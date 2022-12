Die fortgeschrittenen Volkswirtschaften der Welt befinden sich inmitten eines doppelten Strukturwandels, der jeden Aspekt unseres Lebens verändern wird – von der Art und Weise, wie wir arbeiten und Geschäfte machen bis hin zu der Art und Weise, wie wir Märkte regulieren.

Die bemerkenswerteste dieser Veränderungen ist die Digitalisierung, die in den vergangenen 25 Jahren so allgegenwärtig war, dass es heute so seltsam klingt, von der «digitalen Wirtschaft» zu sprechen wie von der «Stromwirtschaft». Allerdings ist der digitale Wandel noch nicht abgeschlossen. Nur relativ wenige Unternehmen nutzen derzeit beispielsweise modernste Technologien der künstlichen Intelligenz. Dennoch nutzen Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt bereits KI-gestützte Tools wie Chatbots und Online-Übersetzungen.

Der andere Wandel ist der Übergang zu einer kohlenstoffneutralen Wirtschaft, der die Energie-, Bau-, Verkehrs- und Fertigungsindustrie sowie zahlreiche andere Sektoren umkrempeln wird. Der Preisverfall bei den erneuerbaren Energien, der bereits jetzt schneller verläuft als der Preisverfall bei Computern in den vergangenen Jahrzehnten, ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass dieser Übergang bereits in vollem Gange ist. Da Strom aus erneuerbaren Energien nun deutlich billiger ist als Energie aus fossilen Brennstoffen, wird sich die Dekarbonisierung beschleunigen.

Es braucht neue Gesetze

Diese technologischen Veränderungen werfen viele politische Fragen auf, insbesondere im Hinblick auf die Durchsetzung des Kartellrechts. Vier Jahrzehnte lang herrschte unter Wirtschaftswissenschaftlern die Ansicht vor, dass die Rollen des privaten und des öffentlichen Sektors klar definiert werden könnten. Der Staat legt nach dieser Auffassung den rechtlichen Rahmen fest, baut die Infrastruktur auf und finanziert die Grundlagenforschung, während der private Sektor Innovationen hervorbringt und Wohlstand schafft. Ein Kerngedanke dieses Ansatzes, der sich in der Privatisierungswelle der 1980er-Jahre manifestierte, war die Annahme, dass der Staat es den einzelnen Innovatoren, Unternehmen und Verbrauchern überlassen sollte, zu entscheiden, wie die Zukunft aussehen sollte.

«Die Regulierungsbehörden müssen ihr Verständnis dafür vertiefen, welche Technologien auf breiter Basis gemeinsam genutzt werden müssen, um Wettbewerb zu ermöglichen und den Übergang zu einer kohlenstoffneutralen Wirtschaft zu beschleunigen.»

Doch die Welt hat sich seit den 1980er-Jahren verändert. Der Krieg in der Ukraine und die drohende Klimakatastrophe haben die westlichen Regierungen dazu veranlasst, zum ersten Mal seit Jahrzehnten eine Industriestrategie zu verfolgen. Selbst unter Mainstream-Ökonomen setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass der Staat eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung des Netto-Null-Umstiegs spielt, indem er unter anderem die Herstellung von Chips und Batterien subventioniert.

Weniger Aufmerksamkeit wurde den Auswirkungen dieses Übergangs auf den Wettbewerb geschenkt. Eine Reihe von Berichten, die von Regulierungsbehörden in den letzten Jahren veröffentlicht wurden – wie der Bericht der britischen Regierung, den ich als Teil eines Expertengremiums unter dem Vorsitz von Jason Furman mitverfasst habe –, haben gezeigt, dass die bestehenden kartellrechtlichen Rahmenbedingungen schlecht gerüstet sind, um die Herausforderungen zu bewältigen, die sich aus den digitalen Märkten ergeben, bei denen die Gewinner alles dominieren. Neue Gesetze zur Regulierung digitaler Plattformen, wie das EU-Gesetz über digitale Märkte, sind eine direkte Folge dieser Erkenntnis, ebenso wie das Wiederaufleben der Anti-Monopol-Bewegung in den Vereinigten Staaten.

