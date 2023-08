Spin-off der Novartis-Generikasparte – Der Countdown für die Sandoz-Abspaltung läuft Der Spin-off des Generikaherstellers soll Anfang des vierten Quartals kommen. FuW zeigt auf, was Novartis-Aktionäre mit Sandoz erwartet. Miriam Kappeler

Den Titeln von Sandoz wird aufgrund der ehrgeizigen Zielsetzung ein frostiger Börsenempfang prophezeit. Bild: MirageC/Getty Images

Der Countdown zur grössten Kotierung seit Jahren ist angelaufen. Bereits in rund zwei Monaten wird Sandoz vom Mutterkonzern Novartis abgespalten. Novartis-Aktionäre erhalten im Zuge des Spin-offs in einem noch unbekannten Verhältnis Sandoz-Aktien. Für Anleger stellt sich also die Frage, wie vielversprechend sie den künftig eigenständigen Generikahersteller einstufen.