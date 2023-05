Wirtschaftswachstum in Deutschland – Der deutsche Staat verpasst der Wirtschaft einen Austeritätsschock Die deutsche Privatwirtschaft trotzt der Energiekrise und fährt die Wirtschaftsleistung erheblich hoch. Vor allem der Staat verpasst der Konjunktur aber einen heftigen Dämpfer. André Kühnlenz

Noch ist unklar, was hinter dem Einbruch der Staatsausgaben um rund 5% im ersten Quartal steht. Der deutsche Finanzminister Christian Lindner plant bereits die nächsten Kürzungen im neuen Jahr. Bild: Johannes Simon/Getty Images

Die deutsche Wirtschaft ist im Winter in eine Rezession gerutscht – obwohl die Privatwirtschaft deutlich an Schwung gewonnen hat. Das zeigen die neuesten Daten des Statistikamtes Destatis vom Donnerstag. Demnach sank das Bruttoinlandprodukt (BIP) von Januar bis März das zweite Mal in Folge im Vergleich zum Vorquartal (vgl. Grafik). Dies gilt bei vielen Ökonomen als technische Definition einer Rezession.