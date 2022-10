Ersteinschätzung zum Allfunds-Verkauf – Der Credit-Suisse-Ausverkauf geht weiter Die Schweizer Grossbank trennt sich von ihrer Beteiligung am Fintech Allfunds. Zu einem sehr schlechten Moment. Jeffrey Vögeli

Bild: AP Photo/Antonio Calanni/KEYSTONE

Ersteinschätzung von Jeffrey Vögeli um 20.30 Uhr

So sieht Verzweiflung aus. Credit Suisse, seit Jahren auf der Suche nach einer glaubwürden Strategie, kann sich den dringend nötigen Umbau eigentlich nicht leisten. Die Ausgabe eigener Aktien - in der Vergangenheit von Grossinvestoren noch toleriert - kann bei einer Bewertung zu einem Viertel des Buchwerts höchstens die allerletzte Option sein. Also verscherbeln der neue CEO Ulrich Körner, im Amt seit August, und sein CFO, im Amt seit Anfang Monat, das letzte Tafelsilber. Dazu gehört auch die Beteiligung an der Allfunds Group. Noch im Juli betonte der damalige, scheidende Finanzchef, man wolle an den 8,6% Fintech-Unternehmens festhalten.

Die Verzweiflung zeigt sich nun nicht nur in der kurzfristigen Kehrtwende, sondern vor allem im Timing des Verkaufs. Der aktuelle Börsenwert der CS-Beteiligung liegt bei 350 Mio. €. Mehr kann die Bank aus dem Verkauf an institutionelle Investoren kaum herausholen. Vor zwölf Monaten wären es aber 600 Mio. mehr gewesen.

Mit dem nun erzielbaren Erlös lässt sich höchstens ein kleiner Teil der Restrukturierungskosten decken, die voraussichtlich auf CS zukommen. Aus Verkäufen von Immobilien und anderen, strategisch nicht zentralen Unternehmensteilen mag noch etwas mehr zusammenkommen. Unweigerlich werden aber wohl entweder neue Aktien ausgegeben oder Teile von - wertvollen - funktionierenden Geschäftsbereiche verkauft werden. Beides sind für Aktionäre unerfreuliche Vorstellungen.



Die Credit Suisse macht bei ihrer Restrukturierung vorwärts. Wie sie am Donnerstagabend mitteilte, trennt sie sich von ihrer Beteiligung von 8,6% an der spanischen bzw. an der Euronext kotierten Fondsplattform Allfunds.



Die insgesamt knapp 54 Mio. Allfunds-Aktien sollen über ein beschleunigtes Bookbuilding an institutionelle Investoren verkauft werden. Die Beteiligung hatte zuletzt einen Wert von rund 380 Mio. €. Nach dem Abschluss der Transaktion werde die CS keine Anteile mehr an Allfunds halten, heisst es weiter. Der Schritt kommt nicht ganz überraschend. In den Medien war bereits über einen möglichen Verkauf spekuliert worden.



Die kriselnde Grossbank will kommende Woche (27.10.) den Schleier über ihren strategischen Umbau lüften. Laut den nicht abreissenden Gerüchten stehen Verkäufe von Firmenteilen in allen Geschäftsbereichen zur Diskussion, dazu kommen Spekulationen über Stellenstreichungen und einen hohen Kapitalbedarf. Viel konkretes gab es bisher nicht: Bestätigt wurde einzig der geplante Verkauf des Hotels Savoy und nun der Allfunds-Verkauf.



Jeffrey Vögeli ist als Co-Leiter des Unternehmensressorts für die Bereiche Finanz und Industrie zuständig. Er hat Recht und Wirtschaft studiert und schreibt hauptsächlich über die Finanzbranche, vor FuW unter anderem bei Bloomberg und Finews.ch. Mehr Infos @JeffVogeli

