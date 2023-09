Der Chart des Tages – Staat versus Private in China Beinahe die Hälfte der grössten Unternehmen in China befindet sich in der Hand des Staates. Mara Bernath

Quelle: Huang und Véron, PIIE

Vom Staat kontrollierte Unternehmen werden immer wichtiger in China. Gemessen an der Marktkapitalisierung hat die Regierung 48,4% der grössten hundert kotierten Gesellschaften in China in der Hand («State-owned», türkise Fläche in der Grafik). Unternehmen im privaten Eigentum stellen 39% des Börsenwerts («Nonpublic», pinke Fläche).

Das zeigen die Berechnungen von Tianlei Huang und Nicolas Véron. Sie sind Wissenschaftler am Peterson Institute for International Economics (PIIE), einer Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Washington, USA. Stand der Daten ist Ende Juni.

Der kleinste Anteil entfällt auf Unternehmen mit gemischten Eigentumsstrukturen, in denen der Staat weniger als 50% besitzt («Mixed-ownership», hellblaue Fläche in der Grafik). Ende 2010 – zum Startpunkt der Erhebung von Huang und Véron – lagen die Gesellschaften im reinen Privatbesitz noch auf dem letzten Rang. Damals machten die Privaten nur gerade 8% der Marktkapitalisierung der grössten hundert chinesischen Konzerne aus. Dieser Wert steigerte sich bis Mitte 2021 kontinuierlich auf 55,4%. Dann setzte der Rückgang ein, nun ist der Anteil das vierte Semester in Folge gesunken.

Mara Bernath schreibt am liebsten über Rohstoffe, Handel, Wirtschaftspolitik und alles andere, was die Märkte gerade bewegt. Sie hat einen Masterabschluss in Internationalen Beziehungen der Universität St. Gallen und war vor dem Wechsel zum Märkteressort der «Finanz und Wirtschaft» bei Bloomberg tätig. Mehr Infos @MaraBernath

Fehler gefunden?Jetzt melden.