Der Chart des Tages – Der Dollar als «Only Game in Town» Nach der Fed-Zinserhöhung sollte man weiter auf die US-Währung setzen. Alexander Trentin

Quelle: HSBC

Für Anleger ist die Lage zum Verzweifeln. Ein sich eintrübender Wirtschaftsausblick und gleichzeitig steigende Zinsen belasten die Aktien- wie auch die Anleihenkurse. Dazu kommt, dass viele Währungen sich abwerten. Die Analysten von HSBC sehen daher eine Cashposition in Dollar als «Only Game in Town» – als einzige Anlageklasse, die noch Performance bringt. Nicht von HSBC erwähnt wird der Franken, der sich wohl weiterhin ähnlich zum Dollar entwickeln wird.

Mit der Zinserhöhung der US-Notenbank vom Mittwoch und den von Fed-Chef Jerome Powell in Aussicht gestellten weiteren Erhöhungen wird der Dollar für Anleger wohl weiterhin ein attraktiver Währungsraum bleiben. Die obige Grafik zeigt den weiter erstarkenden Dollar im Vergleich zu einem Portfolio über alle Anlageklassen hinweg («The Anything Portfolio»).

HSBC beobachtet, dass die Ansicht, das Fed werde den Kurs der bremsenden Geldpolitik noch einige Zeit beibehalten, «zum Konsensus geworden ist». Doch noch sieht sie keinen Grund, gegen den Konsens zu wetten und die empfohlene Positionierung einer «maximal untergewichteten Positionierung in Aktien, hochverzinsliche Anleihen und Staatsanleihen der Entwicklungsländer sowie eine starke Übergewichtung in Cash und in Dollar» zu ändern.

Denn es gebe zwei Lose-Lose-Szenarien, die beide eine Barposition in Dollar präferieren liessen. Das erste Szenario: Die wirtschaftliche Aktivität bleibt stark. Dann werde das Fed seinen Kurs noch weniger ändern – «das Ergebnis: anhaltende Schwäche in allen Anlageklassen, angeführt von Wachstumsaktien». Das zweite Szenario: Die Konjunktur knickt stärker ein. Dann komme es zu einem klassischen Abbau von Risikoanlagen – «angeführt von den zyklischen Anlageklassen und Sektoren».

Alexander Trentin hat als Redaktor im Märkteressort der «Finanz und Wirtschaft» die Interessen der Anleger im Blick: Wie baut man ein Portfolio? Welche Kryptowährungen sind ein Schwindel? Welche Investmentstorys sind zweifelhaft? Der studierte Ökonom arbeitete bei UBS und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Mehr Infos @FreeAndOpenMind

Fehler gefunden?Jetzt melden.