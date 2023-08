Der Chart des Tages – Durchbruch für den Bitcoin Ein US-Gericht macht den Weg frei für einen ETF auf die Kryptowährung. Sylvia Walter

Der Kryptowährung Bitcoin wurden am Dienstag Flügel verliehen. Innerhalb nur weniger Minuten zog der Kurs um über 1500 $ an. Der Grund für den stattlichen Preissprung ist ein potenziell richtungsweisender Gerichtsentscheid in den USA. Auch andere Kryptowährungen profitierten von dem juristischen Durchbruch.

Im Berufungsverfahren zwischen dem Kryptovermögensverwalter Grayscale und der US-Börsenaufsicht SEC hat sich ein Gericht in Washington D.C. nun auf die Seite von Grayscale gestellt. Es hat die SEC am Dienstag angewiesen, ihre Ablehnung des Antrags auf Umwandlung des Grayscale Bitcoin Trust in einen ETF aufzuheben.

Grayscale handelt seit vielen Jahren mit einem geschlossenen Fonds, der etwa 16 Mrd. $ an Bitcoin besitzt (Ticker GBTC). Da es sich um einen geschlossenen Fonds handelt, kann er mit enormen Abschlägen und Prämien gehandelt werden. Ein ETF ermöglicht hingegen die laufende Erstellung und Rücknahme von Anteilen – das Angebot wird flexibel. Dies sollte es einfacher machen, den Preis und den Nettoinventarwert des Fonds auf dem gleichen Niveau zu halten.

Aus dem Urteil folgt nicht unbedingt, dass die SEC einen Bitcoin-ETF genehmigen muss, doch der Weg zum ETF ist zumindest geebnet worden.

