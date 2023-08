Der Chart des Tages – Start-ups ins All nehmen Fahrt auf Die Privatisierung der Raumfahrt kommerzialisiert den Weltraum. Susanne Toren

Quelle: Space Foundation

Früher war die Raumfahrt ein staatliches Geschäft. Heute übertreffen kommerzielle Anbieter die Aktivitäten der staatlichen Raumfahrtprogramme (vgl. Chart). Und der Vorsprung dürfte noch grösser werden. Start-ups wie die kalifornische SpaceX oder die aus Pittsburgh stammende Astrobotic und natürlich Elon Musk zeigen sich gar optimistisch, dass demnächst die Besiedelung fremder Welten möglich sein wird. Das erinnert an Star Trek.

Vor genau elf Jahren gelang es dem ersten kommerziellen Raumschiff, an einer internationalen Raumstation der ISS anzudocken und seine Fracht abzuladen. Aber kann mit diesem Frachtentladen, dem heute möglichen Zurückholen und Wiederverwenden von privaten Raumschiffen und Trägerraketen Gewinn gemacht werden?

Bisher kam die Hälfte der Geldmittel von der Nasa, die Hunderte Millionen Dollar ausgibt, um die Entwicklung der kommerziellen Raumfahrt zu fördern. So lässt sie schon seit langem Raumschiffe und spezielle Komponenten von Privatunternehmen bauen. Der Plan des Weissen Hauses ist die vollständige Privatisierung dieses Sektors. Selbst will sich die Nasa auf neue Forschungsaufgaben konzentrieren, um Durchbrüche in der Raumfahrt zu ermöglichen. Damit haben Privatunternehmen freie Hand – auch für alle Arten von Innovationen.











Susanne Toren ist promovierte Ökonomin, Dozentin und langjährige Bankerin. Sie schreibt vorzugsweise über Anlagestrategien, Finanzmärkte und aktuelle volkswirtschaftliche Themen. Mehr Infos

