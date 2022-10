Zusätzlich zu den Auswirkungen des offenen Krieges in Osteuropa erlebt die Welt den Beginn eines umfassenden Wirtschaftskrieges zwischen den USA und China über Technologie. Dieser Konflikt wird von grosser Tragweite sein, und er eskaliert rasch. Anfang Oktober hat das Washingtoner Handelsministerium strenge neue Beschränkungen für den Verkauf modernster Halbleiter und anderer amerikanischer High-Tech-Güter an China eingeführt. Während Russland mit Raketen versucht, die Energie- und Heizungsinfrastruktur der Ukraine lahmzulegen, versuchen die USA nun, mit Exportbeschränkungen Chinas Militär, Nachrichtendienste und Sicherheitsdienste zu beschneiden.

Darüber hinaus hat Präsident Joe Biden Ende August das Chips-Gesetz unterzeichnet, das Subventionen und andere Massnahmen zur Förderung der amerikanischen Halbleiterindustrie vorsieht. Halbleiter sind und bleiben das Herzstück der Wirtschaft des 21. Jahrhunderts. Ohne Mikrochips wären Smartphones stumme Telefone, Autos würden sich nicht bewegen, Kommunikationsnetze würden nicht funktionieren, jede Form der Automatisierung wäre undenkbar, und die neue Ära der künstlichen Intelligenz, in die wir eintreten, bliebe der Stoff für Science-Fiction-Romane. Die Kontrolle über das Design, die Herstellung und die Wertschöpfungsketten, die diese zunehmend wichtigen Komponenten produzieren, ist daher von grösster Bedeutung. Der neue Chipkrieg ist ein Krieg um die Kontrolle über die Zukunft.

Die Halbleiterwertschöpfungskette ist hyperglobalisiert, doch die USA und ihre engsten Verbündeten kontrollieren alle wichtigen Knotenpunkte. Das Chipdesign ist stark in Amerika konzentriert, die Produktion wäre ohne modernste Anlagen aus Europa nicht möglich, und die Herstellung der fortschrittlichsten Chips – einschliesslich der für die künstliche Intelligenz wichtigen – findet ausschliesslich in Ostasien statt. Der bei weitem wichtigste Akteur ist Taiwan, aber auch Südkorea ist mit von der Partie.

Erst Huawei, nun ganz China

In seinem Streben nach technologischer Vorherrschaft ist China zunehmend auf diese Chips angewiesen, und Peking bemüht sich, die heimische Produktion anzukurbeln und «Selbstversorgung» zu erreichen. In den vergangenen Jahren hat China massiv in den Aufbau eigener Kapazitäten in der Halbleiterentwicklung und -herstellung investiert. Doch trotz einiger Fortschritte liegt das Land immer noch Jahre hinter den USA zurück, und vor allem die Herstellung der modernsten Chips ist für China immer noch ausser Reichweite.

«Die wahren Quellen der Macht im 21. Jahrhundert liegen nicht in territorialen Eroberungen. Die mächtigsten Länder werden diejenigen sein, die die wirtschaftlichen, technologischen und diplomatischen Bereiche beherrschen.»

Es ist nun zwei Jahre her, dass die USA es untersagten, dem chinesischen Telekommunikationsriesen Huawei, der damals Chinas weltweites Technologieflaggschiff war, hoch entwickelte Chips zu verkaufen. Die Folgen waren dramatisch. Nachdem Huawei 80% ihres weltweiten Marktanteils bei Smartphones verloren hatte, blieb ihr nichts anderes übrig, als die Smartphone-Sparte Honor zu verkaufen und das Geschäftsmodell neu auszurichten. Mit ihrem jüngsten Schritt wollen die USA nun mit ganz China das Gleiche tun, was sie mit Huawei getan haben.

Diese dramatische Eskalation des Technologiekrieges wird mit Sicherheit ebenso dramatische wirtschaftliche und politische Folgen haben, von denen sich einige sofort bemerkbar machen werden, während andere erst nach einiger Zeit zum Tragen kommen werden. China hat sich höchstwahrscheinlich mit Chips eingedeckt und arbeitet bereits daran, ausgeklügelte neue Netzwerke zu schaffen, um die Sanktionen zu umgehen. (Nach der Abspaltung von Huawei Ende 2020 feierte Honor ein schnelles Comeback und verkaufte Telefone, die Chips des amerikanischen multinationalen Unternehmens Qualcomm verwenden.)

Bremsspuren zu erwarten

Dennoch sind die neuen Sanktionen so weitreichend, dass sie im Laufe der Zeit mit ziemlicher Sicherheit nicht nur dem chinesischen Hightech-Sektor, sondern auch vielen anderen Teilen der chinesischen Wirtschaft schweren Schaden zufügen werden. Ein europäisches Unternehmen, das nach China exportiert, muss nun doppelt sicher sein, dass seine Produkte keine mit den USA verbundenen Chips enthalten. Aufgrund des globalen Charakters der Wertschöpfungskette werden auch viele Chips aus Taiwan oder Südkorea tabu sein.

Offizielles Ziel der amerikanischen Politik ist es, fortschrittliche Chips von den Händen des chinesischen Militärs fernzuhalten. In Wirklichkeit aber wird die Entwicklung Chinas in den Sektoren gebremst, die in den kommenden Jahrzehnten für die nationale Macht entscheidend sein werden. China wird darauf sicherlich mit noch stärkeren Bemühungen reagieren, seine eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. Aber selbst unter den besten Umständen und trotz aller Ressourcen, die es für das Problem aufwenden wird, wird es einige Zeit dauern, bis alle zusätzlichen Anstrengungen Früchte tragen, besonders jetzt, da die US-Restriktionen China die Rohstoffe vorenthalten, die es braucht, um sich selbst zu versorgen.

Verlust von Schlüsseltechnologien

Der neue Chipkrieg beseitigt jeden verbleibenden Zweifel daran, dass wir Zeugen einer umfassenderen sino-amerikanischen Entkopplung sind. Diese Entwicklung wird weitreichende Auswirkungen auf den Rest der Weltwirtschaft haben, von denen nur einige vorhersehbar sind.

Die Ukraine ist bereits dabei, die Kraftwerke zu reparieren und wieder in Betrieb zu nehmen, die seit Beginn der Invasion im Februar von russischem Raketenbeschuss getroffen worden sind. Für China wird es jedoch sehr viel schwieriger sein, den Verlust von Schlüsseltechnologien zu überwinden. So beängstigend Russlands Krieg im Stil des 20. Jahrhunderts auch ist – die wahren Quellen der Macht im 21. Jahrhundert liegen nicht in territorialen Eroberungen. Die mächtigsten Länder werden diejenigen sein, die die wirtschaftlichen, technologischen und diplomatischen Bereiche beherrschen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.