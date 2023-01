Euro-Konjunktur – Der Energiepreisschock bremst die Konsumenten in Europa aus Die Privathaushalte fahren ihre Ausgaben zurück. Das spüren der Detailhandel und die Dienstleister bereits sehr deutlich in den grossen Volkswirtschaften des Euroraums. André Kühnlenz

Die Konsumenten im Euroraum reagieren auf die hohen Energiepreise: Der Detailhandelsumsatz sinkt, auch die Dienstleister machen weniger Geschäfte. Bild: Getty Images

In Europa zeichnet sich ab, dass die Privathaushalte den Energiepreisschock nicht mehr so gut wegstecken. Boomten im Sommer noch viele Dienstleister und der Detailhandel, drehte das Bild mittlerweile. Nach einem starken dritten Quartal schwächte sich das Wachstum im Euroraum Ende 2022 deutlich ab (vgl. Grafik). In Deutschland und Italien schrumpfte sogar die Wirtschaftsleistung.