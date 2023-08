Der Chart des Tages – Der Traum vom Eigenheim rückt in weite Ferne Die monatlichen Hypothekenzahlungen in den USA steigen auf ein schmerzhaftes Niveau. Sylvia Walter

Quelle der Grafik: Oxford Economics

In den USA sind längere Hypothekenlaufzeiten üblicher als in Europa. Der Zins auf eine dreissigjährige Festhypothek gilt jenseits des Atlantiks als Benchmark. Er ist jüngst auf das höchste Niveau seit Beginn des Jahrtausends geklettert. Obwohl die Häuserpreise im nationalen Schnitt leicht gesunken sind, werden dadurch trotzdem viele potenzielle Immobilienkäufer aus dem Markt gedrängt – ein Eigenheim ist aufgrund des starken Anstiegs der Zinsbelastung schlicht nicht erschwinglich.

Bei einer monatlichen Hypothekarzahlung von im Median etwa 2200 $ rückt der Traum vom Eigenheim für viele US-Haushalte in unerreichbare Ferne. Noch vor zwei Jahren lag die monatliche Belastung etwa bei der Hälfte dieses Betrags. Gemäss Statistiken des US-Arbeitsministeriums (Bureau of Labor Statistics) verdiente der Vollzeitbeschäftigte im zweiten Quartal des laufenden Jahres im Median 1107 $ pro Woche. Anders als beim einfachen Durchschnitt liegen beim Medianwert 50% der Daten darüber und 50% darunter.

Anders als vor dem Platzen der grossen Immobilienblase in den USA in den Jahren 2006/2007 wurde in den vergangenen Jahren nicht überbaut, das heisst, potenzielle Hauskäufer werden nicht viele geeignete Objekte auf dem Markt finden. Immerhin sollte dies einen deutlichen Preiszerfall auf dem Häusermarkt verhindern. Bis anhin zeigt sich der US-Immobilienmarkt erstaunlich resistent gegen die bereits vollzogenen Zinserhöhungen.

Sylvia Walter beschäftigt sich als Redaktorin im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft» mit volkswirtschaftlichen Themen sowie den Chancen und den Fallstricken in den globalen Finanzmärkten. Zuvor war die studierte Ökonomin lange Jahre in der volkswirtschaftlichen Abteilung eines grossen Schweizer Vermögensverwalters tätig. Mehr Infos @SylviaWalter13

Fehler gefunden?Jetzt melden.