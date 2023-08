Der Chart des Tages – Der Aktienmarkt hat (wieder) ein Anleihenproblem Die hohen Renditen am Anleihenmarkt scheinen nun auch die Kurse jener Aktiensegmente zu belasten, welche der traditionelle Gegensatz Aktien–Bonds über längere Zeit kaltgelassen hat. Marc Forster

Quelle der Grafik: Société Générale

Technologiewerte sind häufig Wachstumsaktien. Und diese sollten eigentlich am empfindlichsten auf hohe Zinsen reagieren. Das Jahr 2023 hat zwar attraktiv hohe Renditen bei Anleihen mit sich gebracht, aber auch einen Aktienmarkt, in dem Technologie als am besten performender Sektor brilliert hat.

In der laufenden Woche haben US-Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit deutlich über 4% rentiert und so hoch wie das letzte Mal 2007. Die Aktienmärkte stehen seit drei Wochen unter Druck. Der S&P 500 hat seit seinem Jahreshoch Ende Juli über 4% verloren. Mitgerissen hat der Kursrückgang auch global die Technologiewerte, wie der obige Chart deutlich macht.

Dass 2023 zumindest bis Ende Juli anders verlief als in der Theorie, erklärt sich ein Analystenteam der Société Générale (SocGen) wie folgt: In den USA war die Erholung der Wachstumswerte von den 2022 Tiefs für die Märkte wichtiger als die Auswirkungen der steigenden Zinsen. In Europa und Japan wiederum fiel die Angst vor Rezessionen mehr ins Gewicht als etwa steigende Diskontierungsätze, welche von höheren Zinsen ausgelöst werden.

In Europa und Japan handeln Zykliker wegen Rezessionsängsten deswegen mit einem Abschlag, obwohl dieser Teil des Marktes an sich von steigenden Zinsen profitiert. Gingen die Rezessionsängste zurück, würden die Zykliker stärker vom höheren Zinsniveau profitieren. Die positive Aktien-Anleihen-Korrelation spiele für die Märkte weiter eine Rolle, schreibt das Analystenteam von SocGen.

Marc Forster schreibt seit März 2023 im Ressort Märkte für «Finanz und Wirtschaft» hauptsächlich über Aktienmärkte und Immobilienthemen. Davor arbeitete er unter anderem als Redaktor bei Cash.ch und der Schweizerischen Depeschenagentur SDA. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.