Der Derivatus – Die Optionen-Daytrader kommen nach Europa Die Nachfrage nach den risikoreichen Optionen mit weniger als einem Tag Laufzeit ist ungebrochen.

Der Derivatus sinniert über Interessantes, Auffälliges und Kurioses aus der Welt der Derivate und der strukturierten Produkte, auch mit Ratschlägen für Anleger. Illustration: Marco Tancredi

Sie erinnern sich? Vor ungefähr einem halben Jahr schrieb ich über die Optionen-Trader, die an der Derivatbörse von Chicago für Aufsehen sorgen. Sie handeln im grossen Stil mit Puts und Calls, die noch am gleichen Handelstag verfallen. Das Geschäft mit solchen 0DTE-Optionen, will heissen Zero-Days-to-Expiry-Optionen, bietet enorme Chancen – für risikofreudige Glücksritter auf der einen Seite und kühl berechnende Profis auf der anderen.