitt. Damit liegt ihr Lohn 12% höher als das Durchschnittssalär in der schweizerischen Privatwirtschaft. Immerhin ein Monatslohn mehr, und das notabene bei gleichem Alter, Geschlecht, Bildungsabschluss, Erfahrungshintergrund und vielen weiteren relevanten Merkmalen, die für den individuellen Lohn massgebend sind. Eine solche Lohnprämie der Bundesangestellten – ein sogenannter Private Public Pay Gap – bleibt nicht ohne Folgen für den Arbeitsmarkt.

Staatswachstum, Stellenwachstum und überhöhte Löhne: Das sind Reizwörter in der öffentlichen Debatte. Tatsache ist: Von drei Franken, die in der Schweiz erwirtschaftet werden, geht einer durch die Hände des Staates – und die anderen beiden werden durch ihn beeinflusst. Dafür braucht der Staat Personal, immer mehr Personal. Die wachsende Zahl von Verwaltungsmitarbeitern wiederum verursacht eine wachsende Lohnrechnung. Wofür und wie der Staat auf den volkswirtschaftlichen Pool der Beschäftigten zugreift, ist zwar das Ergebnis eines gesellschaftspolitischen Diskurses, doch dieser sollte transparent sein, und dafür braucht es Zahlen, Daten und Fakten.

Für diese Zahlen interessieren sich nicht nur die Steuerzahler, die den Staat finanzieren, sondern auch andere Arbeitgeber und Bildungsanbieter. Denn der Staat ist der grösste und in vielen Belangen auch der wichtigste Arbeitgeber der Schweiz – mithin also auch Taktgeber auf dem Arbeits- und dem Bildungsmarkt. Wenn der grösste Arbeitgeber systematisch mit hohen Löhnen werben kann, verzerrt dies einen fairen Wettbewerb. Private Arbeitgeber sehen sich auf der Suche nach jungen Arbeitskräften gezwungen, die Löhne über die Marktlöhne anzuheben, und die jungen Talente entscheiden sich für Studienfächer, die sie nicht gewählt hätten, wenn der Staat als Arbeitgeber nicht die entsprechend attraktiven Stellen geschaffen hätte.

Staat honoriert nicht nur nach Effizienzkriterien

In der wissenschaftlichen Literatur werden die systematischen Lohnunterschiede zwischen öffentlichem und privatem Sektor seit längerem diskutiert. Nach der ökonomischen Theorie müssen sich private Unternehmen bei ihren Löhnen am Wachstum der Produktivität orientieren, um sie finanzieren und also als Unternehmen bestehen zu können. Im Gegensatz dazu hat der öffentliche Sektor das Privileg, die Haftung auf die Steuerzahler zu übertragen. Der Zusammenhang mit dem Produktivitätswachstum ist also ein sehr loser.

«Der Private Public Pay Gap wirft relevante wirtschaftspolitische Fragen auf.»

Der staatliche Lohnsetzer kann es sich somit erlauben, nicht ausschliesslich Effizienzkriterien zu berücksichtigen, sondern auch politische Argumente zu gewichten. Der angesehene Arbeitsmarkt- und Migrationsforscher George Borjas (Harvard University) hat sich bereits in den Achtzigerjahren mit diesen Fragen befasst. Er hat überzeugende Evidenz dafür vorgebracht, dass eine an der Wiederwahl interessierte Regierung allen Grund hat, die Staatsbediensteten mit hohen Löhnen günstig zu stimmen. Denn die Verwaltung übt einen grossen Einfluss auf die Staatsaktivitäten aus, von deren Qualität wiederum die Wahrscheinlichkeit der Wiederwahl der Regierung abhängt.

In der aktuellen Studie des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) habe ich zusammen mit Marco Portmann und Frederic Blümel den Private Public Pay Gap, den die ökonomische Literatur für die meisten Industrienationen feststellt, für die Schweiz mit aktuellen Daten vermessen. Wir möchten damit eine Forschungslücke schliessen.