Standards festlegen

Der Übergang zu Netto-Null wird die radikalen wettbewerbspolitischen Auswirkungen des digitalen Wandels unterstreichen und es den Regulierungsbehörden unmöglich machen, so weiterzumachen wie in den vergangenen Jahrzehnten. Die gemeinsame Nutzung von Daten ist ein typisches Beispiel dafür. Die Wettbewerbspolitik ist in der Regel dagegen, dass Unternehmen untereinander Informationen austauschen – und das aus gutem Grund. Aufgrund von grösseren Störungen sind die Kartellbehörden jedoch gezwungen, sich anzupassen. Während der Pandemie versuchten die Supermärkte beispielsweise, das Wettbewerbsrecht ausser Kraft zu setzen, um sicherzustellen, dass begrenzte Vorräte an lebenswichtigen Gütern verfügbar blieben.

Die gemeinsame Nutzung von Daten durch Unternehmen ist von entscheidender Bedeutung für die Verringerung von Abfällen, die Steigerung der Energieeffizienz in den Lieferketten, die Einführung autonomer Fahrzeuge, ein effizientes Verkehrsmanagement und den Abbau von Marktzutrittsschranken auf digitalen Märkten. In den kommenden Jahren werden die Wettbewerbsbehörden darüber entscheiden, welche Daten Unternehmen weitergeben dürfen, welche Daten sie weitergeben müssen und wie sie deren Einhaltung überwachen.

Die Regulierungsbehörden müssen auch ihr Verständnis dafür vertiefen, welche Technologien auf breiter Basis gemeinsam genutzt werden müssen, um Wettbewerb zu ermöglichen und den Übergang zu einer kohlenstoffneutralen Wirtschaft zu beschleunigen. In der Vergangenheit haben sich einige technologische Standards auf dem Markt durchgesetzt – man denke nur an den Kampf zwischen Betamax und VHS um die Vorherrschaft bei Heimvideos in den frühen 1980er Jahren. In anderen Fällen haben Regulierungsbehörden Standards festgelegt, die den Weg für eine schnelle Verbreitung und enorme Kostensenkungen ebneten. Die schnelle Verbreitung des GSM-Mobilfunkstandards in den 1990er Jahren machte beispielsweise Mobiltelefone in Ländern mit niedrigem Einkommen erschwinglicher.

Radikaler Strukturwandel

Das letztgenannte Modell eignet sich besser für den Übergang zu Netto-Null. Zunächst müssen sich die Regulierungsbehörden jedoch von der Philosophie der Chicagoer Schule verabschieden, die seit den 1980er Jahren die Grundlage für wettbewerbs- und angebotsseitige Massnahmen in aller Welt bildet. Der Chicagoer Ansatz geht davon aus, dass es keinen radikalen Strukturwandel gibt. Man geht davon aus, dass die Märkte dynamisch sind, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Eine Analyse, die darauf abzielt, die Auswirkungen von, sagen wir, 5–10%igen Preiserhöhungen auf klar definierten Märkten zu verstehen, ist nutzlos, wenn die Preise für einige Technologien einbrechen und völlig neue Märkte entstehen. Das wäre so, als wolle man sich mithilfe alter Landkarten in einem Gebiet, das durch Erdbeben und Vulkane völlig verändert wurde, Orientierung verschaffen.

Kurzum, die politischen Entscheidungsträger müssen bei der Abwägung des strategischen Nutzens technokratischer Wettbewerbs- und Industriepolitik vorsichtig sein. Um den Netto-Null-Übergang zu ermöglichen und eine dynamische und integrative digitale Wirtschaft zu fördern, müssen die Wettbewerbsbehörden das Ausmass der Aufgabe erkennen, vor der sie stehen, und sich von überholten Denkweisen lösen – je früher, desto besser.

