Eco – was? Die Economic Community of West African States, im Kürzel Ecowas, ist in Europa kein geläufiger Begriff. Überhaupt ist hierzulande auch heute noch die gigantische Landmasse im Süden nur oberflächlich bekannt: der «schwarze» Kontinent als weisser Fleck. Gar nicht so viel hat sich geändert, seit Jonathan Swift (der Autor von «Gullivers Reisen») um 1700 reimte: «Geographers in Afric maps with savage pictures fill their gaps and over inhabitable downs place elephants, for want of towns.» Wenn nicht Elefanten, dann Löwen – «hic sunt leones», steht auf alten Karten Afrikas.

Das hat sich dieser Tage vorübergehend geändert: Der Offiziersputsch in Niger hat die Ecowas-Staaten auf den Plan gerufen; der Verbund droht mit einer militärischen Intervention. In der Tat hat Ecowas bzw. dessen militärischer Arm Ecomog (Economic Community of West African States Monitoring Group) schon mehrfach als sicherheitspolitischer Akteur von sich reden gemacht. Von aussen betrachtet jedenfalls mehr als der nur ansatzweise integrierte Wirtschaftsraum; die angestrebte Zollunion wurde nicht realisiert, der Handel der Mitgliedstaaten untereinander wächst nur schwach. Dies ganz im Kontrast zur EU, die trotz früher Ansätze nie eine Verteidigungsgemeinschaft zuwege gebracht, jedoch einen riesigen Binnenmarkt und eine Währungsunion geschaffen hat: Der Vertrag von Rom 1957 und der Vertrag von Lagos 1975 haben durchaus ähnliche Intentionen, doch die Ergebnisse sind völlig anders.

Vormacht Nigeria

Freilich: Die Startbedingungen im westlichen Nachkriegseuropa und im nachkolonialen Westafrika waren grundverschieden. Ein enormer Unterschied besteht darin, dass Ecowas Schlagseite hat: Nigerias Wirtschaftsleistung macht über 60% des ganzen Ecowas-BIP aus, und knapp mehr als die Hälfte der gegen 430 Mio. Menschen (fast so viele wie in der EU) leben in Nigeria. Die 15 Ecowas-Mitgliedstaaten, von Senegal am Atlantik bis zum Binnenstaat Niger, von Sahelland Mali bis Nigeria am Golf von Guinea, erwirtschaften ein Bruttoinlandprodukt von aktuell gegen 760 Mrd. $, weniger als die Schweiz. Der Ölstaat Nigeria bringt es auf rund 480 Mrd. $, etwa so viel wie Österreich; Nigeria ist die grösste Volkswirtschaft ganz Afrikas – das spricht Bände. Der Rückstand auf den entwickelten Nachbarn jenseits der Sahara und des Mittelmeers ist enorm, spiegelbildlich ist das Potenzial riesig. Je länger es nur unzulänglich ausgeschöpft wird, desto stärker ist der Migrationsdruck via Wüste an die Häfen Nordafrikas, von dort nach Europa.

Nigerias Vorherrschaft – etwa so, als ob in der EU Deutschland, Frankreich und Italien einen einzigen Nationalstaat bildeten – ist der tieferen wirtschaftlichen Integration des Ecowas-Raums hinderlich. Besonders die vormals französischen Kolonien wie Senegal oder Côte d'Ivoire pochen auf ihre Eigenständigkeit. Seinerzeit begegnete die französische Diplomatie, wenig erstaunlich, der Entstehung von Ecowas mit grosser Skepsis. Ungefähr die nördliche Hälfte des Ecowas-Raums ist islamisch, die südliche christlich geprägt. Den Islam brachten die Araber, das Christentum die Europäer (aktuell wächst im islamischen Norden Nigerias der Widerstand gegen eine Ecowas-Mission im benachbarten Niger). Das postkolonial Trennende ist präsenter als Kontinuitäten aus vorkolonialer Zeit. Dass einst das alte afrikanische Grossreich Songhai mit Kern im heutigen Mali den Ecowas-Raum abbildete (sehr ungefähr), ist ferne Historie. 1590 eroberten die Marokkaner Songhai, weil sie die Trans-Sahara-Handelswege monopolisieren wollten. Die wichtigsten «Güter» der Karawanen waren Gold und – Sklaven. Dieses miese Geschäft war kein europäisches Privileg.