Kantone und Gemeinden sind gemässigter

Der Medianlohn entspricht beim Bund für eine Vollzeitstelle einem Bruttojahreseinkommen von 117’176 Fr., bei den Kantonen von 96'426 Fr. und bei den Gemeinden von 88’896 Fr. Der Median trennt die Arbeitskräfte in zwei gleich grosse Gruppen, deren Löhne entweder unter oder über dem Medianlohn liegen. Das Lohndifferenzial beim Bund liegt ausnahmslos im positiven Bereich. Mit anderen Worten: Die Bundesverwaltungen belohnen die Angestellten mit einer bemerkenswerten Lohnprämie.

Diese Prämie fällt auf den drei Staatsebenen sehr unterschiedlich aus. Am Median beträgt sie beim Bund 12%, bei den Kantonen fällt sie mit 5% weniger als halb so hoch aus, und bei den Gemeinden liegt sie bei 3%. Die Lohndifferenziale der Gemeinde- und Kantonsverwaltungen verlaufen über die ganze Lohnspanne hinweg sehr ähnlich.

Interessant ist auch eine weitere Analyse. Die Lohnlücke im privaten Sektor ohne Berücksichtigung von arbeitsmarktrelevanten Merkmalen wie Bildungsstand oder Berufserfahrung beträgt beachtliche 39% beim Bund, 22% bei den Kantonen und 11% den Gemeinden. Was heisst das? Es zeigt, dass ein Fünftel bis ein Drittel der rohen Lohnlücke auch dann bestehen bleibt, wenn es sich um fast identische Arbeitsmarktprofile zwischen einem staatlichen und einem privaten Arbeitgeber handelt. Die restliche Lohnlücke ist auf die unterschiedliche Zusammensetzung der Arbeitskräfte zurückzuführen. Der staatliche Arbeitgeber hat natürlich auf beides einen Einfluss.

Folgen für Unternehmen und Konsumenten

Was daraus folgt? Die Lohnunterschiede zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor haben aufgrund der Grösse des öffentlichen Sektors auch gesellschaftliche Konsequenzen. Ich möchte hier drei Punkte besonders hervorheben.

Erstens: Die Löhne steuern im Verbund mit Faktoren wie der Arbeitsplatzsicherheit, den Pensionskassenleistungen und der Attraktivität der Tätigkeit auch den Arbeitsmarkt. Für das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten von Amerika konnten Studien bei Arbeitsuchenden nachweisen, dass sie auf attraktive Stellen im öffentlichen Sektor warten und dafür freie Stellen in der Privatwirtschaft ausschlagen. Für private Unternehmen wird dadurch die Besetzung ihrer freien Stellen und letztlich auch der Aufschwung nach Rezessionen erschwert. Sie sind vom Fachkräftemangel besonders betroffen und rekrutieren vermehrt aus dem Ausland.

Zweitens: Für zahlreiche OECD-Länder ist belegt, dass vergleichsweise hohe Löhne im öffentlichen Sektor auch Aufwärtsdruck auf die Löhne in der Privatwirtschaft erzeugen. Das treibt das allgemeine Preisniveau und schwächt die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Unternehmen. Die Verzerrung durch systematische Lohnunterschiede macht sich zudem auch bei den Bildungsentscheidungen bemerkbar, wo der Fokus stärker auf den Staat als Arbeitgeber ausgerichtet wird.

Drittens: Auch die Anzeichen für eine Zunahme des Vollzugsföderalismus sind ernst zu nehmen, d.h., der Bund entscheidet – Kantone und Gemeinden führen nur noch aus. Im dezentral organisierten Staatswesen der Schweiz beschäftigen die Kantons- und Gemeindeverwaltungen rund siebenmal so viele Vollzeitangestellte wie die Bundesverwaltung. Die Verwaltungsausgaben beim Bund sind jedoch stärker gewachsen als bei den Gemeinden und den Kantonen. Der Bund stellt mehr hoch bezahlte Akademiker ein, Spezialisten, die analysieren, planen, beauftragen, finanzieren und kontrollieren, während die Kantone dies umsetzen.

Der Private Public Pay Gap ist zunächst bloss eine abstrakte Zahl, in diesem Fall eben 12%. Doch dahinter verbergen sich relevante wirtschaftspolitische Fragen, die offen und ehrlich diskutiert gehören. Hierzu möchten wir mit unserer Forschung einen Beitrag leisten.

Christoph A. Schaltegger leitet das IWP-Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Uni Luzern. Mehr Infos

