Der Chart des Tages – Der Druck hat nachgelassen Nach den pandemiebedingten Störungen scheinen die globalen Lieferketten wieder reibungslos zu funktionieren. Frank Heiniger

Quelle: Federal Reserve Bank of New York

Die globalen Lieferkettenprobleme gehören endlich der Vergangenheit an – zumindest wenn man dem von der Federal Reserve Bank of New York erhobenen Stressindikator Glauben schenkt. Wie der obige Chart illustriert, ist der Global Supply Chain Pressure Index auf den niedrigsten Stand seit 2008 gefallen.

Der Indikator setzt sich aus verschiedenen Messgrössen zusammen und umfasst See- und Luftfrachtkosten sowie thematisch relevante Elemente der Einkaufsmanagerindizes (PMI), etwa zu den Lagerbeständen und den Lieferzeiten. Der aktuelle Aprilwert von –1,34 bedeutet konkret, dass der Indikator 1,34 Standardabweichungen unter dem langjährigen Durchschnitt notiert.

Vorteilhafte Entwicklungen in den Versorgungsketten können auch nachfrageseitig getrieben sein, sprich: Die Situation verbessert sich, weil die globale Konjunktur an Schwung verliert und weniger gehandelt wird. Diese potenzielle Verzerrung wird bei der Berechnung des Index aber so weit wie möglich berücksichtigt und eliminiert.

Frank Heiniger schreibt seit 2008 für die «Finanz und Wirtschaft» – zuerst mit Fokus auf Technologietitel, dann im Märkteressort mit Schwerpunkt auf den globalen Aktienmärkten. Seit 2019 amtiert er als Co-Ressortleiter. Zuvor war der studierte Ökonom unter anderem als Energieanalyst tätig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.