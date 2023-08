Der Chart des Tages – Die Kleinen sind billig Weltweit erscheinen die Small und Mid Caps niedrig bewertet. Europa ragt besonders heraus. Frank Heiniger

Quelle: Jefferies

Die globale Konjunktur schwächelt, dennoch werden die geldpolitischen Zügel weiter gestrafft. Gleichzeitig suchen – angesichts geopolitischer Konflikte und Turbulenzen in China – Anleger tendenziell nach Sicherheit. Das sind alles Faktoren, die die grosskapitalisierten Unternehmen (Large Caps) begünstigen und auf den kleinen (Small Caps) und den mittelgrossen Gesellschaften (Mid Caps) lasten.

Das zeigt sich zum einen in der enttäuschenden Kursentwicklung der Small und Mid Caps, zum anderen aber auch in ihrem Bewertungsniveau: Rund um den Globus sind die Bewertungen gegenüber der eigenen Historie vergleichsweise niedrig, sowohl was das vorwärtsgerichtete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV, dunkelblaue Balken) als auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis (hellblaue Balken) anbelangt.

Besonders billig präsentieren sich die kleinen Unternehmen in Europa (AC Europe respektive All Country Europe): Das aktuelle KGV bewegt sich im neunten Perzentil. Das heisst: In nur knapp 10% der Fälle der vergangenen zwanzig Jahre lag die Bewertung niedriger, in über 90% der Fälle war das Segment teurer.

