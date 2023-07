Die Chipindustrie ist Opfer in einem eskalierenden geopolitischen Konflikt. Bild: Getty Images

Es ist wohl der wichtigste Schauplatz des Handelskonflikts zwischen China und dem Westen: die Halbleiterindustrie. Denn die Chips sind gerade in Bereichen gefragt, in denen sich moderne Volkswirtschaften ihre Technologieführerschaft sichern wollen – etwa für moderne Autos, Handys und auch moderne Waffensysteme. Und will man die Fertigung von Hochtechnologieprodukten des Konkurrenten bremsen, kann dies mit Sanktionen im Halbleiterbereich schnell getan werden.

Nun hat China den Chipkrieg weiter eskaliert: Die Ausfuhr der Metalle Gallium und Germanium aus der Volksrepublik ist nur noch mit Genehmigung erlaubt. Sie finden in der Produktion von Halbleitern, Elektroautos und Solarzellen Anwendung. Wie gross der tatsächliche Effekt dieser Regel ist, bleibt ungewiss – denn unter welchen Bedingungen über Genehmigungen entschieden wird, wurde nicht mitgeteilt.

Es ist unwahrscheinlich, dass Peking die weltweite Chipindustrie schädigen will. Die letzte Eskalation ist eher ein Signal, dass man Sanktionen aus dem Westen eigene Instrumente entgegensetzen will. Ein Hinweis darauf ist etwa Präsident Xi Jinpings Aussage in einer Rede, dass Peking vermehrt mit Ländern zusammenarbeiten wolle, die es ablehnen, «Barrieren zu errichten und Lieferketten zu entkoppeln und abzutrennen». Zuvor schon hat Premier Li Qiang vor einer Politisierung der Wirtschaftsbeziehungen gewarnt.

Ständig neue Massnahmen

Die niederländische Regierung hat vergangene Woche mehr Kontrollen beim Export bestimmter Maschinen von ASML nach China eingeführt. Die Belichtungsmaschinen des in den Niederlanden ansässigen Unternehmens sind unerlässlich für die Produktion von Halbleitern. Im Mai hat wiederum ein chinesischer Regulator den Betreibern von kritischer Infrastruktur verboten, Produkte des US-Speicherchipherstellers Micron Technology einzusetzen. Dieser habe Prüfungen zur Netzwerksicherheit nicht bestanden.

Gleichzeitig versuchen Taiwan, Japan und Korea, eine Balance finden. Einerseits will man es sich nicht mit den USA und der Europäischen Union verscherzen, andererseits bleibt man weiter auf den Absatzmarkt China wie auch dortige Lieferanten angewiesen.

Dabei ist der Aufbau von Barrieren in der Halbleiterindustrie zweischneidig. Die Lieferketten sind so komplex, dass ein Decoupling – eine Entkoppelung zwischen dem Westen und China – bis auf weiteres nicht möglich ist. Das hat zuletzt auch ASML öffentlich betont. Der 280 Mrd. $ umfassende Chips Act in den USA zum Ausbau der Halbleiterindustrie wird dies voraussichtlich nicht ändern. Auch das Pendant in der Europäischen Union, das den europäischen Anteil an der globalen Chipproduktion auf 20% erhöhen soll, wird die Abhängigkeit von chinesischen Materialien und Vorprodukten eher vergrössern.

Mässigende Stimmen

Manche Stimmen aus der Politik scheinen nun die Mässigung im Blick zu haben. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat im März bei ihrem Chinabesuch den Begriff «Derisking» verwendet – das Risiko von Unterbrüchen der Lieferketten zu senken – und nicht von «Entkoppelung» gesprochen. Vielleicht wird ab Donnerstag auch der Chinabesuch von US-Finanzministerin Janet Yellen die Fronten etwas aufweichen.

Das positive Szenario wäre, wenn die jetzige Sanktionsspirale nur die Positionen in künftigen Verhandlungen stärken soll. Denn niemand will Schwäche zeigen. Allen Seiten sollte bewusst sein, dass ein ausgewachsener Chipkrieg allen Beteiligten schaden dürfte.

Aber selbst wenn es zu einer baldigen Einigung kommt – etwa über die Forderung Washingtons, dass Chinas Militär keinen Zugriff auf die modernste Technologie bekommt –, haben sich die Wirtschaftsblöcke schon auseinandergelebt. Die Volksrepublik hat noch grössere Anstrengungen als die USA und die EU unternommen, ihre heimischen Lieferketten zu stärken, sodass ausländische Blockaden weniger Schaden anrichten können. Wenn Standards für neue Technologien nicht mehr global einheitlich gesetzt werden, könnte die wahre Entkoppelung stattfinden – auch wenn sich bis dahin die Gefechte im Chipkrieg beruhigt haben.

Alexander Trentin ist Redaktor der «Finanz und Wirtschaft». Er berichtet regelmässig aus der chinesischen Metropole Schanghai. Er hat spannende Unternehmen und wichtige wirtschaftliche Entwicklungen in Asien im Blick. Der studierte Ökonom arbeitete bei UBS und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Mehr Infos @FreeAndOpenMind

