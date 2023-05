Leitindex Dax auf Rekordniveau – Der Dax hat sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft Zwar könnte es nach dem Allzeithoch des deutschen Leitindex etwas ruppiger zugehen. Doch Experten machen mittelfristig weitere Chancen aus. Thorsten Riedl

Ein Blick in die Fertigung im Transformatorenwerk Siemens Energy in Dresden. Die Energiewende treibt die Aktien der ehemaligen Siemens-Tochter an. Bild: Sebastian Kahnert/DPA/Keystone

Krieg in der Ukraine, anhaltend hohe Kerninflation, drohende Zahlungsunfähigkeit in den USA: Eigentlich gibt es genug Gründe, sich zu sorgen – doch deutsche Investoren leben frohgemut. Am Freitag vergangener Woche, genau um 16 Uhr 14, markierte der deutsche Leitindex Dax bei einem Stand von 16’331 Punkten eine neue Rekordmarke. Seit Anfang Jahr beträgt das Plus mehr als 12%.



Doch der Aufschwung ruht auf tönernen Füssen. «In Summe lässt sich sagen, dass der jüngste Dax-Anstieg zum überwiegenden Teil auf das Ausbleiben von negativen Nachrichten zurückzuführen ist», erklärt Dennis Etzel, Manager des Value Opportunity Fund.



Mitte vergangenen Jahres zeichneten die Auguren noch ein trübes Bild: Insbesondere das Szenario einer Gasmangellage sorgte für Sorgenfalten bei Anlegern – und dementsprechende Zurückhaltung. Das Nachbarland war zu grossen Teilen abhängig von Gaslieferungen aus Russland. Lange Zeit war unklar, ob es sich nach den Sanktionen gegen den Aggressor schnell genug von russischen Energielieferungen unabhängig machen kann.



Der Winter ist geschafft – und die Gasspeicher sind auch nach den kalten Monaten noch gut gefüllt. «Durch die fallenden Rohstoff- und Energiepreise sank sogar die Inflationsrate, auch wenn die Kerninflation – alles ausser Rohstoff-, Energie- und Nahrungsmittelpreisen – weiter hoch bleibt», sagt Fondsmanager Etzel.