«Die politische Instabilität, die schwachen staatlichen Institutionen und die Korruption machen die Region für Investoren unattraktiv.»

Die politische Instabilität, die durchs Band chronisch schwachen staatlichen Institutionen und die schier systemische Korruption machen die Region für Investoren unattraktiv. Seit 2020 sind in den Ecowas-Ländern fünf Staatsstreiche gelungen und vier gescheitert. Derzeit ist die Mitgliedschaft von Guinea, Burkina Faso, Mali und Niger suspendiert. Die Regierungen namentlich der Club-Schwergewichte Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire und Senegal befürchten ein Übergreifen der Putsch-Seuche auf ihre Länder, und sie wissen, dass solche Schlagzeilen schlecht sind fürs Geschäft. Zeitgleich zeichnet sich deutlich ab, dass Frankreich in seinem vormaligen «Hinterhof» ausgespielt hat. Françafrique ist passé. Dafür dient sich die russische Wagner-Soldateska den Machthabern an – auch Afrika sollte sich von Moskau nichts Konstruktives erhoffen. Wirtschaftlich hat Russland dem Kontinent nichts zu bieten, im krassen Gegensatz zu China.

Drohkulisse gegen Niamey

Bislang letztmals ist Ecowas in Gambia eingeschritten. 2017 weigert sich der abgewählte Präsident, die Wahl seines Herausforderers zu akzeptieren (was sich damals in Banjul abspielte, erinnert gespenstisch an Machenschaften jüngeren Datums in Washington). Ein Kontingent vor allem senegalesischer Truppen bog die Sache zurecht. 2013 intervenierte Ecowas mit Uno-Mandat in Mali, um die Regierung gegen Putschisten zu schützen. 2003 waren Liberia und Côte d'Ivoire an der Reihe, 1999 Guinea Bissau, 1997 Sierra Leone und schon 1990 Liberia. Damals, beim ersten Einsatz, sorgte Ecomog im bürgerkriegsgeplagten Land, das ursprünglich als Heimstatt amerikanischer Sklaven konzipiert worden war, zwar für Ruhe, legte sich jedoch auch ein Gauner-Image zu: Every Car Or Movable Object Gone, wurde die Truppe vom Volk umetikettiert.

Diese Woche haben nun die elf aktiven Ecowas-Staaten eine bewaffnete Intervention in Niger «so bald wie möglich» beschlossen, wie es der Präsident von Côte d'Ivoire nach einem Gipfeltreffen formulierte. Sie seien übereingekommen, eine Standby-Militärstreitkraft aufzustellen, aus Truppen seines Landes, Benins und Nigerias. Keine Option sei vom Tisch, auch nicht die Anwendung von Gewalt als letztes Mittel, verlautete nach der Konferenz. Das sieht einstweilen nach einer weiteren Verschärfung der Drohkulisse aus, nachdem Niger bereits wirtschaftlich boykottiert wird. Doch die Junta in Niamey ist unnachgiebig. Nigerias Präsident Bola Tinubu, faktisch der starke Mann des Ecowas-Blocks, fasst die Ordnungsaufgabe treffend zusammen: «Wenn wir es nicht tun, wird es kein anderer für uns tun.» Das trifft allerdings noch mehr auf die überfällige wirtschaftliche Dynamisierung zu. Bessere Lebensaussichten für die rasch wachsende Bevölkerung sind auf die Dauer das wirksamste Mittel, um die Leute im Land und die Soldaten in den Kasernen zu halten.

